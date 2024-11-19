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Крысы, научившиеся водить машинки, полюбили скорость

Им нравится проводить время в машинках.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Kelly Lambert

Нейробиолог Келли Ламберт из Университета Ричмонда рассказала, что во время обучения крыс вождению маленьких автомобилей она и ее коллеги узнали много о предпочтениях грызунов. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на научную работу.

Специалисты уже много лет обучают крыс вождению, чтобы изучить взаимосвязь их среды обитания со стрессом, развитием познавательных способностей и новых навыков.

Нейробиолог рассказала, что во время пандемии коронавируса она заметила, что три обученные крысы с нетерпением подбежали к краю клетки, когда к ней подошла исследовательница. Оказалось, что у крыс была сильная мотивация к обучению вождению. Они часто запрыгивали в машинку и давили на педаль газа даже в тот момент, когда их транспортное средство не выезжало на трассу.

Когда крысам предложили выбрать более короткий или долгий путь к лакомству как к вознаграждению за обучение, две трети грызунов предпочли более длинный вариант. Это говорит о том, что поездка на машине нравится грызунам больше, чем еда. Последняя приносит меньше удовольствия, чем процесс езды.

Ранее российские ученые научили крысу безошибочно отвечать на вопросы, касающиеся физики.