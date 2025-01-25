Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади

«Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади», — сказала Солощук.
По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук.
Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он «проснулся» и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.