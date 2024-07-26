Круизы на теплоходе из Казани в 2024 году: по Волге в пять морей

Этот круиз — возможность познакомиться с историей, культурой и природой южной части России. Маршрут построен так, что в каждом городе вы проведете достаточное количество времени, а в Самаре и Волгограде будете даже по два дня. Это удобно, если там у вас есть родственники или дела. Да и просто для того чтобы осмотреть все достопримечательности Волгограда, требуется побольше времени.