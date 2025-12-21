Массовая стрельба в ЮАР: что известно о трагедии в баре под Йоханнесбургом

Стрельба произошла примерно в 1.00 ночи в воскресенье. Около 12 неизвестных нападавших прибыли на двух автомобилях — белом микроавтобусе и серебристом седане — и открыли огонь по посетителям заведения. Они начали беспорядочно палить по посетителям баре KwaNoxolo — часть людей были застрелены за пределами заведения. Об этом сообщает Sky News.
«На улицах неизвестные стрелки случайно застрелили нескольких людей», — рассказали в полиции.
Девять человек погибли на месте, ещё десять получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших — водитель онлайн-сервиса по вызову такси, который высадил пассажира недалеко от паба. Всего погибли семь мужчин, включая таксиста, и две женщины.
Полиция разыскивает подозреваемых. Известно, что нападавшие были вооружены пистолетами и одним автоматом АК-47. По словам замкомиссара провинциальной полиции Фреда Кеканы, мотив нападения пока неизвестен. Его слова приводит BBC со ссылкой на Newzroom Afrika.
«Бедные посетители просто наслаждались отдыхом, когда пришли люди и начали стрелять», — рассказал он.
Это не первый инцидент со стрельбой в Южноафриканской Республике за последнее время. 6 декабря в нелегальном баре города Претория погибли 11 человек и 14 были ранены. Среди жертв мальчики трех и 12 лет, а также 16-летняя девушка.
На прошлой неделе произошла стрельба на пляже в Сиднее. Инцидент квалифицировали как теракт. В его результате погибли 10 человек и 60 были ранены.