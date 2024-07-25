Круизы по Золотому кольцу 2024: какие города можно посетить и что посмотреть

Тихие волны, романтические ужины на палубе, живописные закаты и древние города, хранящие в себе много тайн. Это лишь часть того, что предлагают круизы по городам Золотого кольца. Расскажем про интересные маршруты 2024 года и правила их выбора.
Какие города входят в Золотое кольцо
До недавнего времени маршрут проходил по восьми городам, а в 2018 году в его состав вошел и Углич. Вот полный список городов:
1. Сергиев Посад. Это единственный город Золотого кольца, который находится в Подмосковье, поэтому большинство круизов из Москвы начинаются здесь. А известен он благодаря Троице-Сергиевой лавре — крупнейшему мужскому монастырю с многовековой историей.
2. Переславль-Залесский. Этот город был основан Юрием Долгоруким, а чуть позже стал родиной Александра Невского.
3. Ростов Великий. Родина Алеши Поповича, старинная русская архитектура и приволжская природа — все это про Ростов Великий. В кремле этого города снимались некоторые из сцен фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
4. Ярославль. Официальная столица Золотого кольца, его «нулевой километр». Возьмите с собой купюру в 1000 рублей для забавного фото: именно в этом городе находится 15-главая церковь, изображенная на ней.
5. Кострома. Этот город можно назвать по-настоящему «царским»: здесь располагалось родовое гнездо Романовых и Годуновых. А еще Кострома известна своими памятниками зодчества: деревянные постройки до сих пор вдохновляют современных мастеров.
6. Иваново. Город невест, ситцевый край и «русский Манчестер». Памятники советского авангарда можно найти почти на каждой улочке.
7. Суздаль. Этот город можно назвать музеем под открытым небом: памятники архитектуры хорошо сохранились еще с XI века. Мастера со всей России смогли не только отреставрировать множество деревянных построек, но и воссоздать внутри них картину быта жителей.
8. Владимир. Успенский собор, Дмитриевский собор и Золотые ворота, находящиеся здесь, входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
9. Углич. Город знаменит музеями, храмами и живописной набережной.
Интересные круизные маршруты по Золотому кольцу
Путешествовать сразу по всему Золотому кольцу необязательно, большинство туроператоров предлагают круизы по нескольким городам. Так у вас будет больше времени на осмотр достопримечательностей. Есть несколько популярных маршрутов.
Из Москвы
Самый популярный маршрут из Москвы включает в себя не только города Золотого кольца, но и близлежащие. Например, множество туристов из года в год выбирают направление Москва — Углич — Ярославль — Дубна — Мышкин — Москва.
В Угличе можно полюбоваться кремлем на берегу Волги, а в Ярославе посетить старинные монастыри. Заезжая в Дубну, не забудьте представить себя важным ученым — этот город стал одним из крупнейших в мире научных центров. А в Мышкине стоит посетить Музей Мыши — единственный в России.
Из Санкт-Петербурга
Готовьтесь к путешествию по большому количеству северных городов! Туроператоры предлагают разные комбинации маршрутов, но одни из основных остановок — Шлиссельбург с крепостью Орешек, Кижи с шедеврами деревянного зодчества, любимый русскими писателями и художниками Плес и жемчужина Золотого кольца — Кострома.
Из Казани
Отправляясь из Казани, в большинстве случаев вы обязательно попадете в Свияжск — остров-град в Татарстане. Там не забудьте посмотреть на стрелку двух рек: Свияги и Волги. А еще, вероятнее всего, вы окажетесь в Нижнем Новгороде. Там попробуйте пройти все ступеньки Чкаловской лестницы, а их целых 560! Круизы из Казани также включают в себя путешествие и по основным городам Золотого кольца: Ярославлю, Костроме и Иванову.
Из Ростова-на-Дону
Если вы начинаете свой круиз в порту Ростова-на-Дону, помимо основных городов Золотого кольца, сможете оказаться и в других, более маленьких. Например, туроператоры предлагают посетить город-герой Волгоград, известный своей военной историей. Также вы сможете оказаться в колоритной Самаре, где соседствуют протестантская церковь и бункер Сталина. И посетить 15 православных здравниц в Чебоксарах.
Из Ярославля
Отправляясь отсюда, вы сможете осмотреть его достопримечательности и основные города Золотого кольца. А еще по пути вы побываете на родине Сергея Есенина — в городе Рязани, а также в Твери и Нижегородской области.
Из Нижнего Новгорода
Этот город хоть и не входит в маршрут Золотого кольца, но почти каждый туроператор старается включить его в тур. А начинать круиз отсюда — настоящее удовольствие. Если приехать за пару часов до начала путешествия, вы сможете насладиться красотой местного кремля, полюбоваться стрелкой Волги и Оки и попытаться найти все объекты стрит-арта, которыми известен город. Теплоходы, отправляющиеся из Нижнего Новгорода, обычно ненадолго останавливаются в Городце — древнем городе со множеством сохранившихся старинных домиков.
Какие круизные теплоходы ходят по Золотому кольцу
Кроме выбора маршрута, также важно подобрать теплоход, который вам подойдет больше всего. Вот какие варианты предлагают туроператоры.
Теплоход «Михаил Танич»
Большинство кают на теплоходе имеют статус эконом. Это значит, что туалет и душевые комнаты на палубе общие. Однако туристам это все-таки не мешает: большую часть времени они проводят либо на палубе, либо на экскурсиях.
Теплоход специализируется на коротких поездках: Москва — Углич, Москва — Мышкин, Москва — Дубна. Такой вариант отлично подойдет тем, у кого в запасе есть лишь пара выходных.
Теплоход «Григорий Пирогов»
Еще один недорогой вариант с приятными условиями: все необходимые удобства расположены в индивидуальных каютах. Есть трехразовое питание и развлекательные мероприятия. Путешествуя на «Григории Пирогове», вы сами сможете определить длительность отдыха: есть разные по продолжительности программы (от трех до двенадцати дней).
Теплоход «Лев Толстой»
Вариант комфорт-класса: все удобства находятся в личных каютах, бар — на палубе. Есть специально разработанное меню, концепция которого соответствует городам Золотого кольца. Прямо на теплоходе расположен бассейн. Также туристам доступны кинозал, библиотека и сувенирный магазин.
Теплоход «Золотое кольцо»
Это теплоход комфорт-класса, построен он был только в 2022 году. В каждой из кают есть холодильник и душевая комната, поэтому об удобствах переживать точно не стоит. Сам теплоход очень компактный: он вмещает всего 180 человек. Такой размер был подобран неслучайно: «Золотое кольцо» может спокойно проплыть под каждым московским мостом. Поэтому туристы не только наслаждаются красотами приволжских городов, но и смотрят на Москву с разных ракурсов.
Теплоход «Волга Дрим»
Вариант для любителей роскошного отдыха, ведь это теплоход премиум-класса. Раньше он работал только с иностранными туристами, но сейчас доступен и для россиян. В каютах есть все необходимые удобства, а на палубе всегда спокойно и умиротворенно: теплоход вмещает всего 100 пассажиров. Во время круиза туристам предлагают несколько тематических приемов пищи: от традиционной русской кухни до барбекю на открытой палубе.
Чем заняться на теплоходе: еда и развлечения
Путешествия по рекам между городами иногда могут занимать много времени. Но скучать на теплоходе не придется: на каждом из них есть свои развлечения. Все теплоходы оборудованы баром: там можно выпить как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Если залов для мероприятий на борту нет, здесь же по вечерам проходят концерты.
Для туристов всегда есть развлекательная программа: мероприятия с приглашенными артистами, вечера поэзии и многое другое — все зависит от фантазии организатора путешествия. Про маленьких пассажиров тоже не забывают: почти на каждом маршруте разработана специальная программа.
На некоторых теплоходах есть читальный зал с библиотекой и кинозал. А любители оздоровительных процедур могут найти на палубе спа и солярий. Главное — уточнить у туроператора, включено ли их посещение в стоимость путевки.
Питание на теплоходе обычно организовано по заказной системе: вы получаете меню с предложенными блюдами, выбираете понравившиеся, и повара готовят их для вас. На некоторых маршрутах вам могут предложить шведский стол. Для теплоходов премиум-класса шеф-повара часто разрабатывают специальное тематическое меню.
Цены на круизы по Золотому кольцу
Стоимость путешествия — один из самых важных моментов при планировании отдыха. Ниже делимся примерными ценами на маршруты, точные необходимо узнавать у туроператоров.
|Маршрут
|Цены
|Москва — Углич — Ярославль — Дубна — Мышкин — Москва
|От 21 000 руб.
|Москва — Тверь — Углич — Мышкин — Москва
|От 31 000 руб.
|Санкт-Петербург — Шлиссельбург (крепость Орешек) — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва
|От 53 000 руб.
|Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) — Валаам — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва
|От 62 000 руб.
|Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Плес — Ярославль
|От 65 000 руб.
|Казань — Свияжск — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Плес — Ярославль — Мышкин — Москва
|От 90 000 руб.
|Ростов-на-Дону — Старочеркасская — Романовская — Волгоград — Саратов — Самара — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Ярославль
|От 80 000 руб.
|Ярославль — Плес — Кострома — Рыбинск — Москва
|От 30 000 руб.
|Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич — Калязин — Дубна — Москва
|От 50 000 руб.
|Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Дубна — Москва
|От 40 000 руб.
|Нижний Новгород — Городец — Кострома — Калязин — Москва
|От 28 000 руб.
В какое время года лучше отправиться в круиз по Золотому кольцу
Начало круизов приходится на середину весны, а последние теплоходы отправляются по маршруту в конце осени. График регулирует Росморречфлот на основе погодных показателей.
Самое популярное время для путешествий — лето. У туристов появляется возможность не только наслаждаться достопримечательностями городов, но и отдыхать на палубе: загорать на шезлонгах, купаться в бассейне.
А вот весенние путешествия выбирают те, кто не любит жаркую погоду. Для ценителей спокойного отдыха подойдут осенние круизы: на них мало туристов.
Как выбрать самый интересный круиз по Золотому кольцу
При планировании отдыха нужно учесть несколько факторов.
Маршрут
В первую очередь необходимо определиться с маршрутом. Решите, какие города вы хотите посетить.
Длительность путешествия
Если вы не хотите проводить много времени на палубе, стоит присмотреться к коротким программам (от двух до четырех дней). А если хочется посмотреть максимум достопримечательностей, обратите внимание на длительные путешествия — от одной до двух недель.
Каюты
Для комфортного круиза важно подобрать подходящий теплоход и каюту. Определитесь, какие удобства играют для вас важную роль: индивидуальный санузел, холодильник, а может, даже минибар и телевизор.
Питание
Перед путешествием изучите, как организовано питание на теплоходе. Если вы отдыхаете с детьми, обратите внимание на маршруты со шведским столом.
Развлечения
Чтобы не заскучать во время круиза, изучите программу мероприятий на теплоходе: будут ли там концерты, есть ли места для досуга. Если вы берете с собой детей, обязательно узнайте о детских программах.
Отзывы о круизах по Золотому кольцу
Круизы — особый вид отдыха, поэтому некоторые сомневаются, стоит ли ехать и комфортно ли будет на теплоходе. Чтобы определиться было легче, делимся отзывами туристов, которые уже побывали на круизах по Золотому кольцу.
Советы путешественникам: что нужно знать, отправляясь в круиз по Золотому кольцу
Вот основные моменты, которые надо учесть:
- маршрут и длительность надо выбирать, опираясь на свои интересы;
- теплоход и вид каюты должны соответствовать вашим потребностям;
- необходимо заранее узнать о развлечениях и питании;
- важно изучить правила нахождения на теплоходе, чтобы не возникло неприятных ситуаций;
- необходимо узнать, будет ли экскурсионное сопровождение во время стоянок теплохода;
- важно понять, подходит ли круиз для всех путешествующих с вами, особое внимание уделите условиям для детей;
- узнайте, какие услуги включены в тур, а какие — нет, так вы сможете понять, сколько денег уйдет на путешествие.