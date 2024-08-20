Круизы в сентябре в 2024 году: самый комфортный экскурсионный отдых

Если километры пешеходных экскурсий по летней жаре для вас тяжелое испытание, то круизы в сентябре 2024 года станут отличной альтернативой. Это самый комфортный способ путешествия из одного города в другой, поскольку теплоход, а тем более круизный лайнер, по сути, движущийся комфортабельный отель. Расскажем о популярных направлениях сентябрьских круизов и о том, как правильно подготовиться к путешествию, что взять с собой, чтобы получить максимум впечатлений и удовольствия.
Особенности круизного отдыха в сентябре
В этом месяце в большинстве регионов России еще комфортная теплая погода и даже в южных странах, если говорить о международных путешествиях, нет испепеляющей жары, как летом. В сентябре солнца еще много, природа начинает окрашиваться яркими красками и становится невероятно живописной. Вы сможете сделать много ярких фотографий. Кроме этого, длинные экскурсионные прогулки принесут намного больше удовольствия.
Теплоход — это неспешный вид транспорта. Можно с комфортом отдохнуть в каюте, полюбоваться пейзажем с палубы, сходить в ресторан, посмотреть развлекательную программу и при этом продолжать двигаться к новому городу. Не заботясь о том, как найти там подходящее жилье, каким транспортом добраться из аэропорта или от вокзала.
Популярные направления круизов в России
Наша страна огромна, в ней бесчисленное множество больших, маленьких рек и озер, а также созданы рукотворные водохранилища и каналы. В итоге водным путем можно обойти практически всю Россию.
Суть круиза — это не просто добраться из одного пункта в другой, но и во время дневных стоянок побывать в красивых городах с большим количеством достопримечательностей. Поэтому существуют наиболее популярные маршруты, объединяющие туристические точки притяжения.
1. Круизы по Волге
Одна из величайших рек, которая сыграла немалую роль в истории страны. По ее берегам расположено большое количество древних городов. Сама река тысячи лет остается значимым транспортным путем.
Волга и ее берега красивы сами по себе, отправляясь в такой круиз, вы получите впечатления еще и от многочисленных шлюзов. Они особенно впечатляют детей, ведь огромное судно с их помощью словно шагает по ступеням гигантской лестницы, спускаясь или поднимаясь.
По Волге организовано большое количество маршрутов разной протяженности и продолжительности. Начинаются и заканчиваются они в разных городах, следовательно можно спланировать отпуск так, чтобы продолжить путешествие дальше, а не возвращаться в пункт отправления.
Можно выбрать северное направление и посетить Сергиев Посад, Ярославль, Кострому, Иваново и Суздаль, которые входят в Золотое кольцо России, а также крошечный Мышкин и купеческую Тверь.
Маршрут в южном направлении приведет вас в Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. Оттуда рукой подать до Ростова-на-Дону.
2. Из Санкт-Петербурга в Москву
Два главных города страны, такие разные и такие неповторимые, соединены множеством вариантов речных круизов. Выбирайте подходящий маршрут, изучайте остановки, чтобы посетить именно те места, которые вам хочется увидеть. Можно плыть из Санкт-Петербурга в Москву или из Москвы в Санкт-Петербург, можно вернуться на том же теплоходе обратно, а можно сойти на берег в другом городе.
Большое количество круизов позволяет осмотреть Карелию, заглянув по пути на Соловецкие острова, Кижи и Валаам. Другие маршруты, наоборот, построены вокруг исторического центра, захватывая Золотое кольцо России и близлежащие к Москве города. Вариаций по продолжительности от 3 до 15 дней — великое множество, равно как и по количеству городов, где пройдут экскурсии.
Если отправиться из Москвы в Санкт-Петербург с заходом на Соловецкие острова, то смена картинки за бортом будет очень разительной — от среднерусских просторов до северной строгости со скалами и еловым лесом.
3. По Байкалу
Самое чистое и самое глубокое пресное озеро планеты. Здесь не стоит ждать архитектурных достопримечательностей, исторических и культурных памятников. В этом путешествии вас ждут совсем другие впечатления, а именно таинственная, местами нетронутая природа и ее магическая сила.
Ворота Байкала — поселок Листвянка с панорамными видами на озеро, остров Ольхон, где можно поближе рассмотреть местную культуру и почувствовать его легендарную шаманскую энергетику. Также увидите мыс Хобой, напоминающий то ли хвост, то ли клык фантастического чудовища. Отсюда открывается такой вид, будто оказался на краю мира.
У Ушканьих островов вы проплывете прямо над самой глубокой точкой озера, под вами будет 1642 м кристальной воды. В зависимости от маршрута есть возможность окунуться в горячие источники, попробовать уху из знаменитого омуля, понаблюдать за дикими животными в естественной среде.
4. По Черному морю
Это уже морской круиз, и он сильно отличается от речного. И лайнер больше, и волны выше. В остальном суть неизменна: вечер и ночь вы проводите на борту, пользуясь всей инфраструктурой лайнера, а днем прибываете в порт города и отправляетесь на экскурсию.
Маршрутов очень много, трудно назвать город на черноморском побережье, который не произвел бы на путешественника яркое впечатление. В сентябре здесь тепло, но уже нет риска получить солнечный удар.
Вы можете отправиться вдоль краснодарского побережья, заглянув в Сочи, Новороссийск, или посетить крымские Ялту или Судак.
5. Вдоль Курильских островов
Этот круиз хоть и не самый популярный, но настолько захватывающий, что мы не могли о нем не упомянуть. К тому же не в каждой стране есть возможность отправиться в путешествие в край вулканов.
Начинается и завершается маршрут в Петропавловске-Камчатском, средняя продолжительность составляет 11 дней, стоимость практически такая же невообразимая, как и цель путешествия, — порядка 700 тысяч рублей на человека. Но если уж мечтать, то по-крупному.
Достаточно комфортный быт обеспечит небольшое экспедиционное судно ледового класса, есть бар, библиотека, зона отдыха. Все дни круиза вас будет окружать Тихий океан, величественные вулканы и гряда неповторимых островов с водопадами, суровой, но завораживающей природой. Возможны прогулки по пересеченной местности, трекинг в 15 км с подъемом на 600 м, поэтому понадобится специальная обувь и одежда.
Вы будете встречать морских животных в естественной среде обитания, попробуете морские деликатесы, прослушаете множество увлекательных лекций, искупаетесь в горячих источниках и вернетесь домой другим человеком.
Популярные направления круизов за рубеж
В последние годы с международными круизами, как и с перелетами, есть определенные трудности, большинство маршрутов, которые начинались из российских портов, теперь закрыты. Поклонники такого вида отдыха могут путешествовать из любого другого порта мира, главное — иметь визу для посещения страны отправления и тех стран, которые планируется осмотреть. Например, для европейских круизов по Средиземному морю вам понадобится шенгенская виза.
Тем не менее есть ряд стран с безвизовым въездом, которые готовы принять российских туристов. Такие страны дают возможность комбинированных поездок самолетом и кораблем. Далее мы расскажем о популярных направлениях, где в сентябре будет комфортно и интересно. В том числе с отправлением из России.
1. Круизы по Средиземному морю
Самый простой способ попасть на лайнер — прилететь в Стамбул или Измир, а оформить путешествие можно дома через сайт турагенства. На любом лайнере вам помогут присоединиться к русскоязычной группе. Сентябрь в Средиземноморье роскошен, поэтому завершение лета будет достойным.
Есть маршруты, включающие две страны, есть более развернутые программы. Вы можете посетить Италию, Испанию, Францию, Грецию, Кипр, Черногорию, Словению, а можете отправиться, наоборот, в африканские регионы, например в Египет, Алжир, Тунис. Главным условием станет наличие визы.
2. В Турцию из Сочи
В сентябре из Сочи ходит знаменитый круизный лайнер Astoria Grande. Это судно комфортабельное, с обширной развлекательной программой. Практически до конца сентября запланированы ежедневные постановки самых известных мюзиклов, в середине месяца прямо на борту состоится музыкальный фестиваль, а также есть анимационное шоу для детей.
В Турцию из Сочи имеются два маршрута:
- короткий — на три ночи с посещением Самсуна и Трабзона;
- продолжительный — на семь ночей с посещением Стамбула, Амасры, Самсуна и Трабзона.
3. Персидский залив
Если вы давно мечтали увидеть современный, богатый и колоритный восток, тогда в сентябре наступит самое подходящее время. Летом здесь для туристов довольно сложные условия, так как слишком высокая температура воздуха. А вот сам регион спокойный и гостеприимный, но есть строгие ограничения, как во всех мусульманских странах.
Экскурсионный отдых можно совместить с пляжным, а любоваться ультрасовременной архитектурой получится прямо с белоснежного песка.
Круизы охватывают Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар. Вы удивитесь, насколько контрастные это государства. Лайнеры отвечают самым высоким современным требованиям комфорта и оснащенности.
4. В Японию
Этот круиз необычен тем, что охватывает несколько российских городов на побережье Охотского моря, а завершается в японском городе Отару на втором по величине острове Хоккайдо. Отару — это крупный туристический центр, расположенный недалеко от культурного и промышленного гиганта Саппоро.
Но прежде чем оказаться там, вы увидите самую южную точку Камчатки — Петропавловск-Камчатский. Здесь насладитесь видами вулканов и Охотского моря. Загляните в Охотск и Магадан — край рыбного промысла. Круиз длится 15 дней, на борту действительно комфортно: благоприятные условия проживания, бесплатный бар, интересные развлечения и мероприятия.
5. На Аляску
Еще один способ со всеми удобствами оказаться в далекой стране и осуществить грандиозную мечту путешественника. Начало круиза, как и в предыдущем случае, в Петропавловске-Камчатском. А дальше путь пройдет вдоль Тихоокеанского вулканического огненного кольца. На пути вас ждут удивительные Алеутские острова.
В конце путешествия окажетесь в восхитительном крае, где в дремучих лесах обитают медведи гризли. Конечный пункт путешествия — Джуно, город, который носит имя золотоискателя.
Цены на круизы в сентябре
В наши дни нет ничего более непостоянного, чем цены. Приведем примерные цифры в таблице, чтобы вы могли понимать, о каких расходах идет речь.
|Направление
|Продолжительность
|Примерная стоимость на человека
|Круизы по Волге
|От 3 до 12 дней
|9900 — 45 000 руб.
|Из Санкт-Петербурга в Москву
|От 3 до 14 дней
|15 400 — 170 000 руб.
|По Байкалу
|От 4 до 10 дней
|41 500 — 221 000 руб.
|По Черному морю
|От 3 до 8 дней
|36 000 — 109 000 руб.
|Вдоль Курильских островов
|11 дней / 10 ночей
|От 665 000 руб.
|Круизы по Средиземному морю
|От 3 до 8 дней
|45 500 — 122 000 руб.
|В Турцию из Сочи
|От 4 до 8 дней
|45 000 — 109 000 руб.
|Персидский залив
|От 3 до 8 дней
|45 000 — 206 000 руб.
|Петропавловск-Камчатский — Отару
|15 дней / 14 ночей
|От 940 000 руб.
|Петропавловск-Камчатский — Аляска
|13 дней / 12 ночей
|От 1 000 000 руб.
Как выбрать круизное направление в сентябре
В этом месяце цены на многие круизы снижаются, это тенденция всей туристической отрасли, поскольку заканчивается высокий сезон. Но в жарких странах, скорее всего, может быть обратная ситуация. При выборе водного путешествия важно вообще учесть довольно много нюансов. Чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили подсказки.
1. Стоимость
Все зависит от продолжительности путешествия, популярности маршрута, количества экскурсий. В любом случае внимательно изучите все, что включено в сумму поездки.
2. Развлечения и удобства на борту
Кто-то любит танцевать до утра, другим важно вовремя лечь спать и наличие тишины. Советуем убедиться, что вам подходит развлекательная программа, если нет, то вы сможете ее игнорировать. Также удостоверьтесь, что подходящие развлечения будут у всех, кто едет в круиз вместе с вами.
3. Время отправления и возвращения
Проверьте пункт, откуда начинается плавание и где заканчивается. Если круиз не из вашего родного города, продумайте логистику и передвижения на других видах транспорта. В дополнение оставьте запас времени.
4. Тип каюты
Заранее продумайте, что для вас важнее: максимальный комфорт или экономия средств. Если ночевка не считается для вас приоритетом, то можно подобрать более бюджетный вариант.
5. Класс судна и сервис
Это одна из основных составляющих стоимости круиза. Теплоходы и лайнеры очень сильно различаются по уровню комфортабельности. На сайте турагенства вы можете выбрать более экономичный вариант.
6. Питание
Как правило, даже на теплоходах экономкласса рестораны бывают весьма приличными, а блюда можно выбирать из меню. Но если у вас есть особые требования, сразу обратите внимание на этот вопрос.
Что взять с собой в круиз
Если в путешествии вам что-то экстренно понадобится, придется ждать, пока лайнер не пристанет в городе по маршруту. Конечно, медпункт и предметы экстренной помощи на борту есть, но во избежание неприятностей лучше все важное иметь при себе:
- документы на всех участников путешествия;
- банковские карты, наличные деньги (советуем заранее обменять на валюту, если круиз зарубежный);
- смартфон, зарядное устройство, карту памяти;
- медикаменты, которые принимаете постоянно и на случай внезапной простуды, аллергии, а также средства от укачивания;
- удобную обувь и запас лейкопластырей;
- репелленты;
- комплекты одежды для любой погоды;
- солнцезащитные средства;
- гаджеты, игрушки для детей, другие развлечения.
Советы путешественникам: что нужно знать о круизе в сентябре
Плавание будет приятнее, если к нему подготовиться. Еще раз напомним вам важные моменты.
|Направление
|Выбирайте по душе, чтобы были в маршруте любимые города или те, что давно хотели посетить. Важно помнить, что есть круизы за границу, но в нашей стране тоже много восхитительных мест
|Документы
|Если у вас нет визы, это не повод отказываться от международных круизов. В ряде восточных стран для россиян действует безвизовый режим. Остальные документы должны быть в полном порядке и под рукой
|Детали
|С теплохода просто так не сойдешь, поэтому досконально вникайте в подробности путешествия
|Одежда
|Не берите половину гардероба. Важно, чтобы одежда была удобная, функциональная и на разную погоду. Уделите внимание обуви, ходить придется много
|Погода
|Узнайте, какие особенности могут быть в сентябре в регионе вашего путешествия
|Логистика
|Если вы добираетесь до судна и обратно домой на самолете или поезде, то купите билеты до начала круиза
|Развлечения
|Позаботьтесь, чтобы этот отдых понравился и запомнился всем и никому не был в тягость