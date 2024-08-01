Круизы на теплоходе из Санкт-Петербурга в 2024 году: от сурового Белого моря до астраханской пустыни

Отправляясь в путешествие, мы мечтаем о комфортном уютном отеле, ресторанах с хорошей кухней и о веселых развлечениях. А если все это будет вместе с вами перемещаться из одного города в другой — это правда фантастика. В 2024 году в речном круизе из Санкт-Петербурга вы будете чувствовать себя так, словно путешествуете прямо внутри фешенебельного отеля, курсирующего по волнам.