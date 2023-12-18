Ксения Бородина ушла из «Дома-2». Вот что сказала ведущая

Ксения Бородина подтвердила уход из «Дома-2». Подробностями она поделилась в сторис своего аккаунта в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети.

Подписчик поинтересовался, почему ведущей нет в эфире популярного реалити.

«Решение далось очень нелегко. Но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше. Люблю “Дом-2”. Это был мой второй дом», — рассказала знаменитость.

В качестве телеведущей Ксения Бородина дебютировала на телестройке в 2004 году. Изначально шоу о поиске второй половинки шло на ТНТ, в 2020-м стало известно о том, что передача прекратит трансляцию на этом канале. Ксения Бородина продолжила вести проект, когда его выпуск возобновили на телеканале «Ю».

Бородина также была ведущей программ «Перезагрузка» и «Женский клуб» на ТНТ и в качестве участницы выступала в шоу «Танцы со звездами» и «Ледниковый период».

РБК Life отправил запрос телеканалу «Ю» о том, кто заменит телеведущую.

На днях стало известно о том, что певица Zivert займет кресло наставника в новом сезоне «Голоса» на «Первом канале». Вместе с ней оценивать исполнителей будут Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев.

Еще одно недавнее назначение на «Первом канале» коснулось передачи «Лучше всех!». Вместо Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) детское шоу талантов будет вести Жанна Бадоева. По данным ТАСС, съемки новых выпусков уже начались.

Аудитория знает Жанну Бадоеву по шоу о путешествиях «Орел и решка» и «Жизнь других».