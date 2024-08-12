Крупнейший в мире айсберг А23а попал в ловушку в море Скоша

Ученые предполагают, что айсберг остался в одном из вихрей системы круговорота Уэдделла, и это продлило ему жизнь. Вихрь Тейлора, связанный с подводной возвышенностью, заставляет айсберг медленно крутиться на месте. Теплые воды продолжают воздействовать на его подводную часть. Это воздействие с большой вероятностью приведет к разрушению айсберга, после чего его части продолжат путь в море Скоша. Однако из-за огромных размеров айсберга этот процесс может занять значительное время.