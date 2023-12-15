Крыжовников и Золотарев пересняли финал «Слова пацана»

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников и соавтор сценария Андрей Золотарев подтвердили ранее ходившие слухи о пересъемке финального эпизода и заявили, что «внесли в него авторские изменения». Соответствующая новость появилась в пятницу утром в телеграм-канале онлайн-кинотеатра Start.

В публикации уточняется, что «восьмая серия претерпевает серьезные изменения, что связано с желанием авторов сделать финал “круче, острее и эмоциональнее”. На данный момент часть сцен еще в процессе монтажа, из-за чего “оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря”. В стриминговом сервисе отметили, что увидеть эпизод можно будет “только на легальных сервисах” и о дате релиза будет объявлено дополнительно.

Вместе с этим в телеграм-канале другого кинотеатра, где официально выходит «Слово пацана», Wink появились несколько видео, в которых шоураннеры объясняют произошедшее.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем-то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте “Лед 2” сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз — хорошо, но… не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь», — заявил Крыжовников.

Напомним, что седьмая, предпоследняя серия вышла накануне. Ее рабочая копия с водяными знаками «Копия ИРИ» (Институт развития интернета) и Demo оказалась в Сети несколькими днями ранее. Как предположили в «Афише Daily», возможно, в спонсировавшую производство сериала организацию видео отправили заранее.

Премьера сериала режиссера Жоры Крыжовникова по одноименной книге Роберта Гареева «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября. С тех пор проект о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х постоянно упоминается в заголовках изданий: депутаты Госдумы просили проверить его на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, а школьники из Татарстана устроили игру по мотивам сериала, подражая его героям. В соцсетях проект завоевал невероятную популярность: в TikTok у хештега #словопацана больше 7,5 млрд просмотров, а звучащая в шоу песня «Пыяла» на татарском языке группы «Аигел» заняла верхнюю строчку в глобальном топе Shazam и вторую строчку — в чарте «Яндекс Музыки».

На прошлой неделе сценарист проекта Андрей Золотарев заявил, что задачей проекта было показать, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу».