Домашние питомцы могут быть самыми разными по характеру. Ласковыми и не очень, добрыми и независимыми. Бытует мнение, что коты ласковее самок, но так ли это?
Кто более ласковый — кот или кошка?
Есть мнение, что коты более ласковые, однако в реальности на характер питомца влияет огромное количество факторов. Пол влияет только на определенные аспекты поведения кошек. Существенное влияние оказывает кастрация или стерилизация. После процедуры у животных снижается агрессия, пропадают гормональные перепады настроения, и кошки становятся более стабильными и предсказуемыми.
Также может повлиять порода кошки, но тут влияния незначительные, так как большую роль все-таки играет ранняя социализация и качество воспитания котят. Если малыш получает только позитивный опыт от общения с человеком, то вырастает он более добрым, чем котенок, которого бросали, обижали и били.
Также существует связь между кошачьим окрасом и темпераментом. Интересно, что рыжими в основном бывают коты, а вот черепаховый окрас имеют девочки.
В 2016 году были проведены исследования Калифорнийского университета в Дэвисе, в ходе которого было установлено, что кошки таких окрасов, как черепаховые, калико, «торби», а также чёрно-белые и серо-белые, чаще проявляли агрессию в трёх ситуациях: при обычном взаимодействии, во время поглаживаний и при посещении ветеринара.