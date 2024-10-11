Кручение на голове стало причиной опухоли на макушке у брейкдансера

Брейк-данс может привести к серьезным последствиям для здоровья. Так, у мужчины, который занимался этим видом спорта на протяжении почти двух десятилетий, развилась доброкачественная опухоль на макушке. Она вызвана постоянным трением и давлением на череп. О необычном клиническом случае сообщает CNN.
Узнаваемое движение — вращение на голове — называется «хедспин» (headspin). Тридцатилетний мужчина, который занимается брейк-дансом более 19 лет, практиковал это движение пять раз в неделю по полтора часа. Во время этих занятий на его макушку оказывалось прямое давление продолжительностью 2−7 минуты. Со временем у мужчины начали выпадать волосы, а на голове выросла доброкачественная опухоль размером 2,5 см. Сканирование выявило утолщение кожи, тканей и черепа вокруг опухоли. Биопсия показала, что признаков рака нет.
Несмотря на изменившуюся форму головы, боль и выпадение волос, танцор не перестал практиковать хедспины — вместо этого он просто прикрывал голову кепкой или шапкой.
Нейрохирург объяснил, что повторяющиеся удары и трение между головой и полом при выполнении танцевальных движений могут вызывать воспаление и рубцевание тканей. Со временем это может привести к утолщению кожи и формированию характерной шишки. Врач отметил, что подобные случаи редки, и в медицинской литературе об этом состоянии пока нет информации.
Мужчине провели операцию и удалили опухоль. Он рассказал, что после операции испытал облегчение, отметив, что теперь может спокойно появляться на людях без головного убора.
Опытные брейдансеры рекомендуют защищать голову во время танцевальных трюков. Например, можно использовать специальные шапочки с подкладкой или гелевые подушечки во время выполнения хедспинов.
В 2024 году брейк-данс стал официальным видом спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Золото в женских соревнованиях завоевала японка Ами Юаса, серебро досталось Доминике Баневич из Литвы, бронза — китаянке Лю Цини.