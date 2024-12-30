Кровь на санках. Остеопат Симкин рассказал, как правильно кататься с горки

Рейтинг опасных «устройств» для катания возглавляют ледянки. Они развивают высокую скорость при спуске с горки и ими не всегда бывает просто управлять. Главный минус ледянок — это отсутствие амортизации. Они совершенно не смягчают удар о поверхность, что может привести к повреждению копчика или крестца, а в отдельных случаях — и компрессионному перелому позвоночника. Например, если резко «подскочить» при наезде на кочку.