Крупнейший в мире айсберг А23а попал в ловушку в море Скоша

Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от ледника Антарктиды 38 лет назад, снова остановился после попадания в океанский вихрь. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), в настоящее время этот ледяной гигант медленно вращается под влиянием Антарктического циркумполярного течения, которое в конечном итоге его разрушит, сообщается на сайте научного института.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. По площади он в три раза превышает площадь Санкт-Петербурга. 30 лет айсберг недвижно стоял на мели в море Уэдделла (окраинное море атлантического сектора Южного океана у берегов Западной Антарктиды). Весной прошлого года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша, практически не теряя в размерах.
Ученые предполагают, что айсберг остался в одном из вихрей системы круговорота Уэдделла, и это продлило ему жизнь. Вихрь Тейлора, связанный с подводной возвышенностью, заставляет айсберг медленно крутиться на месте. Теплые воды продолжают воздействовать на его подводную часть. Это воздействие с большой вероятностью приведет к разрушению айсберга, после чего его части продолжат путь в море Скоша. Однако из-за огромных размеров айсберга этот процесс может занять значительное время.
Специалисты считают, что судьба А23а будет зависеть от взаимодействия течений, подводного рельефа и метеорологических факторов. В конечном итоге под воздействием теплых вод ледяной долгожитель будет разрушен.
В июле 2023 года стало известно, что А23а начал двигаться со скоростью около 150 км в месяц — спустя 30 лет после откола. По разным оценкам специалистов института, в Южном океане в течение года может присутствовать до 100 тыс. айсбергов. Ученые из разных стран постоянно следят за их активностью, поскольку они могут представлять опасность для коммерческих и рыболовных судов.
В январе 2023 года от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся гигантский айсберг площадью 1550 кв. км. Эту глыбу можно сопоставить по размерам с Лондоном. В феврале 2021 года от этого же ледника отделился айсберг площадью 1270 кв. км. По своим размерам он сопоставим с площадью Санкт-Петербурга.