«Кроме того»: нужна запятая или нет

— Проблема с использованием запятых при слове «кроме» заключалась в том, что раньше их расстановка зависела от значения конструкции. Если выражение с этим словом подразумевало «в дополнение к чему-либо», запятая не требовалась. Например: «Кроме нее он пригласил на праздник своих одногруппников». Но если «кроме» использовалось в значении «за исключением» или «не считая кого-либо/чего-либо», запятая ставилась: «Он не звонил никому из старых друзей, кроме нее».