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Крымчанин посвятил себя выращиванию редких птиц

Началось все с невинного подарка, а сейчас в квартире жителя Бахчисарая Владимира Костылева живет 30 сов. Зубной техник по профессии, он вырастил уже три поколения краснокнижных пернатых, но самая большая его мечта возродить популяцию рыбного филина.

Его увлечение птицами началось с подарка дочери на день рождения. Так в доме появился первый совенок — сычонок, как его ласково называли в семье. Птенец подрос и улетел, но глава семейства уже прикипел душой к этим птицам, поэтому дочь привезла из Краснодарского края сразу пару молодых сов с документами. Это уже потом Владимир узнал, что совы — птицы редкие и многие виды занесены в Красную книгу. С этой пары в обычной городской пятиэтажке начался питомник. Чтобы не нарушать закон, стоматолог получил разрешение на разведение птиц в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.

— Совы любят мягкие игрушки. Я как-то привез их из Москвы, так вот, когда самочка нашей первой пары отложила первое яйцо, ее «супруг» оттащил ей в гнездо эту игрушку. Такая вот благодарность своей благоверной. Моя жена, когда увидела такие отношения, даже прослезилась, — рассказывает Владимир.

Когда хозяин дома во время ковида слег, совы взяли на себя заботу о своем кормильце.

— Представляете, я лежу в постели больной, он ко мне подлетел, сел на подушку, что-то там прокурлыкал, видит, что я не встаю, принес мне на подушку свою еду — кусочки мяса, — вспоминает он. — Вернулась жена, тоже прилегла, он и ее на подушке «покормил». Ну как их после этого не любить.

Семь филинов и совы так доверяют людям, что откладывают яйца у них под кроватью. Потомство оставляют пять раз в году, а одна пара сделала даже шесть кладок. Спят Костылевы с приглушенным светом, потому что, если его выключить, пернатые дружно выходят на охоту — инстинкт.

Вопреки ожиданиям, содержание питомника обходится не так дорого, как можно было бы подумать. Костылевы кормят птиц отходами птицефабрики, на это уходит 4 тыс. рублей в месяц. Плюс электроэнергия, какие-то небольшие траты потянут еще на тысячу. Не потеряют ли прикормленные хищные птицы свои охотничьи навыки, если снова окажутся в дикой природе, интересуюсь я. Оказывается, не теряют. Одна из молодых сов улетела и поселилась в доме напротив у кого-то на чердаке.

— Я ее наблюдал со своего балкона все лето, — рассказывает Владимир. — Так вот уже на третий вечер видел, как она в воздухе ловила летучих мышей. Природа берет свое.

Он задался целью построить большой питомник — уже не в квартире, а на земле, сделать там туристический объект. А ведь сов можно и в сельском хозяйстве использовать. Говорит, такая программа уже действует в Израиле, пара взрослых сов с детенышами за лето истребляют до 3 тыс. мышей на сельхозугодьях. И никакой химии.

Комментарии.

В Крыму обитает 328 видов птиц, включая семь видов сов. 68 видов занесено в Красную книгу.

Сергей Прокопенко, орнитолог:

— У меня вызывает большое уважение то, каких результатов добился Владимир Костылев. Сегодня даже в зоопарках, где люди должны профессионально заниматься воспроизводством птиц, нет специалистов, которые могли бы достичь его уровня.

Григорий Прокопов, биолог, эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского университета:

— Результаты действительно впечатляющие, но, на мой взгляд, должна быть программа выпуска этих птиц в дикую природу, иначе их разведение никак не влияет на численность популяции.

Кстати.

Коренной народ Японии айны, живущий на острове Хоккайдо, почитает рыбного филина. Особая совиная церемония в честь этой птицы проводилась вплоть до 1955 года. Перед тем, как отправиться на охоту, айны выпивали тост за филина. В Японии верят, что совы приносят удачу и защищают от страданий.