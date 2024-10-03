Крылатая рыба использует для поиска странные ноги, напоминающие языки

Как пишет IFLScience, открытие было сделано случайно. Команда из Морской биологической лаборатории искала кальмаров, но наткнулась на морских малиновок, или «ходячих» рыб с ногами. Исследователи увидели, как другие рыбы следуют за ними, потому что они хорошо чувствуют и обнаруживают зарытую на морском дне пищу. Крылатыми этих существ называют в связи с тем, что во время плавания они используют грудные плавники так же, как птица использует свои крылья, чтобы летать.
Ученые решили привезти несколько морских малиновок вместе с кальмарами и понаблюдать за ними. Эксперты провели ряд тестов. Оказалось, что рыбы отлично ищут добычу, зарытую на морском дне. Также они смогли найти измельченный и отфильтрованный экстракт мидий и отдельные аминокислоты.
Кроме того, исследователи изучили шесть придатков рыб, похожих на ноги, и обнаружили, что там находятся сенсорные сосочки, как на человеческих языках. Эти сосочки реагируют на прикосновения и вкус, что позволяет им искать пищу на морском дне. Исследователи пришли к выводу, что это новый сенсорный орган крылатых рыб.
Отмечается, что они отрастили ноги, используя те же гены, которые способствуют развитию наших конечностей. Затем они переформатировали их для поиска пищи, используя те же гены, используемые нашими языками для пробы пищи.
Как отметил соавтор исследования, доктор Дэвида Кингсли из Стэнфордского университета, ученые прошли сложный путь от наблюдения до анализа, прежде чем смогли раскрыть механизм, используемый рыбами для поиска пищи на морском дне.
Тем временем биологи открыли новый вид акулы-молот. Судя по форме головы, это акула-лопата.