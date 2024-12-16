Крысы и тараканы на кухне: закрыли популярный киоск с бубликами в Нью-Йорке

Крайне популярный среди жителей Нью-Йорка (США) киоск с бубликами закрыли после 30 лет работы из-за того, что департамент здравоохранения города обнаружил 67 нарушений. Однако местные жители остались недовольны этим решением, — пишет United Press International.
Сообщается, что киоск Absolute Bagels на Бродвее (Нью-Йорк, США) закрыли без возможности повторного открытия из-за многочисленных нарушений. В их число входит наличие крыс и тараканов в продовольственных и непродовольственных зонах.
Известно, что данное заведение в течение нескольких десятилетий пользовалось популярностью у местных жителей. Помимо прочего, киоск регулярно попадал в списки лучших мест с бубликами в городе.
После появления новости о закрытии киоска и обнародования причин местные жители, несмотря на наличие крыс и тараканов, выразили свое недовольство. Так, например, избранный член Ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер написал в своих соцсетях, что заведение Absolute Bagels было тем местом, «благодаря которому чувствуешь себя счастливым, живя в Вест-Сайде».
Ранее рассказывали, что крысы, научившиеся водить машинки, полюбили скорость.