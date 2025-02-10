КС счел законным отстранение от работы из-за отказа от прививки

«Это следует из его отказного определения, которое он [КС] дал по жалобам Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморья», — завили в публикации. Оба в первый раз обратились в суды в 2021 году, они оказались в схожих ситуациях — их отстранили без сохранения зарплаты. При этом первая была трудоустроена в сфере социального обслуживания, а второй работал в транспортной компании.