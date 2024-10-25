Кто более ласковый — кот или кошка?

В 2016 году были проведены исследования Калифорнийского университета в Дэвисе, в ходе которого было установлено, что кошки таких окрасов, как черепаховые, калико, «торби», а также чёрно-белые и серо-белые, чаще проявляли агрессию в трёх ситуациях: при обычном взаимодействии, во время поглаживаний и при посещении ветеринара.