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Круассаны придумали австрийцы после победы над Османской империей. Видео

Знаете ли вы, что, вопреки распространенному мнению, круассан придумали в Австрии, а не во Франции?

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

По легенде, в 1683 году всегда рано приступавшие к работе пекари услышали, как враги пытаются пробраться в столицу Австрии, Вену, и предупредили стражу. Город удалось отстоять, а традиционные слоеные булочки стали выпекать в форме полумесяца, сделав их символом победы над Османской империей. О том, как круассаны попали во Францию и в чем секрет приготовления десерта, рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.