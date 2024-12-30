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Кровь на санках. Остеопат Симкин рассказал, как правильно кататься с горки

Катание с горки — любимая забава многих в холодное время года. А в каникулы так и тянет взять санки и ветерком съехать с вершины. Но это очень рискованно.

Источник: https://ru.freepik.com

Катание с горок — это весело и беззаботно. Но еще и опасно. Поэтому врачи отмечают, что есть ряд правил, которым надо следовать, чтобы катание с горок не приносило ничего, кроме радости. О том, как правильно кататься, aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.

Катание на санках и тюбах многие ошибочно воспринимают как чисто детскую забаву. Однако по травмоопасности они лишь немногим уступают профессиональным спортивным дисциплинам — сноуборду и горным лыжам. Травмы, полученные на горках, могут требовать весьма длительного лечения и помощи сразу нескольких врачей: от травматологов до неврологов и остеопатов.

Рейтинг опасных «устройств» для катания возглавляют ледянки. Они развивают высокую скорость при спуске с горки и ими не всегда бывает просто управлять. Главный минус ледянок — это отсутствие амортизации. Они совершенно не смягчают удар о поверхность, что может привести к повреждению копчика или крестца, а в отдельных случаях — и компрессионному перелому позвоночника. Например, если резко «подскочить» при наезде на кочку.

Не меньшую угрозу представляют популярные «ватрушки» или тюбы. Такие приспособления совершенно неуправляемы: человек не способен контролировать ни скорость спуска, ни траекторию движения. Соответственно — резко возрастает риск столкновений с другими людьми, деревьями или иными препятствиями. Последствия здесь бывают самые серьезные — вплоть до сотрясения мозга и травм позвоночника.

Безопасной альтернативой ледянкам и «ватрушкам» станут обычные санки на полозьях. Можно использовать как модели со специальным рулем, так и «классические» варианты. Управлять ими в любом случае гораздо проще. Поза, которую мы принимаем во время катания на санках, позволяет лучше контролировать обстановку, а при необходимости — корректировать направление движения или притормаживать ногами.

Если говорить о выборе позы, то худший вариант — стоя. Даже если вы умеете неплохо держать равновесие, риск упасть все равно будет выше, причем падать придется с высоты собственного роста. Удар окажется мощнее, что чревато серьезными травмами головы, спины и конечностей.

Кататься лучше сидя лицом по направлению движения. Так вы будете видеть, куда едете, не пропустите возможное препятствие и сможете вовремя закричать, если поймете, что столкновение неизбежно. Возможно, это поможет другому человеку вовремя среагировать и смягчить удар.

Наконец, еще один важный момент — это выбор горки.

Вне зависимости от того, на чем вы собираетесь кататься, делать это нужно на специально подготовленных площадках.

Склон должен быть ровным — без кочек и ям. Рядом не должно быть деревьев или камней. А главное — проезжей части или тонкого льда. Очень полезно, когда на площадке есть специалист, который следит за очередностью катания. Это позволит дополнительно снизить риск столкновений.