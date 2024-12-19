Крупнейший айсберг в мире вырвался на свободу после месяцев вращения на месте

Айсберг A23a примерно в три раза больше города Нью-Йорка и весит около 1 трлн тонн. Впервые он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу сел на мель в нескольких километрах от берега, что замедлило скорость его таяния.
В конце 2023 года A23a снялся с мели и начал удаляться от Антарктиды, но вновь застрял к востоку от Южных Оркнейских островов в месте под названием колонна Тейлора — огромной массе вращающейся воды, вызванной океанскими течениями.
Неделю назад ледяной остров покинул колонну Тейлора и продолжил движение от Южного полюса.
По словам ученых, они продолжат наблюдать за путешествием A23a. Информация о перемещениях мега-айсберга поможет изучить влияние ледяной массы на окружающую среду. Огромные айсберги содержат массу питательных веществ, насыщающих море и создающих процветающие экосистемы в бесплодных районах.