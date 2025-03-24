Кровный враг. Ученые назвали группы крови с повышенным риском рака

Так, люди с группой крови A, B или AB имеют большие риски по развитию смертельно опасных онкопатологий. Новое исследование, проведенное на данных 50 тыс. человек, показало, что у людей с такой распространенной группой крови, как A (II), B (III) или AB (IV), риск развития рака желудка на 55% выше в сравнении с обладателями первой группы. Причем у тех, у кого группа крови вторая, риск получить рак кишечника на 6-ю часть выше.