Крымчанин посвятил себя выращиванию редких птиц

Его увлечение птицами началось с подарка дочери на день рождения. Так в доме появился первый совенок — сычонок, как его ласково называли в семье. Птенец подрос и улетел, но глава семейства уже прикипел душой к этим птицам, поэтому дочь привезла из Краснодарского края сразу пару молодых сов с документами. Это уже потом Владимир узнал, что совы — птицы редкие и многие виды занесены в Красную книгу. С этой пары в обычной городской пятиэтажке начался питомник. Чтобы не нарушать закон, стоматолог получил разрешение на разведение птиц в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.