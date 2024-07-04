Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Круизы из Самары: 15 лучших направлений — от двух дней до трех недель

Лучшие направления для круизов по России из Самары на теплоходе, расписание и цены на туры в 2024 году. Рассказываем о речных теплоходных маршрутах по Волге из Самары в Казань, Москву, Астрахань, Волгоград и в Нижний Новгород.

Отец и двое детей отправляются в круиз из Самары.
Источник: Shutterstock

Водные путешествия совсем не похожи на обычные поездки с перелетами и гостиницами. У них своя атмосфера и свой темп, в которые или влюбляются навсегда, или ненавидят с первых дней. И пока не попробуешь, не узнаешь, нравится тебе круизный туризм или нет. Плавание на круизном лайнере к заграничным берегам для первого раза может быть сложным опытом, поэтому начать можно с речных поездок на теплоходе в своем городе. Например, круизы из Самары в 2024 году пользуются спросом, на некоторые летние даты свободных кают уже нет. Рассказываем, чем так хороши круизы из Самары и что нужно знать, перед тем как планировать путешествие по Волге.

Лучшие круизные направления и маршруты из Самары

В Самаре круизный туризм существует давно и хорошо развит. Теплоходные компании и агентства предлагают десятки вариантов путешествий: только на выходные или на длительный срок; для туристов с детьми или молодоженов; с экскурсиями по городам или без них; с громкой развлекательной программой или с тихими вечерами — туристам есть из чего выбрать. Мы выбрали маршруты, на которых работают новые теплоходы, а также с универсальной программой.

Все круизы в Самаре отправляются с речного вокзала на улице Максима Горького. Круизы выходного дня, как правило, предполагают, что судно отчаливает в пятницу утром, а прибывают в воскресенье вечером. После обеда и вечером обычно отплывают теплоходы с длительным маршрутом.

Короткие маршруты выходного дня

Самара — Казань — Самара

Вид на Казань во время круиза со стороны реки.
Источник: wikimedia.org

Маршрут из Самары в Татарстан может стать неплохим вариантом для первого речного круиза. Такая поездка обычно предполагает две остановки: в Казани и в Свияжске — городе-крепости, который еще называют чудо-островом. Столица Татарстана отличается особым восточным колоритом, который хорошо заметен на контрасте со свияжскими куполами. Кстати, такой круиз вполне может стать и гастрономическим путешествием: национальная татарская кухня славится своей выпечкой и сладостями, а на острове можно попасть на настоящую монастырскую трапезу.

Длительность круиза
3 дня, с пятницы по воскресенье
Расписание круиза 
1-й день — Самара; 
2-й день — Казань, Свияжск; 
3-й день — Самара 
Развлекательная программа 
Обзорная экскурсия по Казань и прогулка по пешеходной улице Баумана; обзорная экскурсия по Свияжску
Питание на борту
Завтрак, обед и ужин
Стоимость
От 18 до 45 тыс. руб. в зависимости от тарифа

Самара — Тольятти — Ульяновск — Самара

Вид на Ульяновск сверху во время круиза.
Источник: wikimedia.org

Круиз по транспортным городам России: Тольятти называют автомобильной столицей страны (здесь находится завод «АвтоВАЗ»), а Ульяновск — авиационной (из-за расположенного здесь авиационного промышленного комплекса). Такая поездка наверняка понравится детям. Даже если техника вас мало интересуют, в этих городах есть что посмотреть помимо машин и самолетов. Например, длинные мосты и трехметровый памятник букве Ё в Ульяновске или замок Гарибальди в Тольятти.

Длительность круиза
3 дня, с пятницы по воскресенье
Расписание круиза 
1-й день — Самара и Тольятти; 
2-й день — Ульяновск; 
3-й день — Самара 
Развлекательная программа 
За дополнительную плату: обзорные экскурсии по городам, посещение музея АвтоВАЗа, музея Гончарова, музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»
Питание на борту
Завтрак, обед и ужин
Стоимость
От 20 до 60 тыс. руб. за человека

Самара — Тетюши — Самара

С песчаного берега виден круизный лайнер, направляющийся по маршруту Самара — Тетюши— Самара.
Источник: sun9-80.userapi.com

Еще один вариант речного круиза в Татарстан — из Самары в Тетюши. Тетюши — город на берегу Куйбышевского водохранилища, который имеет статус исторического: он был основан во время Казанского ханства. Здесь будет интересно любителям истории и ценителям атмосферы уездных городов. А еще в Тетюшах можно попробовать уху по особому местному рецепту.

Длительность круиза
3 дня, с пятницы по воскресенье
Расписание круиза 
1-й день — Самара; 
2-й день — Тетюши; 
3-й день — Самара
Развлекательная программа 
Экскурсия по городу, обед в рыбацкой харчевне за дополнительную плату
Питание на борту
На выбор: только завтрак / завтрак и ужин / завтрак, обед и ужин
Стоимость
От 18 до 56 тыс. руб. в зависимости от тарифа

Самара — Саратов

Набережная Саратова днем.
Источник: saratovmer.ru

Поездка длится всего два дня, поэтому идеально подходит в качестве круиза на пробу. Например, если путешествуете с детьми и не уверены, что они выдержат длительное плавание. Остановка на маршруте всего одна — в Саратове, поэтому дальнейшее путешествие можно спланировать на свое усмотрение: выбрать экскурсию от оператора или задержаться в городе и погулять по нему самостоятельно. Так как круиз некруговой, возвращение домой нужно будет продумать заранее.

Длительность круиза
2 дня, с субботы по воскресенье
Расписание круиза 
1-й день — Самара; 
2-й день — Саратов
Развлекательная программа 
За дополнительную плату обзорная экскурсия по городу; выездная экскурсия в город Энгельс, экскурсия для взрослых с дегустацией кофе и вина
Питание на борту
Трехразовое питание на борту
Стоимость
От 4 до 13 тыс. руб. за человека

Самара — Усовка — Саратов

Родник Белый ключ по маршруту Самара — Усовка — Саратов.
Источник: voskresensk64.ru

Короткий речной круиз для любителей природы и загадочных историй. Усовка — село на берегу Волги в 60 км от Саратова. Пожалуй, самая знаковая местная достопримечательность — родник Белый ключ, с которым связано несколько легенд о белом старце и чудотворной исчезнувшей иконе. А еще в Усовке удивительная природа и много диких животных и птиц, поэтому фотографии на фоне умопомрачительных пейзажей точно будут.

Длительность круиза
2 дня, с субботы по воскресенье
Расписание круиза 
1-й день — Самара; 
2-й день — Усовка, Саратов
Развлекательная программа 
Обзорные экскурсии за дополнительную плату
Питание на борту
Трехразовое питание на борту
Стоимость
От 3 до 8 тыс. руб. за человека

Длительные круизы

Самара — Тольятти — Болгар — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь— Нижнекамск — Казань — Самара

Набережная в Перми днем.
Источник: upload.wikimedia.org

Большой круиз, который включает в себя сразу несколько регионов. За одно плавание можно познакомиться сразу с тремя самобытными культурами и, конечно же, национальными блюдами. В Татарстане обязательно надо попробовать эчпочмаки, в Пермском крае — посикунчики, в Удмуртии — перепечи. Путешествие хоть и длительное, но никак не однообразное. Все три региона заметно отличаются друг от друга, поэтому скучно не будет.

Длительность круиза9 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара, Тольятти;
2-й день — Болгар, Казань;
3-й день — Елабуга;
4-й день — Сарапул;
5-й и 6-й день — Пермь;
7-й день — Нижнекамск;
8-й день — Казань;
9-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные экскурсии по всем городам и поездки в соседние города и села, поход в Кунгурскую ледяную пещеру
Питание на бортуТрехразовое питание на борту
СтоимостьОт 30 до 80 тыс. руб. за человека

Самара — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара

Астраханский кремль с высоты птичьего полета.
Источник: upload.wikimedia.org

Круиз предполагает посещение крупнейших городов Поволжья, поэтому отлично подойдет для знакомства с этим регионом. Гвоздь программы, конечно, Астрахань. У города богатая история, которая тянется со времен Золотой Орды, поэтому здесь есть что посмотреть: храмы, мечети, памятники зодчества, природные заповедники. Если хочется увидеть знаменитые лотосовые поля Астрахани, бронировать круиз нужно с июля по сентябрь — «каспийская роза» цветет в это время.

Длительность круиза9 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Саратова;
3-й день — Волгоград;
4-й и 5-й день — Астрахань;
6-й день — Никольское;
7-й день — Волгоград;
8-й день — Саратов;
9-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные экскурсии по всем городам, рыбалка за отдельную плату
Питание на бортуТрехразовое питание на борту
СтоимостьОт 72 до 113 тыс. руб. за человека

Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Рыбинск — Калязин — Дубна — Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Болгар — Тетюши — Самара

Такой круиз до Москвы и обратно подойдет опытным путешественникам и любителям насыщенной экскурсионной программы. За 14 дней плавания можно сделать попытку объять необъятное и оценить восточный колорит, неспящий мегаполис, древние города Руси и Золотое кольцо. Правда, всего получится посмотреть по чуть-чуть — к этому нужно быть готовым.

Длительность круиза14 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Казань;
3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
4-й день — Нижний Новгород, Городец;
5-й день — Рыбинск;
6-й день — Калязин, Дубна;
7-й и 8-й день — Москва;
9-й день — Углич;
10-й день — Ярославль, Кострома;
11-й день — Нижний Новгород
12-й день — Казань
13-й день — Болгар, Тетюши
14-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные экскурсии по городам, поездки в музеи и храмы
Питание на бортуТрехразовое питание на борту
СтоимостьОт 142 до 240 тыс. руб. за человека

Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Ярославль

Ночной Нижний Новгород.
Источник: upload.wikimedia.org

Круиз до волжской жемчужины, или Нижнего Новгорода — маршрут для тех, кто хочет максимально прочувствовать все прелести речного круиза, но не готов к двухнедельному плаванию. Нижний Новгород запомнится своими купеческими постройками, ярмарками, храмами и канатной дорогой над Волгой. По пути теплоход делает остановки в столицах Татарстана и Чувашии, которые тоже отличаются самобытностью и особой атмосферой. Конечная остановка круиза — Ярославль, поэтому после круиза путешествие можно будет продолжить уже по суше, например проехать по Золотому кольцу.

Длительность круиза7 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Ульяновск;
3-й день — Казань;
4-й день — Чебоксары;
5-й и 6-й день — Нижний Новгород;
7-й день — Ярославль
Развлекательная программа Обзорные автобусные экскурсии по городам, купеческая ярмарка, канатная дорога через Волгу
Питание на бортуТрехразовое питание на борту
СтоимостьОт 50 до 125 тыс. руб. за человека

Самара — Саратов — Волгоград — Саратов — Самара

Родина-мать в Волгограде.
Источник: upload.wikimedia.org

Такой круиз можно считать мини-путешествием по Волге. Отличный вариант для семейного отдыха с детьми, так как маршрут короткий, но увлекательный. В Волгограде теплоход задержится на два дня, этого хватит, чтобы посетить все исторические музеи и памятники, включая Мамаев курган, и погулять по городским паркам. Еще одну остановку теплоход делает в Саратове, который интересен своей купеческой застройкой и любовью к космонавтике: здесь есть музей, парк и даже набережная Космонавтов.

Длительность круиза6 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Саратов;
3-й  и 4-й день — Волгоград;
5-й день — Саратов;
6-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные экскурсии по городам, посещение Соколиной горы, лимонария, художественного музея в Волгограде, музея Гагарина — в Саратове
Питание на бортуТрехразовое питание на борту и в ресторанах городов
СтоимостьОт 45 до 120 тыс. руб. за человека

Самара — Тольятти — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Горицы — Кижи — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Болгар — Тетюши — Самара

Круизный теплоход в порту Санкт-Петербурга.
Источник: upload.wikimedia.org

Сложный и длительный круиз, который осилит не каждый турист. Однако любителям древнерусской культуры, православных храмов и истории России такое путешествие точно понравится: деревянное зодчество в Кижах, городище Болгар, Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь — и все в одном маршруте. Непосредственно в Санкт-Петербурге теплоход стоит три дня, за это время можно успеть погулять по набережным каналов, взять ночную автобусную экскурсию, обойти музеи, съездить в Петергоф, Выборг или Кронштадт.

Длительность круиза21 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара, Тольятти;
2-й день — Казань;
3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
4-й день — Нижний Новгород, Городец;
5-й день — Ярославль;
6-й день — Горицы;
7-й день — Кижи;
8-й день — Мандроги;
9-й день — Коневец;
10-й, 11-й, 12-й день — Санкт-Петербург;
13-й день — Валаам;
14-й день — Свирьстрой;
15-й день — Вытегра;
16-й день — Череповец;
17-й день — Кострома;
18-й день — Нижний Новгород;
19-й день — Казань;
20-й день — Болгар, Тетюши;
21-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, монастыри, храмы
Питание на бортуТрехразовое питание на борту и в ресторанах города
СтоимостьОт 160 до 270 тыс. руб. за человека

Самара — Саратов — Волгоград — Ильевка — Романовская — Старочеркасская — Ростов-на-Дону — Константиновск — Ильевка — Волгоград — Саратов — Усовка — Балаково — Самара

Порт Ростова-на-Дону летом.
Источник: upload.wikimedia.org

Волго-Донское путешествие займет две недели, за это время можно оценить колорит и самобытность Поволжья и юга России. Ростов-на-Дону известен своими купеческими особняками, соборами и видами на Дон. Обязательный пункт визита в этот город — раки, их должен попробовать каждый турист. На маршруте есть несколько небольших городов-стоянок, о которых мало кто слышал. Однако и здесь есть что посмотреть, например винодельню в Константиновске и казачий городок на станице Романовская.

Длительность круиза13 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Саратов;
3-й день — Волгоград;
4-й день — Ильевка;
5-й день — Романовская;
6-й день — Старочеркасская, Ростов-на-Дону;
7-й день — Ростов-на-Дону;
8-й день — Константиновск;
9-й день — Ильевка;
10-й день — Волгоград;
11-й день — Саратов, Усовка;
12-й день — Балаково;
13-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи
Питание на бортуТрехразовое питание на борту и в ресторанах 
СтоимостьОт 65 до 140 тыс. руб. за человека

Самара — Тольятти — Болгар — Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь

Мечеть в Болгаре днем.
Источник: upload.wikimedia.org

Большая часть этого круиза проходит по реке Каме, на берегу которой расположены старинные и живописные города. Круиз отлично подойдет для летнего отпуска: у него насыщенная программа, несмотря на относительно небольшую длительность. В Елабуге и Сарапуле интересно гулять пешком, особенно в хорошую погоду, здесь много смотровых площадок и красивых видов на реку; в Казани можно часами бродить по территории кремля, площади перед мечетью и пешеходной улице Баумана, а в Болгаре нужно обязательно сфотографироваться у местного Тадж-Махала и посмотреть на постройки времен Золотой Орды. Заканчивается круиз в Перми, если задержаться здесь на пару дней, можно взять экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру.

Длительность круиза5 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара, Тольятти;
2-й день — Ульяновск (техническая остановка), Болгар, Казань;
3-й день — Елабуга;
4-й день — Сарапул;
5-й день — Пермь
Развлекательная программа Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, парки
Питание на бортуТрехразовое питание на борту и в ресторанах города
СтоимостьОт 25 до 45 тыс. руб. за человека

Самара — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Ярославль — Горицы — Углич — Кострома — Нижний Новгород — Казань — Самара

Во время круиза по Угличу, можно увидеть множество храмов.
Источник: upload.wikimedia.org

Живописный маршрут от Среднего Поволжья до Верхнего. За одно путешествие можно оценить самобытность сразу нескольких городов с тысячелетней историей: Казань, Углич, Ярославль. А еще Кострома и Нижний Новгород, которым больше 800 лет. Также на маршруте есть небольшие провинциальные города, в которых лучше всего гулять пешком.

Длительность круиза11 дней
Расписание круиза 1-й день — Самара;
2-й день — Казань;
3-й день — Чебоксары, Козьмодемьянск;
4-й день — Нижний Новгород;
5-й день — Ярославль;
6-й день — Горицы;
7-й день — Углич;
8-й день — Кострома;
9-й день — Нижний Новгород;
10-й день — Казань;
11-й день — Самара
Развлекательная программа Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, храмы, парки
Питание на бортуТрехразовое питание на борту и в ресторанах города
СтоимостьОт 65 до 150 тыс. руб. за человека

Самара — Болгар — Казань — Нижнекамск — Сарапул — Пермь — Екатеринбург

Уральский федеральный университет имени Кирова в Свердловске летом.
Источник: upload.wikimedia.org/wikipedia

Речной круиз к столице Урала займет неделю. По пути можно посмотреть на древний город времен Золотой Орды — Болгар, «прикамскую Барселону» — Сарапул и культурную столицу Урала — Пермь. Маршрут не самый плотный и насыщенный, поэтому подойдет любителям размеренных путешествий без забегов по музеям и достопримечательностями.

Длительность круиза
7 дней
Расписание круиза 
1-й день — Самара;

2-й день — Болгар;

3-й день — Казань;

4-й день — Нижнекамск;

5-й день — Сарапул;

6-й день — Пермь;

7-й день — Екатеринбург
Развлекательная программа 
Обзорные автобусные или пешие экскурсии по городам, музеи, мечети, храмы, парки, смотровые площадки
Питание на борту
Трехразовое питание на борту и в ресторанах города
Стоимость
От 66 до 130 тыс. руб. за человека

Как выбрать хороший и недорогой круиз из Самары

Чтобы не остаться разочарованным и не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно тщательно выбрать круиз и спланировать путешествие. Для этого желательно заранее сформулировать свои желания и сопоставить их с возможностями.

Мальчик плывет на теплоходе из Самары.
Источник: Shutterstock

Направление и продолжительность

Вариантов речных круизов по Волге множество, и у всех них своя атмосфера и своя целевая аудитория. Молодые любители мегаполисов вряд ли оценят путешествия в города с древними церквями, а семьям с детьми точно не понравятся трехчасовые экскурсии по музеями в течение недели. Поэтому грамотно выбрать направление круиза и его продолжительность — основа любого хорошего путешествия. Обсудите с семьей, кто что хочет посмотреть и какой формат отдыха будет оптимальным для всех.

Маршрут туда и обратно или в одну сторону

Новость

Речной круиз в формате туда-обратно удобен, если вы живете в городе отправления или оттуда проще добираться до дома. Круизы с маршрутом только в одну сторону актуальны для туристов, которые планируют продолжить путешествие дальше, но уже по суше. К слову, на стоимости тура такая разница в маршруте скажется несущественно.

Теплоход и каюта

Чем новее и современнее теплоход, тем дороже круиз. Зато на новых судах выше уровень комфорта и больше развлечений. То же самое касается кают: на теплоходах класса люкс и премиум они просторнее и комфортабельнее, правда и цены на них выше. Обычно каюты делят на: одноместные, двухместные, трехместные, четырехместные; одноярусные, двухъярусные; эконом, люкс, делюкс. Здесь все как в отелях: чем дороже каюта, тем больше в ней удобств. В каютах любого класса обычно есть спальное место, санузел, шкаф для одежды, кондиционер, радио, телевизор и сейф. Если планируется длительное путешествие, есть смысл доплатить и выбрать каюту классом повыше.

Цена

Она складывается из нескольких составляющих: длительности, дальности маршрута, даты поездки, категории теплохода, класса каюты, тарифа питания. Также нужно учесть дополнительные траты: некоторые экскурсии входят в стоимость круиза, а за некоторые нужно будет доплатить. Алкогольные напитки в баре и прочие развлечения на борту, например массаж, тоже обычно платные. А еще учитывайте расходы на суше во время остановок: такси, перекусы, сувениры.

Отзывы туристов о круизах из Самары

Чтобы у вас сложилось полноценное впечатление о круизах из этого города, мы предлагаем вам изучить несколько мнений туристов.

Отзыв
Источник: Отзовик
Отзыв
Источник: Отзовик
Отзыв
Источник: Отзовик

Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Самары

Круизный отдых несколько отличается от привычного путешествия по суше, поэтому перед поездкой внимательно изучите условия и маршрут тура. Несколько советов для тех, кто планирует речной круиз впервые:

  • накануне еще раз уточните время и место отправления теплохода — расписание может меняться;
  • заранее уточните у оператора или агента, какие экскурсии включены в стоимость круиза, а за какие придется доплачивать отдельно;
  • захватите солнцезащитный крем и головной убор — чтобы обгореть на палубе, хватает 15 минут;
  • не забудьте теплую одежду: вечером на воде довольно прохладно и ветрено;
  • если боитесь, что вас укачает на волнах, выбирайте каюту в центральной части теплохода;
  • если путешествуете с детьми, продумайте развлечения для них во время плавания: раскраски, головоломки, книжки, комиксы;
  • заранее скачайте музыку и фильмы, которые планируете смотреть на борту, — мобильный интернет на воде нестабилен;
  • речной вокзал находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала и в часе езды от аэропорта Курумоч, учитывайте это, если приезжаете из другого города.

Автор: Аделина Ахунова