Круизы по Золотому кольцу 2024: какие города можно посетить и что посмотреть

Это теплоход комфорт-класса, построен он был только в 2022 году. В каждой из кают есть холодильник и душевая комната, поэтому об удобствах переживать точно не стоит. Сам теплоход очень компактный: он вмещает всего 180 человек. Такой размер был подобран неслучайно: «Золотое кольцо» может спокойно проплыть под каждым московским мостом. Поэтому туристы не только наслаждаются красотами приволжских городов, но и смотрят на Москву с разных ракурсов.