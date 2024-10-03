Крылатая рыба использует для поиска странные ноги, напоминающие языки

Как пишет IFLScience, открытие было сделано случайно. Команда из Морской биологической лаборатории искала кальмаров, но наткнулась на морских малиновок, или «ходячих» рыб с ногами. Исследователи увидели, как другие рыбы следуют за ними, потому что они хорошо чувствуют и обнаруживают зарытую на морском дне пищу. Крылатыми этих существ называют в связи с тем, что во время плавания они используют грудные плавники так же, как птица использует свои крылья, чтобы летать.