Круизы на теплоходе из Санкт-Петербурга в 2024 году: от сурового Белого моря до астраханской пустыни

Отправляясь в путешествие, мы мечтаем о комфортном уютном отеле, ресторанах с хорошей кухней и о веселых развлечениях. А если все это будет вместе с вами перемещаться из одного города в другой — это правда фантастика. В 2024 году в речном круизе из Санкт-Петербурга вы будете чувствовать себя так, словно путешествуете прямо внутри фешенебельного отеля, курсирующего по волнам.
Лучшие круизные направления и маршруты из Санкт-Петербурга
Город на Неве удачно расположен и имеет выходы как в море, так и в крупнейшие озера Карелии — Ладожское и Онежское, а также в многочисленные реки нашей страны. Поэтому прямо с городских причалов можно отправиться во множество уникальных, неповторимых и прекрасных мест нашей страны.
И пусть навигация довольно короткая (с мая по октябрь), из Санкт-Петербурга можно попасть и в холодное Белое море, увидеть легендарные Соловецкие острова, и пройти по древнейшим городам Поволжья, Золотого кольца, а также оказаться в Астрахани с сахарными арбузами и жаркой пустыней. Но самым большим спросом пользуются, конечно же, Ладога и Онега.
Короткие маршруты выходного дня
Это одни из самых популярных видов круизов, они позволяют познакомиться с новым для вас вариантом отдыха и по стоимости доступны. Такие короткие водные путешествия подходят не только жителям Санкт-Петербурга, но и тем, кто приехал в город на несколько дней. Далее расскажем о самых популярных маршрутах.
1. Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург
Самый большой остров в Ладожском озере — легендарное место. Оно притягивает туристов со всего мира, поэтому не удивляйтесь, если будет многолюдно.
Валаам — это один из духовных центров страны. Там большую часть занимает знаменитый мужской монастырь, который точно стоит того, чтобы его увидеть. Красота природы Карелии, древняя архитектура и культурная самобытность — этот круиз оставит впечатление на многие годы.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 13 000 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Экскурсии
|Несколько вариантов экскурсионных программ на выбор с посещением Валаамского монастыря и скитов пешком или на катере
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
2. Санкт-Петербург — Сортавала — Санкт-Петербург
Один из старинных и красивых городов Карелии — Сортавала — расположен недалеко от Валаама. Здесь находят археологические артефакты каменного, железного веков, эпохи викингов, долгое время город находился во владении Швеции. И потом еще много раз менял свое подданство.
Здесь можно увидеть невероятную архитектурную эклектику, типичную для Карелии природу с угрюмыми скалами и большим количеством водоемов. Сохранилось много памятников архитектуры, которые вызывают у туристов неподдельный интерес. И, конечно, местом притяжения остаются мраморные карьеры — парк «Рускеала».
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 15 900 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Экскурсии
|Большое разнообразие экскурсионных программ — пеших, автобусных, водных, уточняйте подробности при покупке круиза
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
3. Санкт-Петербург — Старая Ладога — Санкт-Петербург
Красивейшая резиденция Рюрика упомянута еще в «Повести временных лет». Этот небольшой поселок некоторые историки даже рассматривают как первую российскую столицу. Здесь же найдена стоянка эпохи неолита, которую датировали третьим тысячелетием до нашей эры.
Местечко пережило непростую историю, много раз переходило от одного государства другому. Здесь сохранилось много исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей, например крепость, построенная в типичном для Русского Севера стиле.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 26 000 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Экскурсии
|Пешеходные экскурсии по поселку с обзором основных достопримечательностей, продолжительность от 3 ч
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
4. Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург
Помимо знаменитого острова Валаам, в маршрут включено поистине сказочное место — деревня Верхние Мандроги, попав в которую возвращаешься на несколько веков назад. Здесь найдете деревянные постройки, ветряную мельницу, конюшню, а еще «Лукоморье» — небольшой парк сказочных скульптур и музей национального напитка — водки — с 3000 экспонатов. Интересно будет и детям, и взрослым.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 36 000 руб. с человека
|Продолжительность
|4 дня / 3 ночи
|Экскурсии
|Четыре вида экскурсионных программ на Валааме и часовая обзорная экскурсия в Мандрогах с посещением музеев и дегустацией блюд национальной кухни
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
5. Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Санкт-Петербург.
Старейший форт страны — крепость Орешек — считается главной достопримечательностью городка Шлиссельбург на левом берегу Невы у истоков Ладоги. В крепости-тюрьме несли наказания члены царской семьи, декабристы, известные исторические личности. Здесь также интересно осмотреть диораму «Прорыв блокады Ленинграда» и собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Во второй день круиза теплоход причаливает к знаменитому острову Валаам.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 24 500 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Экскурсии
|Полуторачасовая экскурсия по крепости и четыре вида обзорных программ на Валааме
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
Круизы средней продолжительности
Плавание, которое длится 5—7 дней, уже в полной мере позволит ощутить все прелести круизного отдыха. Если вы уверены в том, что будете чувствовать себя комфортно, смело выбирайте программу на неделю. Далее подобрали подходящие маршруты.
1. Санкт-Петербург — Мандроги — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург
Четыре неповторимых, одновременно схожих и разных в своей самобытности остановки ждут путешественников на этом маршруте. Сказочная деревня Верхние Мандроги познакомит с бытом и обычаями северян. Знаменитые на весь мир Кижи — с деревянным зодчеством, сложнейшими архитектурными сооружениями, которые мастера прошлого строили без гвоздей и подъемных кранов. Еще одна остановка — Свирьстрой. Главные достопримечательности — уголки нетронутой природы.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 34 500 руб. с человека
|Продолжительность
|5 дней / 4 ночи
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
2. Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Кострома — Городец
Маршрут включает восемь красивейших мест нашей страны: крепость Орешек в Шлиссельбурге под Питером, крупнейший на Ладоге остров Валаам со знаменитым мужским монастырем, колыбель кораблестроения — Лодейное Поле, уютный старинный поселок на берегу чистейшей реки — Свирьстрой.
Вытегра — это север Вологодской области, а именно порт пяти морей, поскольку стоит город на главной водной магистрали. Здесь много природных и рукотворных достопримечательностей, ценность которых настолько велика, что охраняется государством.
Череповец — промышленный гигант с единственным в стране металлургическим музеем. Огромное количество исторических и культурных объектов позволили включить город в «Серебряное ожерелье России». Кострома — яркий представитель древнерусских городов, сохранивших много исторических зданий и неповторимый колорит прошлого, она включена в Золотое кольцо России. Городец прославился не только своей хорошо узнаваемой росписью с розами и петухами. Этот городок на Волге изобилует деревянными постройками, но как же отличаются они от строгой архитектуры северных мастеров.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 69 000 руб. с человека
|Продолжительность
|5 дней / 4 ночи
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
3. Исторический круиз по Ладоге и Онеге
Это особый вид путешествия, так называемый сценический. Во время плавания вас будет сопровождать повествование известного историка Дениса Шполянского по судовому радио. Это идеальный вариант для интеллектуалов, которые ценят красивые виды и многочисленные фото на память. Часть достопримечательностей будет осмотрена с палубы теплохода (без высадки на берег), но времени и информации из рассказа-сопровождения будет достаточно, чтобы получить яркие впечатления.
На маршруте живописные острова Ладожского и Онежского озер Валаам, Кижи, Коневец, Верккосаари, Хейнясенмаа, Кугрисаари, Ситту и множество других. А еще старинные места Сортавала, Лодейное Поле, Свирьстрой и Мандроги.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 68 600 руб. с человека
|Продолжительность
|8 дней / 7 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на островах Валаам, Кижи и Коневец, остальные достопримечательности — осмотр с палубы в рамках сценического плавания
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
4. Культурологический круиз Санкт-Петербург — Москва
Всего шесть остановок — Лодейное Поле, Свирьстрой, Вытегра, Череповец, Ярославль и Углич — позволят увидеть, насколько разнообразна наша страна и как сильно различаются культура и традиции северного и центрального регионов. Кухня на борту теплохода и в местах остановок также оставит яркие гастрономические впечатления.
Это еще один вариант развивающего отдыха, поскольку прямо на борту будут лекции и встречи с культурологами, этнографами, искусствоведами. Будет много познавательной и интересной информации, так что для школьников, например, такой круиз станет приятным способом «прокачать» историю.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 64 000 руб. с человека
|Продолжительность
|7 дней / 6 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке, много развивающих культурологических мероприятий на борту
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
5. Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Казань
Отличная возможность за неделю увидеть разные и неповторимые места: остров Валаам, Свирьстрой с его нетронутой карельской строгостью, Вытегру — старинный портовый городок на севере Вологодской области, Горицы — село с белокаменным старинным монастырем, знаменитую Кострому — жемчужину Золотого кольца, Городец — с его деревянным зодчеством и яркой узнаваемой росписью по дереву. А еще на маршруте два крупных города — Нижний Новгород со старинным кремлем и Казань — столица Татарстана.
Такой круиз по количеству впечатлений заменит сразу несколько путешествий, и при этом вы не успеете устать.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 73 300 руб. с человека
|Продолжительность
|8 дней / 7 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке, возможность попробовать национальную кухню
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
Длительные маршруты
Если вы фанат речных круизов, стоит выбрать вариант на весь отпуск. Благо в нашей стране есть куда плыть и на что посмотреть. А еще путешествие по воде — это хорошая альтернатива для тех, кто плохо переносит жару или другие виды транспорта.
1. Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург
Большинство круизов из культурной в официальную столицу выстроены в одном направлении, обратно можно вернуться поездом.
Но есть круиз, который позволяет вернуться обратно в город на Неве. В маршруте такие остановки: Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва — Углич — Кузино — Петрозаводск — Свирьстрой — Валаам. За 13 дней увидите 10 новых мест, каждое из которых оставит неизгладимый след в душе. Вы познакомитесь с Русским Севером и Поволжьем.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 107 000 руб. с человека
|Продолжительность
|13 дней / 12 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
2. Санкт-Петербург — Казань — Пермь
Отличная возможность увидеть жемчужины Ладоги и отправиться в далекое путешествие в Предуралье. В круизе 14 остановок: Валаам, Свирьстрой, Вытегра, Горицы, Кострома, Городец, Нижний Новгород, Казань, Елабуга, Чистополь, Нижнекамск, Чайковский, Сарапул и Пермь.
И если про большую часть этих городов мы уже рассказали, то татарские Елабуга, Чистополь и Нижнекамск — это совсем другая культура и достопримечательности. Сарапул в Удмуртии — столица царской рыбы и воздушной белокаменной архитектуры. Конечный пункт — Пермь, город встретит вас легендарной надписью о том, что счастье не за горами, и удивит сочетанием древности и современного урбанизма.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 84 300 руб. с человека
|Продолжительность
|11 дней / 10 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
3. Санкт-Петербург — Самара — Ростов-на-Дону
Купив билет на теплоход, вы осмотрите три места на Ладоге, а оттуда через Череповец, Кострому, Казань, Самара, Саратов и Волгоград доберетесь на юг России — в Ростов-на-Дону.
Любой из этих городов достоин отдельного путешествия, но только представьте, какое удовольствие каждым следующим утром просыпаться в другом месте, о котором давно мечтал.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 98 000 руб. с человека
|Продолжительность
|14 дней / 13 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
4. Санкт-Петербург — Астрахань
Еще один потрясающий маршрут на юг. Он проходит через Ярославль и Кострому, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и завершается в Астрахани. Здесь огромное количество старинных достопримечательностей, уникальная природа, а еще самые популярные в нашей стране арбузы, рыба и икра.
Вас ждет потрясающая смена картинки — от строгого Валаама до хлебосольного Поволжья и солнечного юга.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 45 000 руб. с человека
|Продолжительность
|12 дней / 11 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
5. Санкт-Петербург — Соловецкие острова — Санкт-Петербург
Если вам хочется увидеть Беломорско-Балтийский канал с его многочисленными шлюзами, Белое море и Соловецкие острова, которые стали одной из самых мрачных страниц в истории нашей страны, то вам наверняка понравится этот маршрут.
По пути следования вы будете видеть, как суровая карельская природа сменяется еще более суровыми пейзажами, ведь архипелаг, к которому относятся Соловки, — это уже Крайний Север.
А на обратном пути вы посетите еще одну легенду — Валаам. Поэтому такой круиз вполне можно расценивать как паломническую поездку.
|Откуда отправляется теплоход
|Причал на Проспекте Обуховской обороны
|Стоимость
|От 136 000 руб. с человека
|Продолжительность
|12 дней и 11 ночей
|Экскурсии
|Пешеходные и автобусные экскурсии с обзором достопримечательностей и посещениями музеев на каждой остановке, один день полностью на воде
|Досуг
|На борту теплоходов бары, рестораны, сувенирный киоск, сауна, развлекательные программы
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда по выбору, меню не повторяется
Как выбрать хороший и недорогой круиз из Санкт-Петербурга
Круизы — это особый вид отдыха, на одном и том же теплоходе можно веселиться и вкусно есть, можно плыть только ночами, а дни посвящать знакомству с новыми городами, а можно сидеть в уединении на палубе с интересной книгой и с умиротворением созерцать красивейшие российские пейзажи, наслаждаться прохладой, блеском водной глади и убаюкивающим покачиванием судна.
Здесь главное заранее понять, чего именно вы ожидаете от такого отдыха, чтобы получить неподдельное удовольствие. Ниже несколько важных критериев.
Продолжительность
Нужно определиться, что вам подходит: круизы выходного дня или те, что длятся пару недель. Здесь стоит ориентироваться не только на наличие свободного времени, но и на свои предпочтения. Если любите экскурсионные программы, выбирайте маршрут подлиннее. Если просто хотите перезагрузиться, хватит и короткого путешествия.
Маршрут туда и обратно или в одну сторону
Если вы живете в Санкт-Петербурге, то, конечно, важно вернуться в город, но для вольных путешественников может быть удобен и другой конечный пункт назначения.
Количество и возраст участников
На теплоходах есть развлечения для всех возрастов, и все же малышам будет сложно долго оставаться в замкнутом пространстве судна, да и длительные экскурсии их утомят. Поэтому выбирайте круиз, который будет в радость каждому члену семьи.
Стоимость
Это не самый дешевый вид отдыха. Чтобы не испытывать после разочарования, внимательно изучите время, которое реально проведете в путешествии. Бывает, что отчаливает теплоход поздним вечером, а прибывает ранним утром, но в расписании эти дни числятся как полные. Покупайте круиз, только если со всем согласны.
Класс теплохода и уровень сервиса
По стоимости они будут различаться очень сильно, по качеству, скорее всего, тоже. Поэтому взвесьте, насколько для вас это значимо. Шикарные пейзажи, волнующие шлюзы и невероятные города во время остановок останутся одинаковыми для всех классов кают водного транспорта: люкса, премиума, стандарта и эконома.
Наличие удобств
Не удивляйтесь, что на старых суднах они могут быть общими на этаже, поэтому выясните все до покупки круиза.
Каюта и палуба
Здесь разница в цене тоже может быть значительной: чем выше палуба, тем обычно дороже. А вот качка на больших озерах и водохранилищах меньше всего ощущается на нижних палубах. Да и спокойнее именно там.
Отзывы туристов о круизах из Санкт-Петербурга
Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Санкт-Петербурга
Уверены, что если вы еще ни разу не бывали в круизах, то наверняка уже запланировали этот вид путешествий на ближайшее время. А чтобы все прошло гладко, напомним, на что стоит обратить пристальное внимание:
1. Выбирайте маршрут, который не будет вам в тягость по продолжительности и насыщенности экскурсиями.
2. Обращайте внимание на конечный пункт плавания. Иногда путешественники думают, что по умолчанию вернутся в начальный пункт, а это не всегда так.
3. Выбирайте комфортабельность теплохода осознанно, чтобы потом не расстраиваться из-за того, что переплатили за то, что «только спали», или сэкономили и страдали весь маршрут от недостатка сервиса.
4. Берите теплую одежду, на воде погода может быть изменчивой.
5. Даже если вас раньше не укачивало, возьмите на всякий случай специальные средства, которые помогут с этим справиться.
6. Запаситесь репеллентами, в некоторых местах нападение насекомых неизбежно.
7. Если отправляетесь в круиз с детьми, удостоверьтесь, что для них будут развлечения на борту, или обеспечьте их сами. Также важно, чтобы экскурсии соответствовали их возрасту по продолжительности и содержанию.