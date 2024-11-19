Крысы, научившиеся водить машинки, полюбили скорость

Нейробиолог рассказала, что во время пандемии коронавируса она заметила, что три обученные крысы с нетерпением подбежали к краю клетки, когда к ней подошла исследовательница. Оказалось, что у крыс была сильная мотивация к обучению вождению. Они часто запрыгивали в машинку и давили на педаль газа даже в тот момент, когда их транспортное средство не выезжало на трассу.