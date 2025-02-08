Крымский художник-дайвер создает полотна под водой

Доценко рассказал, что за одно погружение длительностью от четырех с половиной до пяти часов может создать одну картину. При этом, пока художник творит, его ассистент, который также погружается на глубину, фиксирует на одну камеру процесс создания картины, а на другую снимает подводного творца за работой.