Крошки — сыну: что грозит за неуплату алиментов

Самые действенные способы заставить родителя отдать «детские» деньги. Подробности — в материале «Известий».

Отмычки для замка с секретом

Больше миллиона рублей взыскали судебные приставы с 38-летнего жителя Хасавюрта в рамках исполнительного производства. По решению суда мужчина был обязан ежемесячно перечислять 0,5 МРОТ своему несовершеннолетнему сыну, но платежи осуществлял нерегулярно, накопив огромный долг. Привлечение к административной ответственности не заставило должника расплатиться. Тогда судебный пристав через суд попытался взыскать земельный участок стоимостью 2 млн рублей, находившийся в собственности ответчика. После этого, как сообщили в пресс-службе УФССП по Дагестану, мужчина перевел средства взыскателю «оперативно и в полном объеме».

В Волгограде приставы сумели добиться погашения средств на воспитание девочки в размере 190 тыс. рублей с отца-неплательщика, ограничив его права.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении должника на выезд из РФ, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также о временном ограничении на пользование специальным правом (правом управления транспортным средством)», — сообщили в областном управлении ФССП.

Аналогичный механизм в отношении алиментщика использовали приставы из Ставрополья. Но в истории с задолжавшим 290 тыс. своему ребенку бизнесменом удалось сыграть на лишении его возможности выезжать за рубеж. У россиянина есть второе, вьетнамское, гражданство, и он часто ездит туда по работе.

«В ходе исполнительных действий сотрудники службы установили, что он неофициально работает на крупном вещевом рынке. Вышли по адресу и вручили ему постановление об ограничении его в праве выезда за границу. Уже через день вся сумма задолженности была погашена», — говорится в сообщении управления.

Жительница Медыни (Калужская область) согласилась погасить задолженность по алиментам в 250 тыс. рублей после того, как приставы арестовали у нее дорогой электросамокат.

«После этого должница в короткий срок полностью погасила алиментный долг в пользу родной дочери. На данный момент гражданка встала на путь исправления и трудоустроилась. Текущие алименты теперь будут взыскиваться с ее официального заработка», — сообщили в региональном управлении ФССП. Десятилетняя дочь женщины в настоящий момент воспитывается опекунами.

Как запустить механизм

— Если родитель перестал содержать своего ребенка, платить его может заставить суд, — объясняет юрист Алла Георгиева. — То есть сначала другому родителю, с кем находится ребенок, необходимо обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание ребенка. Без решения суда воспользоваться принудительными «рычагами» будет невозможно. Далее взыскатель обращается либо в службу судебных приставов, либо в бухгалтерию организации, где работает должник. Но это вовсе не гарантирует, что взыскатель начнет получать достойные деньги.

Суд также вправе взыскать с должника неустойку в размере 0,15% от суммы долга. Впрочем, получить дополнительные средства с человека, который имеет затруднения с доходами, проблематично.

По словам юриста, значительная доля неплательщиков имеет нерегулярный, меняющийся доход, отследить который очень сложно.

— Либо плательщик алиментов получает заработную плату в минимальном размере и плюс «в конверте», — говорит о еще одной категории алиментщиков собеседница «Известий». — В данном случае взыскатель получает самый минимум на ребенка, если вообще что-то получает.

Сумма алиментов рассчитывается исходя из официального заработка должника либо из среднего заработка в России на момент взыскания долга.

Местная заморозка

Арест банковских счетов — также распространенная мера обеспечения выплаты долга по алиментам. Деньги, поступив на карту должника, сначала удерживаются УФССП, а потом направляются взыскателю.

— Если у должника есть кредитные обязательства, арест накладывается и на кредитные счета в том числе, — говорит юрист. — Некоторым это создает неудобство, и они начинают рассчитываться по алиментам. Но есть и те, кто уходит от ответственности, пользуясь картами родственников и других лиц.

Арест имущества тоже создаст неудобства — продать его до полного погашения задолженности по алиментам не получится. Весьма эффективной мерой Георгиева считает ограничение права на управление автомобилем. Если же родитель не платит алименты и не несет обязательств по воспитанию ребенка, заинтересованному лицу можно обратиться в суд с иском о лишении родительских прав должника.

— Тоже хорошая мера, так как даже самый плохой должник хочет быть родителем, — считает юрист.

Если неизвестно, где находится алиментщик, его можно объявить в розыск. Однако самым эффективным способом воздействия, исходя из собственной практики, Георгиева считает выход на дом к должнику в рамках исполнительного производства.

— Имущество описывается и изымается из жилого помещения должника. Такая мера создает неудобства не только должнику, но и совместно проживающим с ним членам семьи.

В случае если пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства бездействует, можно пожаловаться его руководству, отмечает юрист.

Долговая яма

Самым радикальным инструментом воздействия остается уголовное преследование злостных неплательщиков алиментов. По данным МВД России, с января по сентябрь зарегистрировано почти 40 тыс. фактов уголовно наказуемой неуплаты алиментов (в статистику также включены случаи неуплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей). Эта цифра на 11,7% меньше прошлогоднего показателя.

В Приамурье биологическую мать четверых детей по решению суда отправили на год в колонию-поселение за неуплату средств на содержание несовершеннолетних.

«Ранее к женщине применялись меры административного и уголовного воздействия, так как она на протяжении длительного времени без уважительных причин не выплачивала денежные средства на содержание детей, что привело к образованию задолженности на сумму более 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры Амурской области.

Впрочем, значительно чаще по ч. 1 ст. 157 УК РФ осуждают мужчин-неплательщиков.

По данным Агентства правовой информации, в 2022 году за неуплату алиментов детям было осуждено 48 934 человека, оправдано — пять. Наказание в виде реального лишения свободы получили менее 9% подсудимых, условные сроки — почти 12%. Самым распространенным видом наказания для алиментщиков стали исправительные работы — им подвергнуты 30 884 безответственных родителя.

— Если должник не платит алименты два месяца и более, то его можно привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, а особо злостных (кто не платит более четырех месяцев) можно привлечь к уголовной ответственности, — пояснила Алла Георгиева. — По статистике, почти половина должников [в такой ситуации] начинает выплачивать алименты на содержание ребенка. Вот только тут надо учесть, что уголовная ответственность родителя может неблагоприятно сказаться на дальнейшей судьбе ребенка.

Альтернатива судам

Подстраховаться на случай, если плательщик алиментов в какой-то момент перестал исполнять свои обязательства по выплатам, поможет заранее оформленное алиментное соглашение. Документ с печатью нотариуса по закону обладает исполнительной силой.

— Соглашение позволяет без суда взыскать задолженность, в случае если родитель-плательщик начал уклоняться от исполнения обязанностей, закрепленных соглашением об уплате алиментов. Достаточно просто прийти с документом к судебным приставам, — рассказали «Известиям» в Федеральной нотариальной палате.

В таком соглашении обычно учитываются реальный размер дохода плательщика, текущее семейное положение, наличие других детей и планов о пополнении в новой семье, наличие долговых обязательств и другое.