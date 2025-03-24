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Кровный враг. Ученые назвали группы крови с повышенным риском рака

По группе крови сегодня пытаются предсказать многое. Например, риск рака.

Источник: РИА "Новости"

Группа крови нередко используется как диагностический инструмент для тех или иных заболеваний. Зарубежные ученые определили, какие варианты крови могут быть более подвержены риску развития разных типов рака.

Так, люди с группой крови A, B или AB имеют большие риски по развитию смертельно опасных онкопатологий. Новое исследование, проведенное на данных 50 тыс. человек, показало, что у людей с такой распространенной группой крови, как A (II), B (III) или AB (IV), риск развития рака желудка на 55% выше в сравнении с обладателями первой группы. Причем у тех, у кого группа крови вторая, риск получить рак кишечника на 6-ю часть выше.

Другое исследование, проведенное ранее на основании данных 18 тыс. человек, показало, что обладатели 4-ой группы на 45% больше рискуют в вероятности развития рака печени.

При этом ученые не нашли однозначного ответа, почему та или иная группа крови более рискованна по развитию рака системы пищеварения. По одной из версий проблема заключается в том, что разные группы крови приводят к разным реакциям иммунной системы на бактерии, вызывающие изменения клеток, увеличивающих развитие рака.

При этом есть специалисты, которые считают, что нельзя строить корреляцию по группе крови и риску развития рака. Кроме того, в исследовании не учитывались разные отягчающие факторы, типа курения и употребления алкоголя.