Крымчанин посвятил себя выращиванию редких птиц

Его увлечение птицами началось с подарка дочери на день рождения. Так в доме появился первый совенок — сычонок, как его ласково называли в семье. Птенец подрос и улетел, но глава семейства уже прикипел душой к этим птицам, поэтому дочь привезла из Краснодарского края сразу пару молодых сов с документами. Это уже потом Владимир узнал, что совы — птицы редкие и многие виды занесены в Красную книгу. С этой пары в обычной городской пятиэтажке начался питомник. Чтобы не нарушать закон, стоматолог получил разрешение на разведение птиц в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
— Совы любят мягкие игрушки. Я как-то привез их из Москвы, так вот, когда самочка нашей первой пары отложила первое яйцо, ее «супруг» оттащил ей в гнездо эту игрушку. Такая вот благодарность своей благоверной. Моя жена, когда увидела такие отношения, даже прослезилась, — рассказывает Владимир.
Когда хозяин дома во время ковида слег, совы взяли на себя заботу о своем кормильце.
— Представляете, я лежу в постели больной, он ко мне подлетел, сел на подушку, что-то там прокурлыкал, видит, что я не встаю, принес мне на подушку свою еду — кусочки мяса, — вспоминает он. — Вернулась жена, тоже прилегла, он и ее на подушке «покормил». Ну как их после этого не любить.
Семь филинов и совы так доверяют людям, что откладывают яйца у них под кроватью. Потомство оставляют пять раз в году, а одна пара сделала даже шесть кладок. Спят Костылевы с приглушенным светом, потому что, если его выключить, пернатые дружно выходят на охоту — инстинкт.
Вопреки ожиданиям, содержание питомника обходится не так дорого, как можно было бы подумать. Костылевы кормят птиц отходами птицефабрики, на это уходит 4 тыс. рублей в месяц. Плюс электроэнергия, какие-то небольшие траты потянут еще на тысячу. Не потеряют ли прикормленные хищные птицы свои охотничьи навыки, если снова окажутся в дикой природе, интересуюсь я. Оказывается, не теряют. Одна из молодых сов улетела и поселилась в доме напротив у кого-то на чердаке.
— Я ее наблюдал со своего балкона все лето, — рассказывает Владимир. — Так вот уже на третий вечер видел, как она в воздухе ловила летучих мышей. Природа берет свое.
Он задался целью построить большой питомник — уже не в квартире, а на земле, сделать там туристический объект. А ведь сов можно и в сельском хозяйстве использовать. Говорит, такая программа уже действует в Израиле, пара взрослых сов с детенышами за лето истребляют до 3 тыс. мышей на сельхозугодьях. И никакой химии.
Комментарии.
В Крыму обитает 328 видов птиц, включая семь видов сов. 68 видов занесено в Красную книгу.
Сергей Прокопенко, орнитолог:
— У меня вызывает большое уважение то, каких результатов добился Владимир Костылев. Сегодня даже в зоопарках, где люди должны профессионально заниматься воспроизводством птиц, нет специалистов, которые могли бы достичь его уровня.
Григорий Прокопов, биолог, эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского университета:
— Результаты действительно впечатляющие, но, на мой взгляд, должна быть программа выпуска этих птиц в дикую природу, иначе их разведение никак не влияет на численность популяции.
Кстати.
Коренной народ Японии айны, живущий на острове Хоккайдо, почитает рыбного филина. Особая совиная церемония в честь этой птицы проводилась вплоть до 1955 года. Перед тем, как отправиться на охоту, айны выпивали тост за филина. В Японии верят, что совы приносят удачу и защищают от страданий.