Круизы на теплоходе из Казани в 2024 году: по Волге в пять морей

Столица Татарстана щедра на круизы: премиальные теплоходы и судна экономкласса курсируют по множеству маршрутов, можно выбрать путешествия разной длительности и стоимости. Расскажем о популярных направлениях, правилах выбора каюты, о впечатлениях, которые вы получите в плавании, — культурных и гастрономических.
Лучшие круизные направления и маршруты из Казани
По Волге, благодаря водной инфраструктуре, можно попасть практически в любую точку нашей страны, а каналы соединяют ее с пятью морями — Белым, Черным, Балтийским, Каспийским и Азовским. Популярны круизы в северном направлении — до Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда в Карелию и вплоть до Белого моря, к Соловкам.
Если отправиться на юг, можно посетить Волгоград, Астрахань, через Каму махнуть на Урал. Путешествовать в плавучих отелях можно много лет подряд и не повторяться. Основное достоинство круизов в том, что вы плывете ночью, а каждое утро оказываетесь в новом городе и проводите в нем один или два дня.
Есть открытые маршруты: отплыв из Казани, вы завершите путешествие в другом городе. Есть много вариантов с возвращением в Казань, и это удобно, ведь можно не просто необычно провести выходные или целый отпуск, но и поехать в другой город не привычным автомобилем или поездом, а по реке, как это делали наши предки.
Мы расскажем о лучших предложениях на выходные, на неделю и на полноценный отпуск.
Короткие маршруты выходного дня
Это лучший вариант, чтобы впервые отправиться в круиз и узнать, насколько такой вид отдыха вам подходит. Комфортно в коротком плавании и с маленькими детьми. Вот наши рекомендации.
1. Казань — Самара — Казань
Древний город на левом берегу Волги удивит вас старокупеческим колоритом и бункером Сталина, знаменитым пивоваренным заводом, самой длинной набережной и одной из самых больших площадей в Европе.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 17 100 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Дополнительный досуг
|Оздоровительная гимнастика и фиточай на борту, ресторан, бар, танцевальный и концертный залы, развлекательная программа. Обзорная экскурсия по Самаре с посещением достопримечательностей и музеев
|Питание
|Трехразовое, есть вегетарианское меню и дни национальной кухни. В последний вечер круиза проводят капитанский ужин — торжественный прием
2. Казань — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань
За три дня плавания вы посетите два удивительных города. Нижний Новгород входит в сотню красивейших городов по версии ЮНЕСКО, здесь сохранился древний кремль, несколько крупных монастырей, архитектурные сооружения разных эпох.
Чебоксары — столица Чувашии и культурная столица Поволжья с живописным заливом, красивейшим архитектурным ансамблем на набережной и монументом Матери-Покровительнице.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 32 000 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.Три вида экскурсионных программ в Нижнем Новгороде, обзорная экскурсия в Чебоксарах с посещением достопримечательностей, парка и катанием на колесе обозрения
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
3. Казань — Свияжск — Казань
Программа даже не выходного, а воскресного дня: в 10:00 отправление из Казани, а в 20:00 возвращение обратно. Свияжск — живописное село в месте впадения Свияги в Волгу, его называют прообразом пушкинского острова Буяна.
Первую деревянную крепость здесь построил еще Иван Грозный. Сегодня Свияжск признан природно-ландшафтным парком Татарстана, а его древний Богородице-Успенский монастырь включен в наследие ЮНЕСКО.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 5000 руб. с человека без экскурсий
|Продолжительность
|1 день / 0 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Пешая обзорная экскурсия по Свияжску
|Питание
|Туроператоры указывают стандартное трехразовое питание, но, учитывая стоимость и продолжительность поездки, обязательно уточняйте этот вопрос при покупке круиза
4. Казань — Нижнекамск — Сарапул — Пермь
Приятный, неспешный и познавательный способ попасть из столицы Татарстана в Предуралье. Вас ждет экскурсия по самому благоустроенному городу России — Нижнекамску — с его корабельной рощей и похожим на дворец из сказки городским музеем, будет возможность попить воды из святого источника и погулять по экопарку.
Утром второго дня вы окажетесь в Удмуртии, у причала древнего города Сарапула. Здесь сохранилось много архитектурных памятников, есть монумент первой женщине-офицеру, а со смотровой площадки открывается невероятный вид на Каму. Утром третьего дня вас ожидает контрастная, одновременно древняя и современная Пермь.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 31 600 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Пешеходные экскурсии и посещения музеев в каждом городе на маршруте
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
5. Казань — Елабуга — Болгар — Казань
Идеальный вариант на выходные: близко, интересно, красиво, можно расслабиться, перезагрузиться и получить много новых впечатлений.
Елабуга — самый самобытный город Татарстана, сумевший в современности сохранить свой древний колорит. Когда-то был частью Золотой Орды. Особый интерес вызывают дома-музеи знаменитых людей, их в Елабуге сразу несколько.
Не менее древний Болгар много веков назад был даже столичным. Здесь интересен музей-заповедник, в котором можно воочию увидеть быт древнего ханства, там хранят самый большой в мире печатный Коран.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 24 700 руб. с человека
|Продолжительность
|3 дня / 2 ночи
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа. Пешеходные экскурсии по Елабуге, Болгарскому городищу, посещение музеев по желанию
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
Круизы средней продолжительности
Тем, у кого уже есть опыт водных путешествий, можно смело выбирать более продолжительные маршруты. Также они подходят для семей с подростками, которым будет интересно проводить вечера на теплоходе, а днем знакомиться с новыми городами.
Мы подобрали несколько круизов с разным уровнем насыщенности экскурсиями.
1. Казань — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Коприно — Углич — Москва
Десять городов за восемь дней — этот круиз настоящий рекордсмен впечатлений. И каждая остановка оставит неизгладимый след, так что освободите место для фотографий. В конечном итоге путешественники прибывают в Москву и могут продолжить путь или остаться в главном городе страны.
Древний Болгар, столица Чувашии — Чебоксары, включенный ЮНЕСКО в список красивейших городов мира Нижний Новгород. Уютные Городец и Кострома с их русским колоритом, пресное море — Рыбинское водохранилище, Углич — свидетель драматичных страниц в истории нашей страны. Вас ждет путешествие контрастов.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 42 000 руб. с человека
|Продолжительность
|8 дней / 7 ночей
|Дополнительный досуг
|2 ресторана, панорама-бар, конференц-хол, солярий, читальный салон, открытые бортовые веранды.
Пешеходные экскурсии в городах на маршруте, «зеленая остановка» на Рыбинском водохранилище, дополнительные экскурсии за отдельную плату
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
2. Казань — Чистополь — Нижнекамск — Сарапул — Пермь — Екатеринбург
Этот круиз дает возможность прочувствовать, что такое для нашей страны речные артерии. Благодаря им вы из Казани попадете в один из самых крупных городов страны — Екатеринбург. На пути для контраста посетите небольшие и древние Чистополь, Нижнекамск, Сарапул. А перед тем как попасть в промышленный, культурный и политический центр Урала, осмотрите Пермь, где удачно сумели соединить традиции и современность.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 58 000 руб. с человека
|Продолжительность
|5 дней / 4 ночи
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа. Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
3. Казань — Городец — Кострома — Кузино — Вытегра — Валаам — Санкт-Петербург
Это уникальное путешествие на север страны по красивейшим и самым туристически востребованным местам. Купеческий Городец под Нижним Новгородом — пример старорусского деревянного зодчества. Вас ждут Кострома, Кузино на реке Шексне, рядом со знаменитым Кирилло-Белозерским монастырем.
А дальше на границе с Карелией встретит Вытегра — ее называют портом пяти морей за выгодное расположение, а еще в маленьком городке много памятников, которые взяты под охрану государства.
Валаам — место притяжения, попасть на остров мечтают не только православные паломники, но и все ценители русской истории, культуры. Сегодня монастырь считается крупным культурно-просветительским центром. Достойным финалом такого путешествия станет неповторимый Санкт-Петербург.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 38 000 руб. с человека
|Продолжительность
|7 дней / 6 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
4. Казань — Тетюши — Болгар — Чебоксары — Нижний Новгород — Городец — Кострома — Ярославль
Круиз стартует с древних и восхитительных городков под Казанью. Тетюши — старинная крепость на берегу Куйбышевского водохранилища, а белокаменный Болгар — место принятия ислама волжскими булгарами.
Чебоксары — здесь уже другая культура, это столица Чувашии, здесь камни счастья с Таганая гармонично сочетаются с русскими православными святынями.
Далее вы увидите Нижний Новгород, один из красивейших городов мира по версии ЮНЕСКО, и через купеческий Городец попадете в Золотое кольцо России — Кострому и Ярославль. Именно Ярославль считается центром этого популярного туристического направления.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 40 000 руб. с человека
|Продолжительность
|7 дней / 6 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
5. Казань — Самара — Саратов — Волгоград — День на воде — Астрахань
Хотите попробовать самые вкусные арбузы, рыбу и красную икру? Отправляйтесь в Астрахань на теплоходе. А по пути посетите три красивейших города Поволжья.
В Самаре поклонники пенного напитка обязательно захотят увидеть знаменитый завод, но там есть много других достопримечательностей на любой вкус. Саратов удивит одним из самых длинных в Европе мостов, а также сочетанием древности и космической тематики.
Волгоград в дополнительном представлении не нуждается, Родина-мать, Мамаев курган, огневые рубежи Сталинградской битвы — это то, что нужно обязательно увидеть своими глазами.
Один день вы проведете в плавании, под мирный плеск воды и крики чаек насладитесь покоем и ощутите себя настоящим покорителем большой воды. В конце пути вас ждет рыбацкая столица, ворота в Каспий, «волжская Венеция» — все это об Астрахани.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 52 000 руб. с человека
|Продолжительность
|6 дней / 5 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки, один день на воде
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
Длительные маршруты
В наши дни частенько хочется как можно дальше сбежать от городской суеты, отключить телефон и побыть наедине с природой, но отправиться в поход с палаткой решится далеко не каждый. Длинные круизы — отличная возможность реализовать такую мечту, оставаясь в цивилизации и комфорте.
Посмотрите на нашу подборку, в таком плавании отдых будет максимальным и нескучным.
1. Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Юрьевец — Кинешма — Ярославль — Мышкин — Москва — Тверь — Завидово — Углич — Кострома — Плес — Нижний Новгород — Казань
16 городов, среди которых несколько жемчужин Золотого кольца России, красивейший Нижний Новгород, летняя, утопающая в цветах Москва, знаменитый маленький Мышкин, который прославился уже на весь мир.
Запаситесь удобной обувью, потому что в некоторые из дней вы будете посещать по два города сразу. Но разве есть что-то более полезное для здоровья, чем увлекательные пешие прогулки? В Москве вы проведете двое суток, так что можно не только погулять и посетить экскурсии, но и встретиться с друзьями или решить важный деловой вопрос.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 114 000 руб. с человека
|Продолжительность
|16 дней / 15 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки, один день на воде
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
2. Казань — Самара — Усовка — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Казань
Этот круиз — возможность познакомиться с историей, культурой и природой южной части России. Маршрут построен так, что в каждом городе вы проведете достаточное количество времени, а в Самаре и Волгограде будете даже по два дня. Это удобно, если там у вас есть родственники или дела. Да и просто для того чтобы осмотреть все достопримечательности Волгограда, требуется побольше времени.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 77 000 руб. с человека
|Продолжительность
|10 дней / 9 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа. Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
3. Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Чкаловск — Юрьевец — Ярославль — Горицы — Вытегра — Старая Ладога — Санкт-Петербург — Шлиссельбург — Валаам — Сортавала — Кижи — Череповец — Кострома — Плес — Чкаловск — Нижний Новгород — Казань
Вам понадобится чуть больше двух недель, чтобы увидеть за одно путешествие Ладогу, Санкт-Петербург, Кижи, города Золотого кольца России, побывать в нескольких республиках.
При этом практически два полных дня вы проведете в Санкт-Петербурге. Из Казани есть короткие круизы в большинство из этих городов, но увидеть их в рамках одного плавания — настоящий подарок самому себе или близкому человеку.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 124 000 руб. с человека
|Продолжительность
|16 дней / 15 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки, два дня в Санкт-Петербурге
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
4. Казань — Ульяновск — Самара — Саратов — Волгоград — День на воде — Ростов-на-Дону — Романовская — Ильёвка — Волгоград — Саратов — Самара — Казань
Провести на теплоходе полный отпуск (сейчас это чаще всего две недели) и увидеть в круизе крупнейшие жемчужины Поволжья — отличная идея. Центром путешествия станет южный Ростов-на-Дону.
В Ростове и Волгограде вы проведете по два дня, сможете на пути туда посетить экскурсии в Самаре и Саратове, а на обратном в этих же городах провести свободное время самостоятельно или купить дополнительные экскурсии. Один день на воде даст прочувствовать всю созерцательную прелесть круиза.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 122 000 руб. с человека
|Продолжительность
|14 дней / 13 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.
Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки, один день на воде
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
5. Казань — Елабуга — Сарапул — Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Болгар — Самара — Тольятти — Ульяновск — Казань
Посетите Предуралье и столицу отечественного автомобилестроения. Круиз начинается с древних, небольших и очень живописных Елабуги и Сарапула, два дня вы проведете в Перми, подарившей нам за последние годы плеяду известных актеров и популярные телесериалы.
В Тольятти обязательно посетите музей «АвтоВАЗ», где можно проследить всю историю отечественных легковых машин. А завершите путешествие на родине Ленина и узнаете, как сегодня поживает город, который больше 70 лет чтили особым образом во имя вождя пролетариата.
|Откуда отправляется
|Речной вокзал Казани, ул. Девятаева, д. 1
|Стоимость
|От 92 000 руб. с человека
|Продолжительность
|12 дней / 11 ночей
|Дополнительный досуг
|На борту ресторан, развлекательная программа.Большой выбор экскурсий в каждом пункте остановки
|Питание
|Трехразовое, завтрак — шведский стол, обед и ужин — блюда на выбор
Как выбрать хороший и недорогой круиз из Казани
Круизы считают не самым дешевым видом отдыха. Но можно взглянуть на них с другой точки зрения: это и отель, и средство передвижения, и качественное питание, и развлечения, и экскурсии. Становится понятно, что цена не так уж высока.
Чтобы получить максимум удовольствия от путешествия по воде, воспользуйтесь нашими советами.
1. Определите длительность плавания
Вернее руководствоваться правилом: лучше меньше, чем больше. Пусть останется ощущение, что немного не хватило, чем раздражение и усталость от отдыха.
2. Обратите внимание на конечный пункт плавания
Не все маршруты возвращаются в город отправления. Удостоверьтесь, что неприятных сюрпризов не будет.
3. Ознакомьтесь с программой
Если вы планируете круиз с детьми или большой компанией, заранее проверьте, чтобы для каждого возраста и характера путешественников были свои развлечения. Подготовьте всех участников плавания, заранее оговорив специфику теплоходного круиза.
4. Разберитесь, за что вы платите
Стоимость напрямую зависит от продолжительности, количества остановок, экскурсий. А еще от класса теплохода и сервиса. Перед покупкой хорошенько вникните во все, за что платите. Вполне возможно, что за часть услуг, например ресторан или кинотеатр на теплоходе, а также за дополнительные экскурсии нужно будет платить дополнительно.
5. Узнайте об условиях на судне
Премиальные суда можно сравнить с пятизвездочными отелями, в то время как теплоходы экономкласса могут обеспечить только весьма спартанский быт. Помните об этом при выборе круиза. На одном маршруте могут быть разные теплоходы.
6. Рассмотрите схему судна
Чем выше палуба, тем обычно дороже стоит место в каюте. Познакомьтесь со схемой теплохода, фотографиями интерьера, учтите, как далеко находится ресторан и удобно ли вам будет спускаться и подниматься туда три раза в день. На нижней палубе качка чувствуется меньше, но могут быть каюты без иллюминаторов, все это перепроверьте заранее.
Отзывы туристов о круизах из Казани
Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Казани
Казань привлекает много туристов, и круиз из этого города может стать приятным дополнением. Также это отличный вид отдыха для местных жителей, он не похож ни на какой другой.
Напомним несколько важных моментов, которые позволят провести на воде отпуск мечты:
1. При выборе маршрута рассчитывайте силы, большая часть экскурсий пешеходная, возьмите удобную обувь, солнцезащитный крем, смену одежды по погоде и на случай похолодания.
2. Если круиз завершается в другом городе и вы не вернетесь в Казань на теплоходе, заранее купите обратные билеты на другой вид транспорта.
3. В коротких круизах вы проведете на борту всего несколько ночей, подумайте лишний раз, настолько ли вам важна статусность судна?
4. Обязательно возьмите в путешествие лекарства, которые постоянно принимаете, аптечку на экстренный случай, средства от укачивания, даже если вы уже плавали и не раз. На борту есть медпункт, но лучше подстраховаться.
5. Возьмите также средство от насекомых, лейкопластырь, если вдруг натрете ноги.
6. Для детей прихватите любимые книги, игрушки и те развлечения, которые помогут им провести время в круизе весело и с пользой.