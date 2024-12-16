Крысы и тараканы на кухне: закрыли популярный киоск с бубликами в Нью-Йорке

После появления новости о закрытии киоска и обнародования причин местные жители, несмотря на наличие крыс и тараканов, выразили свое недовольство. Так, например, избранный член Ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер написал в своих соцсетях, что заведение Absolute Bagels было тем местом, «благодаря которому чувствуешь себя счастливым, живя в Вест-Сайде».