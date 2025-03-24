Крыса обвалила акции ресторанной сети в Японии

Эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, насколько длительным будет снижение акций компании. Зависеть это будет от того, приведет ли инцидент к значительному сокращению количества клиентов у сети. «Не думаю, что инцидент отражает какую-то системную проблему. Но и вовсе отмахнуться от него как от единичного случая Sukiya не может», — говорит аналитик Iwai Cosmo Securities Соити Арисава.