Крупнейшее изменение во внешнем виде со времен Рузвельта: Трамп полностью снес восточное крыло Белого дома

Напомним, Трамп утверждает, что бальный зал будет соответствовать нуждам гостей, многие из которых сейчас вынуждены находиться в шатрах под тентами на южной лужайке Белого дома, что, как отмечает американский лидер, невозможно, когда идет снег или дождь.