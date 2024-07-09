Круизы по рекам и морям России в 2024 году: все включено, или как отдохнуть по полной

В последние годы морские путешествия становятся все популярнее среди любителей провести отпуск вне дома: круизы по России в 2024 году предлагают возможность насладиться красотой природы, познакомиться с историей и культурой разных регионов, а также отдохнуть от повседневных забот.
Продолжительность навигации на разных реках и морях различается: чаще всего это период с апреля по ноябрь. В текущем сезоне различные компании предлагают множество увлекательных маршрутов, которые позволят путешественникам окунуться в атмосферу уникальных мест. Рассказываем, как правильно подобрать круиз по России, чем заняться на теплоходе и что делать, если у вас морская болезнь.
Что такое круизный отдых
Отдых на теплоходе — это возможность насладиться беззаботностью, когда не придется бронировать отель, придумывать программу и заниматься ежедневной готовкой. Базовые услуги, такие как питание, проживание и минимальные развлечения, уже включены в стоимость, остальное — в зависимости от выбранного тура.
В день путешествия нужно добраться до пункта отправления, взойти на борт судна и забыть обо всем остальном. Некоторые агентства включают в стоимость круиза трансфер до порта и обратно. Главное преимущество такого вида отдыха — множество популярных и интересных мест, о которых многие могли только мечтать.
За одну неделю можно посетить 4—5 крупных городов — это особенно удобно для тех, кто раньше не путешествовал по России. Во время остановок организуются экскурсии: всех туристов распределяют по группам, и вместе с гидом они отправляются гулять по городу. Во время движения теплохода часто включают радиоэкскурсии. Продолжительность маршрута бывает от двух дней до нескольких недель.
Популярные направления круизов по рекам и морям России
Круизы по Золотому кольцу, Волге и Ладожскому озеру — подобрали несколько направлений, которые не оставят никого равнодушным.
Круизы по Золотому кольцу
Направление предлагает уникальную возможность познакомиться с богатым культурным и историческим наследием России. Продолжительность круиза по Золотому кольцу зависит от выбранного тура и варьируется от двух дней до нескольких недель. Теплоходы отходят из разных портов, самые популярные предложения — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля.
Можно подобрать маршрут исходя из предпочтений или же посетить все города Золотого кольца. Традиционно это Сергиев Посад, Ростов, Ярославль, Переславль-Залесский, Иваново, Владимир, Суздаль, Кострома. Часто в программу включены другие, претендующие на это звание древние города или ближайшие к портам отправления или прибытия.
Экскурсии по уникальным достопримечательностям обычно входят в стоимость. Рекомендуем к просмотру музей игрушки в Сергиевом Посаде, Ростовский кремль, Успенский собор и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Также туристы могут попасть на один из традиционных праздников, например фестиваль селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском или Вишневый Спас во Владимире.
Круизы по Волге
Еще одним популярным направлением является Волга. Самая длинная река Европы предлагает множество интересных мест для посещения. Организаторы морских путешествий подготовили десятки вариантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Астрахани, Казани, Костромы, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, Ярославля, Волгограда.
Продолжительность маршрута может быть любой — от одной до 29 ночей. За это время вы можете увидеть от двух до 27 портов. Программы каждого тура уникальны и содержат обширный перечень развлечений на борту, экскурсии по городам, длительные остановки для более полного знакомства с локацией. Выбор за туристом — места сражений Великой Отечественной войны, знакомство с культурой татарского народа или же посещение российской столицы, а может, и все локации за один круиз.
Круизы по Ладожскому озеру
Еще одно удивительное место для круизов — Ладожское озеро. Самое большое озеро Европы дает возможность путешественникам насладиться северной природой и скалистыми островами. Туроператоры предлагают маршруты из Санкт-Петербурга продолжительностью от трех до пяти дней, иногда один круиз объединяет достопримечательности Ладожского и Онежского озер.
Можно увидеть острова Валаам, Кижи и Коневец, города Шлиссельбург, Сортавалу, село Старую Ладогу, поселок Свирьстрой. Иногда тур включает в себя Петрозаводск или вовсе выходит за пределы озер — конечной точкой может оказаться, например, Ярославль. Продолжительность круиза соответственно увеличивается.
В зависимости от выбранного маршрута появляется возможность посетить Валаамский архипелаг, Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенскую церковь, крепость Орешек, мраморный каньон Рускеалы, водопад Ахвенкоски и запечатлеть многое другое из уникальной природы и памятников культуры региона.
Круизы по Дальнему Востоку
В последние годы набирают массовую популярность путешествия по Дальнему Востоку. Туроператоры предлагают нетипичный вариант отдыха — отправиться в круиз по островам Курильской гряды в Тихом океане. Перед туристом откроется уникальная возможность познакомиться с живописной природой региона, посмотреть на вулканы и оценить местную флору и фауну — такого нигде не увидеть.
Порт отправления — город Корсаков, Сахалинская область, конечная точка — Петропавловск-Камчатский. Продолжительность маршрута — 8—10 дней, теплоход идет по Охотскому морю. Другой вариант — настоящая морская экспедиция из Владивостока на Сахалин по Японскому морю. Длительность тура — 7 дней.
Ежедневно туристов ждут новые острова или берега Приморья. Организаторы обещают насыщенную программу, например купание в диких бухтах, знакомство с экзотическими животными, экскурсию к местам отдыха сивучей.
Круизы по Байкалу
Попробовать знаменитый байкальский омуль и насладиться неповторимой природной красотой туристы смогут в круизе по самому глубокому в мире озеру Байкал. Туроператоры предлагают отправиться в путешествие из поселка Листвянка в Иркутской области, продолжительность зависит от маршрута — чаще всего круиз длится 5—7 дней.
Среди основных локаций — остров Ольхон, самый большой на Байкале и третий по размеру среди других озерных островов в мире. В некоторые маршруты включают КБЖД — Кругобайкальскую железную дорогу, которую считают самой дорогой и красивой среди всех железнодорожных магистралей страны.
Помимо Иркутской области, круиз проходит по территории Республики Бурятии. Там вы посетите не менее удивительные Ушканьи острова — излюбленное место байкальских нерп, единственных пресноводных тюленей на земле. Помимо всего, в тур включают остановки в различных бухтах, у мысов и островов.
Какие круизные теплоходы ходят по рекам и морям России
Для путешествия по рекам и морям России используются различные круизные теплоходы. Они имеют различные каюты, удобства и развлечения. Некоторые из них предлагают номера повышенной комфортности с панорамными окнами, рестораны с изысканной кухней, бассейны, спа-центры.
Кроме того, на борту предусмотрены досуговые программы, включая концерты, тематические вечера, лекции и мастер-классы. Составили подборку круизных судов, на которых вы можете отправиться в путешествие по Золотому кольцу, Волге, Ладожскому озеру, Дальнему Востоку и Байкалу.
- Четырехпалубный теплоход «Огни большого города» класса комфорт работает как пансионат и имеет более 30 маршрутов с городами Золотого кольца. Ежедневно на борту организуют зарядку, йогу, пилатес, также на палубе есть тренажеры, и разработано безглютеновое меню. В распоряжении гостей два ресторана и бара, библиотека и другие удобства.
- Четырехпалубный теплоход «Княжна Виктория» класса люкс считается одним из лучших предложений на маршрутах по Волге и Золотому кольцу. В стоимость тура включены оздоровительные услуги, работает спортивный зал, сауна, спа-салон. Среди удобств — круглосуточная кофейная станция, музыкальный салон и открытые бортовые веранды.
- Четырехпалубный теплоход «Лунная соната» класса комфорт предлагает круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, туры по Волге и Ладоге продолжительностью от двух дней. Помимо традиционных удобств, пассажиры могут посмотреть яркие представления в мюзик-холле, поиграть в гольф или отправиться в солярий.
- Трехпалубное судно «Профессор Хромов» является научно-исследовательским и имеет ледовый класс. Курсирует по маршрутам Дальнего Востока — по Охотскому и Японскому морям. Предполагается обслуживание уровня комфорт. Имеет небольшую вместимость — всего 50 человек. На борту есть библиотека, бар, сауна, два ресторана и лаундж-зона.
- Двухпалубный теплоход «Александр Великий» класса стандарт курсирует по озеру Байкал. Среди дополнительных услуг есть ресторан и бар, однако главные преимущества — возможность арендовать снасти для рыбалки и сделать остановку на одном из живописных пляжей озера.
Чем заняться на теплоходе: еда и развлечения
При правильно выбранном круизе на борту всегда найдется чем заняться и взрослым и детям. На каждом маршруте разрабатывается развлекательная программа. К тому же на некоторых судах предусмотрены спортивные залы, салоны красоты, сауны, также среди услуг можно встретить хаммам, гольф, бассейн. Стоит лишь сделать выбор в зависимости от личных предпочтений.
В свободное от экскурсий время на круизных лайнерах проводят различные познавательные программы, лекции, театральные постановки, караоке-часы, кинопросмотры, дискотеки, дегустации и многое другое в зависимости от выбранного маршрута. Круизы бывают тематическими, и тогда вся программа так или иначе связана с выбранной темой, например театральной или гастрономической.
Для детей обычно предусмотрена отдельная от родителей активность с аниматорами, развлечения в детских клубах, игровых комнатах, мастерских. Многие круизные операторы ориентируются на семейный отдых, поэтому с досугом для всех членов семьи проблем не возникает.
Одно из важных составляющих любого отдыха — полноценное питание. Как минимум три приема пищи входят в стоимость путевки. Обычно завтраки подают по системе «шведский стол», а обед и ужин — на ваш выбор. Меню меняется в зависимости от выбранного маршрута. Дополнительные походы в рестораны или бары оплачиваются отдельно.
Цены на круизы по России
Приобрести билет на круиз вы сможете через туроператора или круизную компанию — их выбор обширен. Ниже рассказываем, сколько придется заплатить за морское путешествие на разных направлениях. Стоимость указана из расчета на одного человека и актуальна на момент публикации статьи.
|Направление
|Цены
|Круиз по Золотому кольцу
|От 6470 до 301 770 руб.
|Круиз по Волге
|От 3847 до 473 624 руб.
|Круиз по Ладожскому озеру
|От 14 800 до 244 300 руб.
|Круиз по Дальнему Востоку
|От 327 250 до 1 470 150 руб.
|Круиз по Байкалу
|От 62 500 до 246 568 руб.
В какое время года лучше отправиться в круиз на теплоходе
Все зависит от личных предпочтений туриста и особенностей конкретного маршрута. Зимой отправиться в морское путешествие не получится. Начало навигации, когда судам можно выходить на воду, приходится на конец апреля — начало мая, а завершение — на конец осени.
Наиболее комфортным временем считают весну и осень благодаря умеренной температуре воздуха. Однако если в октябре на южных направлениях еще тепло, то на Байкале уже не обойтись без верхней одежды. Поэтому стоит учитывать период исходя из планируемого маршрута. Если зной для вас совсем не проблема — лето самое подходящее время.
Как выбрать самый интересный круиз по России
Выбор зависит от ваших увлечений. Ниже рассказываем, как не ошибиться при покупке и на какие нюансы обратить внимание в первую очередь.
1. Сравнение круизов
При выборе маршрута изучите программы разных круизных компаний — их огромное множество. Каждая предлагает свою систему скидок, развлечения, продолжительность туров, экскурсии и условия проживания на борту. Сравнивайте и уточняйте, что конкретно входит в стоимость. Важно уточнить, понадобится ли доплата, если в многоместной каюте останутся свободные места, и другие интересующие детали перед покупкой. Кроме того, некоторые маршруты имеют возрастные ограничения.
2. Отзывы других путешественников
Изучите на разных сайтах отзывы других путешественников, чтобы узнать про их опыт и рекомендации относительно теплохода, выбранного маршрута и экскурсий по локациям круиза.
3. Питание
При выборе круиза не забудьте про пищевые привычки: если вам необходимо специальное меню, выясните перед покупкой, смогут ли его вам предоставить.
4. Планирование
Раннее бронирование обойдется вам дешевле, чем за месяц до путешествия. При покупке зимой вы сможете спокойно выбрать подходящую каюту, а не довольствоваться оставшимися вариантами. Также круиз можно связать с важными событиями в жизни: именинникам и молодоженам зачастую делают хорошие скидки. Многодетным, пенсионерам и некоторым группам людей также может достаться путевка по более выгодной цене — изучайте сайты организаторов.
5. Форс-мажоры
Внимательно изучайте условия отмены бронирования. Предпочтительный вариант, особенно при покупке путевки заранее, — это бесплатный отказ: никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств.
Приготовьтесь к изменениям в расписании маршрута, времени развлечений и экскурсий. Часто корректировки бывают вынужденными, в том числе из-за погодных условий. Также не забудьте продумать гардероб, чтобы не оказаться в некомфортной ситуации.
Советы путешественникам: что нужно знать, отправляясь в круиз на теплоходе
Подготовили краткую таблицу с ключевыми моментами, которые стоит знать перед круизным путешествием.
|Документы
|Возьмите путевку, посадочный талон, паспорт, свидетельство о рождении для ребенка младше 14 лет.
Понадобится подтверждающий документ, если вы покупали билет как пенсионер, член многодетной семьи или молодожены.
Специальная медицинская страховка не понадобится, возьмите СНИЛС и страховой полис
|Питание
|Всегда включено. Дополнительные походы по ресторанам или барам оплачиваются отдельно
|Развлечения
|Зачастую досуговая программа и экскурсии включены в путевку, но за некоторые услуги все-таки придется заплатить — лучше уточнять у организатора круиза
|Морская болезнь
|Имбирные конфеты и дыхательная гимнастика помогают при укачивании. Если о проблеме известно заранее, обратитесь к врачу — вам выпишут специальный препарат
|Электропитание
|Есть розетки, которые подойдут для зарядки мобильных телефонов, ноутбуков и использования фенов или плоек
|Связь
|Зависит от вашего мобильного оператора, карту покрытия сетей можно заранее изучить в интернете. Чаще всего в каютах есть бесплатный Wi-Fi
|Правила компании
|Ознакомьтесь с правилами выбранной круизной компании — там могут быть указаны возрастные ограничения или другие важные моменты, о которых вы еще не знаете
Автор: Анастасия Шеметова