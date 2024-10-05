«Кручу, верчу»: в Японии создали самый маленький в мире кубик Рубика

Каждый год по всему миру проводятся турниры, участники которых соревнуются за звание самого быстрого сборщика. Действующим рекордсменом по сборке головоломки размером 3x3x3 является 22-летний американец корейского происхождения Макс Парк. Он собрал кубик за 3,13 секунды на соревнованиях в Лонг-Бич (Калифорния, США) в прошлом году. За ним следует 10-летний Ван Ихэн из Китая, который установил личный рекорд за 3,38 секунды. По данным Всемирной ассоциации кубиков, в августе он занял второе место на соревнованиях в родной стране.