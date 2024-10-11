Кручение на голове стало причиной опухоли на макушке у брейкдансера

Узнаваемое движение — вращение на голове — называется «хедспин» (headspin). Тридцатилетний мужчина, который занимается брейк-дансом более 19 лет, практиковал это движение пять раз в неделю по полтора часа. Во время этих занятий на его макушку оказывалось прямое давление продолжительностью 2−7 минуты. Со временем у мужчины начали выпадать волосы, а на голове выросла доброкачественная опухоль размером 2,5 см. Сканирование выявило утолщение кожи, тканей и черепа вокруг опухоли. Биопсия показала, что признаков рака нет.