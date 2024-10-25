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Кто более ласковый — кот или кошка?

Характер питомца формируется под влиянием разных факторов.

Источник: Shutterstock

Домашние питомцы могут быть самыми разными по характеру. Ласковыми и не очень, добрыми и независимыми. Бытует мнение, что коты ласковее самок, но так ли это?

Кто более ласковый — кот или кошка?

Есть мнение, что коты более ласковые, однако в реальности на характер питомца влияет огромное количество факторов. Пол влияет только на определенные аспекты поведения кошек. Существенное влияние оказывает кастрация или стерилизация. После процедуры у животных снижается агрессия, пропадают гормональные перепады настроения, и кошки становятся более стабильными и предсказуемыми.

Также может повлиять порода кошки, но тут влияния незначительные, так как большую роль все-таки играет ранняя социализация и качество воспитания котят. Если малыш получает только позитивный опыт от общения с человеком, то вырастает он более добрым, чем котенок, которого бросали, обижали и били.

Также существует связь между кошачьим окрасом и темпераментом. Интересно, что рыжими в основном бывают коты, а вот черепаховый окрас имеют девочки.

В 2016 году были проведены исследования Калифорнийского университета в Дэвисе, в ходе которого было установлено, что кошки таких окрасов, как черепаховые, калико, «торби», а также чёрно-белые и серо-белые, чаще проявляли агрессию в трёх ситуациях: при обычном взаимодействии, во время поглаживаний и при посещении ветеринара.