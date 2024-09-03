Круассаны придумали австрийцы после победы над Османской империей. Видео

По легенде, в 1683 году всегда рано приступавшие к работе пекари услышали, как враги пытаются пробраться в столицу Австрии, Вену, и предупредили стражу. Город удалось отстоять, а традиционные слоеные булочки стали выпекать в форме полумесяца, сделав их символом победы над Османской империей. О том, как круассаны попали во Францию и в чем секрет приготовления десерта, рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.