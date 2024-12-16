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Крысы и тараканы на кухне: закрыли популярный киоск с бубликами в Нью-Йорке

В течение 30 лет местные жители покупали бублики, которые готовили на кухне с крысами. Однако, узнав об этом факте, нью-йоркцы расстроились, что заведение все же закроют.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Adam Schrader/UPI

Крайне популярный среди жителей Нью-Йорка (США) киоск с бубликами закрыли после 30 лет работы из-за того, что департамент здравоохранения города обнаружил 67 нарушений. Однако местные жители остались недовольны этим решением, — пишет United Press International.

Сообщается, что киоск Absolute Bagels на Бродвее (Нью-Йорк, США) закрыли без возможности повторного открытия из-за многочисленных нарушений. В их число входит наличие крыс и тараканов в продовольственных и непродовольственных зонах.

Известно, что данное заведение в течение нескольких десятилетий пользовалось популярностью у местных жителей. Помимо прочего, киоск регулярно попадал в списки лучших мест с бубликами в городе.

После появления новости о закрытии киоска и обнародования причин местные жители, несмотря на наличие крыс и тараканов, выразили свое недовольство. Так, например, избранный член Ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер написал в своих соцсетях, что заведение Absolute Bagels было тем местом, «благодаря которому чувствуешь себя счастливым, живя в Вест-Сайде».

Ранее рассказывали, что крысы, научившиеся водить машинки, полюбили скорость.