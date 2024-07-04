Круизы из Самары: 15 лучших направлений — от двух дней до трех недель

Водные путешествия совсем не похожи на обычные поездки с перелетами и гостиницами. У них своя атмосфера и свой темп, в которые или влюбляются навсегда, или ненавидят с первых дней. И пока не попробуешь, не узнаешь, нравится тебе круизный туризм или нет. Плавание на круизном лайнере к заграничным берегам для первого раза может быть сложным опытом, поэтому начать можно с речных поездок на теплоходе в своем городе. Например, круизы из Самары в 2024 году пользуются спросом, на некоторые летние даты свободных кают уже нет. Рассказываем, чем так хороши круизы из Самары и что нужно знать, перед тем как планировать путешествие по Волге.
Лучшие круизные направления и маршруты из Самары
В Самаре круизный туризм существует давно и хорошо развит. Теплоходные компании и агентства предлагают десятки вариантов путешествий: только на выходные или на длительный срок; для туристов с детьми или молодоженов; с экскурсиями по городам или без них; с громкой развлекательной программой или с тихими вечерами — туристам есть из чего выбрать. Мы выбрали маршруты, на которых работают новые теплоходы, а также с универсальной программой.
Все круизы в Самаре отправляются с речного вокзала на улице Максима Горького. Круизы выходного дня, как правило, предполагают, что судно отчаливает в пятницу утром, а прибывают в воскресенье вечером. После обеда и вечером обычно отплывают теплоходы с длительным маршрутом.
Короткие маршруты выходного дня
Самара — Казань — Самара
Маршрут из Самары в Татарстан может стать неплохим вариантом для первого речного круиза. Такая поездка обычно предполагает две остановки: в Казани и в Свияжске — городе-крепости, который еще называют чудо-островом. Столица Татарстана отличается особым восточным колоритом, который хорошо заметен на контрасте со свияжскими куполами. Кстати, такой круиз вполне может стать и гастрономическим путешествием: национальная татарская кухня славится своей выпечкой и сладостями, а на острове можно попасть на настоящую монастырскую трапезу.
|Длительность круиза
|3 дня, с пятницы по воскресенье
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
2-й день — Казань, Свияжск;
3-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорная экскурсия по Казань и прогулка по пешеходной улице Баумана; обзорная экскурсия по Свияжску
|Питание на борту
|Завтрак, обед и ужин
|Стоимость
|От 18 до 45 тыс. руб. в зависимости от тарифа
Самара — Тольятти — Ульяновск — Самара
Круиз по транспортным городам России: Тольятти называют автомобильной столицей страны (здесь находится завод «АвтоВАЗ»), а Ульяновск — авиационной (из-за расположенного здесь авиационного промышленного комплекса). Такая поездка наверняка понравится детям. Даже если техника вас мало интересуют, в этих городах есть что посмотреть помимо машин и самолетов. Например, длинные мосты и трехметровый памятник букве Ё в Ульяновске или замок Гарибальди в Тольятти.
|Длительность круиза
|3 дня, с пятницы по воскресенье
|Расписание круиза
|1-й день — Самара и Тольятти;
2-й день — Ульяновск;
3-й день — Самара
|Развлекательная программа
|За дополнительную плату: обзорные экскурсии по городам, посещение музея АвтоВАЗа, музея Гончарова, музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»
|Питание на борту
|Завтрак, обед и ужин
|Стоимость
|От 20 до 60 тыс. руб. за человека
Самара — Тетюши — Самара
Еще один вариант речного круиза в Татарстан — из Самары в Тетюши. Тетюши — город на берегу Куйбышевского водохранилища, который имеет статус исторического: он был основан во время Казанского ханства. Здесь будет интересно любителям истории и ценителям атмосферы уездных городов. А еще в Тетюшах можно попробовать уху по особому местному рецепту.
|Длительность круиза
|3 дня, с пятницы по воскресенье
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
2-й день — Тетюши;
3-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Экскурсия по городу, обед в рыбацкой харчевне за дополнительную плату
|Питание на борту
|На выбор: только завтрак / завтрак и ужин / завтрак, обед и ужин
|Стоимость
|От 18 до 56 тыс. руб. в зависимости от тарифа
Самара — Саратов
Поездка длится всего два дня, поэтому идеально подходит в качестве круиза на пробу. Например, если путешествуете с детьми и не уверены, что они выдержат длительное плавание. Остановка на маршруте всего одна — в Саратове, поэтому дальнейшее путешествие можно спланировать на свое усмотрение: выбрать экскурсию от оператора или задержаться в городе и погулять по нему самостоятельно. Так как круиз некруговой, возвращение домой нужно будет продумать заранее.
|Длительность круиза
|2 дня, с субботы по воскресенье
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
2-й день — Саратов
|Развлекательная программа
|За дополнительную плату обзорная экскурсия по городу; выездная экскурсия в город Энгельс, экскурсия для взрослых с дегустацией кофе и вина
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 4 до 13 тыс. руб. за человека
Самара — Усовка — Саратов
Короткий речной круиз для любителей природы и загадочных историй. Усовка — село на берегу Волги в 60 км от Саратова. Пожалуй, самая знаковая местная достопримечательность — родник Белый ключ, с которым связано несколько легенд о белом старце и чудотворной исчезнувшей иконе. А еще в Усовке удивительная природа и много диких животных и птиц, поэтому фотографии на фоне умопомрачительных пейзажей точно будут.
|Длительность круиза
|2 дня, с субботы по воскресенье
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
2-й день — Усовка, Саратов
|Развлекательная программа
|Обзорные экскурсии за дополнительную плату
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 3 до 8 тыс. руб. за человека
Длительные круизы
Самара — Тольятти — Болгар — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь— Нижнекамск — Казань — Самара
Большой круиз, который включает в себя сразу несколько регионов. За одно плавание можно познакомиться сразу с тремя самобытными культурами и, конечно же, национальными блюдами. В Татарстане обязательно надо попробовать эчпочмаки, в Пермском крае — посикунчики, в Удмуртии — перепечи. Путешествие хоть и длительное, но никак не однообразное. Все три региона заметно отличаются друг от друга, поэтому скучно не будет.
|Длительность круиза
|9 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара, Тольятти;
|2-й день — Болгар, Казань;
|3-й день — Елабуга;
|4-й день — Сарапул;
|5-й и 6-й день — Пермь;
|7-й день — Нижнекамск;
|8-й день — Казань;
|9-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные экскурсии по всем городам и поездки в соседние города и села, поход в Кунгурскую ледяную пещеру
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 30 до 80 тыс. руб. за человека
Самара — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара
Круиз предполагает посещение крупнейших городов Поволжья, поэтому отлично подойдет для знакомства с этим регионом. Гвоздь программы, конечно, Астрахань. У города богатая история, которая тянется со времен Золотой Орды, поэтому здесь есть что посмотреть: храмы, мечети, памятники зодчества, природные заповедники. Если хочется увидеть знаменитые лотосовые поля Астрахани, бронировать круиз нужно с июля по сентябрь — «каспийская роза» цветет в это время.
|Длительность круиза
|9 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Саратова;
|3-й день — Волгоград;
|4-й и 5-й день — Астрахань;
|6-й день — Никольское;
|7-й день — Волгоград;
|8-й день — Саратов;
|9-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные экскурсии по всем городам, рыбалка за отдельную плату
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 72 до 113 тыс. руб. за человека
Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Рыбинск — Калязин — Дубна — Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Болгар — Тетюши — Самара
Такой круиз до Москвы и обратно подойдет опытным путешественникам и любителям насыщенной экскурсионной программы. За 14 дней плавания можно сделать попытку объять необъятное и оценить восточный колорит, неспящий мегаполис, древние города Руси и Золотое кольцо. Правда, всего получится посмотреть по чуть-чуть — к этому нужно быть готовым.
|Длительность круиза
|14 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Казань;
|3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
|4-й день — Нижний Новгород, Городец;
|5-й день — Рыбинск;
|6-й день — Калязин, Дубна;
|7-й и 8-й день — Москва;
|9-й день — Углич;
|10-й день — Ярославль, Кострома;
|11-й день — Нижний Новгород
|12-й день — Казань
|13-й день — Болгар, Тетюши
|14-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные экскурсии по городам, поездки в музеи и храмы
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 142 до 240 тыс. руб. за человека
Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Ярославль
Круиз до волжской жемчужины, или Нижнего Новгорода — маршрут для тех, кто хочет максимально прочувствовать все прелести речного круиза, но не готов к двухнедельному плаванию. Нижний Новгород запомнится своими купеческими постройками, ярмарками, храмами и канатной дорогой над Волгой. По пути теплоход делает остановки в столицах Татарстана и Чувашии, которые тоже отличаются самобытностью и особой атмосферой. Конечная остановка круиза — Ярославль, поэтому после круиза путешествие можно будет продолжить уже по суше, например проехать по Золотому кольцу.
|Длительность круиза
|7 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Ульяновск;
|3-й день — Казань;
|4-й день — Чебоксары;
|5-й и 6-й день — Нижний Новгород;
|7-й день — Ярославль
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные экскурсии по городам, купеческая ярмарка, канатная дорога через Волгу
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту
|Стоимость
|От 50 до 125 тыс. руб. за человека
Самара — Саратов — Волгоград — Саратов — Самара
Такой круиз можно считать мини-путешествием по Волге. Отличный вариант для семейного отдыха с детьми, так как маршрут короткий, но увлекательный. В Волгограде теплоход задержится на два дня, этого хватит, чтобы посетить все исторические музеи и памятники, включая Мамаев курган, и погулять по городским паркам. Еще одну остановку теплоход делает в Саратове, который интересен своей купеческой застройкой и любовью к космонавтике: здесь есть музей, парк и даже набережная Космонавтов.
|Длительность круиза
|6 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Саратов;
|3-й и 4-й день — Волгоград;
|5-й день — Саратов;
|6-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные экскурсии по городам, посещение Соколиной горы, лимонария, художественного музея в Волгограде, музея Гагарина — в Саратове
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах городов
|Стоимость
|От 45 до 120 тыс. руб. за человека
Самара — Тольятти — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Болгар — Тетюши — Самара
Сложный и длительный круиз, который осилит не каждый турист. Однако любителям древнерусской культуры, православных храмов и истории России такое путешествие точно понравится: деревянное зодчество в Кижах, городище Болгар, Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь — и все в одном маршруте. Непосредственно в Санкт-Петербурге теплоход стоит три дня, за это время можно успеть погулять по набережным каналов, взять ночную автобусную экскурсию, обойти музеи, съездить в Петергоф, Выборг или Кронштадт.
|Длительность круиза
|21 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара, Тольятти;
|2-й день — Казань;
|3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
|4-й день — Нижний Новгород, Городец;
|5-й день — Ярославль;
|6-й день — Горицы;
|7-й день — Кижи;
|8-й день — Мандроги;
|9-й день — Коневец;
|10-й, 11-й, 12-й день — Санкт-Петербург;
|13-й день — Валаам;
|14-й день — Свирьстрой;
|15-й день — Вытегра;
|16-й день — Череповец;
|17-й день — Кострома;
|18-й день — Нижний Новгород;
|19-й день — Казань;
|20-й день — Болгар, Тетюши;
|21-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, монастыри, храмы
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах города
|Стоимость
|От 160 до 270 тыс. руб. за человека
Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону — Константиновск — Ильевка — Волгоград — Саратов — Усовка — Балаково — Самара
Волго-Донское путешествие займет две недели, за это время можно оценить колорит и самобытность Поволжья и юга России. Ростов-на-Дону известен своими купеческими особняками, соборами и видами на Дон. Обязательный пункт визита в этот город — раки, их должен попробовать каждый турист. На маршруте есть несколько небольших городов-стоянок, о которых мало кто слышал. Однако и здесь есть что посмотреть, например винодельню в Константиновске и казачий городок на станице Романовская.
|Длительность круиза
|13 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Саратов;
|3-й день — Волгоград;
|4-й день — Ильевка;
|5-й день — Романовская;
|6-й день — Старочеркасская, Ростов-на-Дону;
|7-й день — Ростов-на-Дону;
|8-й день — Константиновск;
|9-й день — Ильевка;
|10-й день — Волгоград;
|11-й день — Саратов, Усовка;
|12-й день — Балаково;
|13-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах
|Стоимость
|От 65 до 140 тыс. руб. за человека
Самара — Тольятти — Болгар — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь
Большая часть этого круиза проходит по реке Каме, на берегу которой расположены старинные и живописные города. Круиз отлично подойдет для летнего отпуска: у него насыщенная программа, несмотря на относительно небольшую длительность. В Елабуге и Сарапуле интересно гулять пешком, особенно в хорошую погоду, здесь много смотровых площадок и красивых видов на реку; в Казани можно часами бродить по территории кремля, площади перед мечетью и пешеходной улице Баумана, а в Болгаре нужно обязательно сфотографироваться у местного Тадж-Махала и посмотреть на постройки времен Золотой Орды. Заканчивается круиз в Перми, если задержаться здесь на пару дней, можно взять экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру.
|Длительность круиза
|5 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара, Тольятти;
|2-й день — Ульяновск (техническая остановка), Болгар, Казань;
|3-й день — Елабуга;
|4-й день — Сарапул;
|5-й день — Пермь
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, парки
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах города
|Стоимость
|От 25 до 45 тыс. руб. за человека
Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Ярославль — Горицы — Углич — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара
Живописный маршрут от Среднего Поволжья до Верхнего. За одно путешествие можно оценить самобытность сразу нескольких городов с тысячелетней историей: Казань, Углич, Ярославль. А еще Кострома и Нижний Новгород, которым больше 800 лет. Также на маршруте есть небольшие провинциальные города, в которых лучше всего гулять пешком.
|Длительность круиза
|11 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Казань;
|3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
|4-й день — Нижний Новгород;
|5-й день — Ярославль;
|6-й день — Горицы;
|7-й день — Углич;
|8-й день — Кострома;
|9-й день — Нижний Новгород;
|10-й день — Казань;
|11-й день — Самара
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, храмы, парки
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах города
|Стоимость
|От 65 до 150 тыс. руб. за человека
Самара — Болгар — Казань — Нижнекамск — Сарапул — Пермь — Екатеринбург
Речной круиз к столице Урала займет неделю. По пути можно посмотреть на древний город времен Золотой Орды — Болгар, «прикамскую Барселону» — Сарапул и культурную столицу Урала — Пермь. Маршрут не самый плотный и насыщенный, поэтому подойдет любителям размеренных путешествий без забегов по музеям и достопримечательностями.
|Длительность круиза
|7 дней
|Расписание круиза
|1-й день — Самара;
|2-й день — Болгар;
|3-й день — Казань;
|4-й день — Нижнекамск;
|5-й день — Сарапул;
|6-й день — Пермь;
|7-й день — Екатеринбург
|Развлекательная программа
|Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, храмы, парки, смотровые площадки
|Питание на борту
|Трехразовое питание на борту и в ресторанах города
|Стоимость
|От 66 до 130 тыс. руб. за человека
Как выбрать хороший и недорогой круиз из Самары
Чтобы не остаться разочарованным и не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно тщательно выбрать круиз и спланировать путешествие. Для этого желательно заранее сформулировать свои желания и сопоставить их с возможностями.
Направление и продолжительность
Вариантов речных круизов по Волге множество, и у всех них своя атмосфера и своя целевая аудитория. Молодые любители мегаполисов вряд ли оценят путешествия в города с древними церквями, а семьям с детьми точно не понравятся трехчасовые экскурсии по музеями в течение недели. Поэтому грамотно выбрать направление круиза и его продолжительность — основа любого хорошего путешествия. Обсудите с семьей, кто что хочет посмотреть и какой формат отдыха будет оптимальным для всех.
Маршрут туда и обратно или в одну сторону
Речной круиз в формате туда-обратно удобен, если вы живете в городе отправления или оттуда проще добираться до дома. Круизы с маршрутом только в одну сторону актуальны для туристов, которые планируют продолжить путешествие дальше, но уже по суше. К слову, на стоимости тура такая разница в маршруте скажется несущественно.
Теплоход и каюта
Чем новее и современнее теплоход, тем дороже круиз. Зато на новых судах выше уровень комфорта и больше развлечений. То же самое касается кают: на теплоходах класса люкс и премиум они просторнее и комфортабельнее, правда и цены на них выше. Обычно каюты делят на: одноместные, двухместные, трехместные, четырехместные; одноярусные, двухъярусные; эконом, люкс, делюкс. Здесь все как в отелях: чем дороже каюта, тем больше в ней удобств. В каютах любого класса обычно есть спальное место, санузел, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор и сейф. Если планируется длительное путешествие, есть смысл доплатить и выбрать каюту классом повыше.
Цена
Она складывается из нескольких составляющих: длительности, дальности маршрута, даты поездки, категории теплохода, класса каюты, тарифа питания. Также нужно учесть дополнительные траты: некоторые экскурсии входят в стоимость круиза, а за некоторые нужно будет доплатить. Алкогольные напитки в баре и прочие развлечения на борту, например массаж, тоже обычно платные. А еще учитывайте расходы на суше во время остановок: такси, перекусы, сувениры.
Отзывы туристов о круизах из Самары
Чтобы у вас сложилось полноценное впечатление о круизах из этого города, мы предлагаем вам изучить несколько мнений туристов.
Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Самары
Круизный отдых несколько отличается от привычного путешествия по суше, поэтому перед поездкой внимательно изучите условия и маршрут тура. Несколько советов для тех, кто планирует речной круиз впервые:
- накануне еще раз уточните время и место отправления теплохода — расписание может меняться;
- заранее уточните у оператора или агента, какие экскурсии включены в стоимость круиза, а за какие придется доплачивать отдельно;
- захватите солнцезащитный крем и головной убор — чтобы обгореть на палубе, хватает 15 минут;
- не забудьте теплую одежду: вечером на воде довольно прохладно и ветрено;
- если боитесь, что вас укачает на волнах, выбирайте каюту в центральной части теплохода;
- если путешествуете с детьми, продумайте развлечения для них во время плавания: раскраски, головоломки, книжки, комиксы;
- заранее скачайте музыку и фильмы, которые планируете смотреть на борту, — мобильный интернет на воде нестабилен;
- речной вокзал находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала и в часе езды от аэропорта Курумоч, учитывайте это, если приезжаете из другого города.
Автор: Аделина Ахунова