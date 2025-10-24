Крупнейшее изменение во внешнем виде со времен Рузвельта: Трамп полностью снес восточное крыло Белого дома

Восточное крыло Белого дома было полностью снесено в четверг, 23 октября, для строительства нового бального зала для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.
За день до этого, 22 октября, американский лидер устроил ужин в Восточном зале, чтобы поблагодарить корпорации и частных лиц, которые внесли свой вклад в проект.
Трамп сообщил, что строительство нового бального зала, в котором смогут разместиться до 999 человек, обойдется примерно в 300 млн долларов. Эти средства будут оплачены донорами, в том числе он сам собирается внести большую сумму денег.
Это крупнейшее изменение во внешнем виде Белого дома с тех пор, как президент Франклин Д. Рузвельт расширил Восточное крыло, в котором традиционно располагается офис первой леди.
Напомним, Трамп утверждает, что бальный зал будет соответствовать нуждам гостей, многие из которых сейчас вынуждены находиться в шатрах под тентами на южной лужайке Белого дома, что, как отмечает американский лидер, невозможно, когда идет снег или дождь.