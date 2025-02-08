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Крымский художник-дайвер создает полотна под водой

Стоимость одной такой картины превышает 500 тысяч рублей.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Петр Доценко, художник-дайвер из Крыма, погружается с аквалангом на глубину около десяти метров, чтобы писать картины. Стоимость одной такой работы превышает 500 тысяч рублей, — пишет LIFE.

Доценко рассказал, что за одно погружение длительностью от четырех с половиной до пяти часов может создать одну картину. При этом, пока художник творит, его ассистент, который также погружается на глубину, фиксирует на одну камеру процесс создания картины, а на другую снимает подводного творца за работой.

Сообщается, что уникальные шедевры вызывают восхищение не только в России, но и за границей. Правда, Доценко не готов расставаться со своими творениями, хотя и оценивает каждую работу примерно в 500 тысяч рублей.

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