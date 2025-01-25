Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади

Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он «проснулся» и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.