Крупнейшая в мире ГАЭС заработала в Китае

«Станция имеет общую установленную мощность 3,6 млн киловатт и рассчитана на выработку 6,61 млрд киловатт-часов электроэнергии в год», — говорится в материале.
Уточняется, что ГАЭС является ведущей технологией хранения возобновляемой энергии и играет ключевую роль в продвижении перехода страны на зеленую энергетику.
«Ожидается, что электростанция Fengning сэкономит 480 800 т условного угля и сократит выбросы углекислого газа на 1,2 млн т в год, что станет значительным вкладом в достижение целей страны в области энергоэффективности и экологической устойчивости, заявила компания», — сообщается в статье.
До этого компания China Three Gorges Renewables Group, которая и является оператором станции, объявила о планах построить уникальную по эффективности солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт. Строительство должно начаться в сентябре этого года и завершиться в 2027 году, дополнила «Газета.Ru».
В октябре прошлого года из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) стало известно, что мир находится на пороге «новой эры электричества», в которой к концу текущего десятилетия должен наступить пик спроса на ископаемое топливо, а избыток предложений нефти и газа на рынке может привести к увеличению инвестиций в зеленую энергетику.