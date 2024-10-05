«Кручу, верчу»: в Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика

Японский производитель игрушек MegaHouse создал самый маленький кубик Рубика, для сборки которого может понадобиться пинцет и лупа.
Сообщается, что каждая грань миниатюрного кубика, изготовленного из алюминия, имеет диаметр около пяти миллиметров, а сторона из девяти квадратов на шести гранях имеет размер 1,6 миллиметра. При этом, имея вес всего 0,3 грамма, «пазл» примерно в 1000 раз меньше оригинала. В августе 2024 года Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что он является самой миниатюрной вращающейся головоломкой в мире.
Миниатюрная модель этого года побила рекорд, установленный в 2016 году британским дизайнером головоломок Тони Фишером, поразившим поклонников 5,6-миллиметровой версией головоломки.
В MegaHouse рассказали, что компания начала разрабатывать концепцию миниатюрной головоломки четыре года назад, а приступила к его производству в 2022 году. Стоит такой экземпляр, кстати, ¥777 777 (~ 500 тыс рублей).
К слову, игрушку не случайно выпустили именно в 2024 году. Релиз приурочен к 50-летию кубика Рубика, пользующегося популярностью у любителей и профессиональных математиков. Известно, что с тех пор, как венгерский изобретатель Эрне Рубик создал ее в 1974 году, было продано более 500 миллионов кубиков.
Каждый год по всему миру проводятся турниры, участники которых соревнуются за звание самого быстрого сборщика. Действующим рекордсменом по сборке головоломки размером 3x3x3 является 22-летний американец корейского происхождения Макс Парк. Он собрал кубик за 3,13 секунды на соревнованиях в Лонг-Бич (Калифорния, США) в прошлом году. За ним следует 10-летний Ван Ихэн из Китая, который установил личный рекорд за 3,38 секунды. По данным Всемирной ассоциации кубиков, в августе он занял второе место на соревнованиях в родной стране.
Ранее рассказывали, что студент осуществил свою многолетнюю мечту, смастерив шляпу высотой примерно в 548 см. Книга рекордов Гиннесса назвала этот рекорд абсолютным.