Крупнейший айсберг в мире вырвался на свободу после месяцев вращения на месте

Айсберг A23a примерно в три раза больше города Нью-Йорка и весит около 1 трлн тонн. Впервые он откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но почти сразу сел на мель в нескольких километрах от берега, что замедлило скорость его таяния.