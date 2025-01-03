Крупнейшая в мире ГАЭС заработала в Китае

В октябре прошлого года из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что мир находится на пороге «новой эры электричества», в которой к концу текущего десятилетия должен наступить пик спроса на ископаемое топливо, а избыток предложений нефти и газа на рынке может привести к увеличению инвестиций в зеленую энергетику.