КС счел законным отстранение от работы из-за отказа от прививки

Конституционный суд (КС) счел законными решения, которые предполагали отстранение от работы после отказа прививаться от COVID-19, пишут «Ведомости».
«Это следует из его отказного определения, которое он [КС] дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья», — завили в публикации. Оба в первый раз обратились в суды в 2021 году, они оказались в схожих ситуациях — их отстранили без сохранения зарплаты. При этом первая была трудоустроена в сфере социального обслуживания, а второй работал в транспортной компании.
По данным «Ведомостей», в отказном определении указано, что у работодателя были основания для принятия такого решения. Так, на момент спора работники сферы соцобслуживания должны были прививаться по эпидемическим показаниям, что прописывалось в постановлении главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга. Схожие меры в Приморье были предусмотрены и для работников транспортной сферы.
Заявители попытались оспорить положения Трудового кодекса (ТК), законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», позволяющие отстранить от работы из-за отказа вакцинироваться.
Как отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, правовое регулирование в сфере вакцинации еще действует. По закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в случае вынесения соответствующего постановления граждане обязаны сделать прививку или предъявить справку о наличии противопоказаний.
Требование справки о вакцинации не нарушает врачебной тайны, добавила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Подобные ситуации могут быть не только в ходе эпидемий, но и в обычное время. Так, сотрудники детских учреждений и сферы питания должны представлять медкнижку.
Впервые вспышку коронавируса заметили в декабре 2019 года в китайском Ухане. Тогда фиксировали рост случаев тяжелых респираторных заболеваний, причина которых была неясна. После тестирования образцов неизвестного патогена ВОЗ заявила об открытии нового типа коронавируса SARS-CoV-2, вызываемое им заболевание назвали COVID-19 (от Coronavirus Disease 2019 — «коронавирусная инфекция 2019 года»).
В России прошло несколько волн пандемии, коронавирусом заразились порядка 25 млн человек. Более 404 тыс. из них умерли из-за осложнений. Количество умерших от COVID-19 в мире достигло отметки более чем 7 млн, однако число жертв может быть и более 20 млн.
По словам доцента кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирины Волгиной, врачи до сих пор наблюдают такие последствия от коронавируса, как трудности при восстановлении обоняния, фиброз легких (разрастание соединительной ткани) и тромбозы, которые способны привести к инфарктам, инсультам и тромбоэмболии органов.