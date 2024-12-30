Крупнейший в мире эксперимент по счастью охватит более 30 тысяч людей

Цель проекта — устранить ложные выводы прошлых исследований. Одна из проблем таких научных работ заключается в том, что в них участвовали схожие группы людей — западные, с высшим образованием из индустриально развитых, богатых и демократических стран. Но то, что делает человека в Чикаго счастливым, может не сработать в Чунцине, Нагое или Момбасе, указали ученые. Они также назвали ряд других недостатков старых работ.