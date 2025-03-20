«Кроме того»: нужна запятая или нет

Вводное сочетание «кроме того» часто вызывает затруднения при написании. Казалось бы, все просто, но вот как правильно его использовать и не ошибиться с постановкой знаков препинания? В этой статье, вместе с нашим экспертом Екатериной Тупицыной, основателем корректорского бюро «Ёлки-палки», автором и экспертом курса «Первая корректура», мы разберемся, всегда ли необходимо обособлять «кроме того» запятыми.
Какую роль в предложении играет «кроме того»
Словосочетание «кроме того» играет важную роль в русском языке, добавляя новую информацию в предложение. С грамматической точки зрения, это вводное выражение, которое помогает уточнить или расширить сказанное. Его основная задача — вводить дополнительную информацию, которую автор считает важной или необходимой для полноты изложения. Синонимами могут служить такие фразы, как «к тому же», «вдобавок» и «сверх того».
Например:
- Девушка прекрасно пела. Кроме того, она сама писала музыку.
- Он ничего не знал об этом месте, кроме того, кажется, заблудился.
В первом примере «кроме того» добавляет новую характеристику человека, подчеркивая многогранность его личности. Во втором — связывает две мысли, указывая, что ситуация более сложная, чем просто незнание о месте, и присутствует элемент затруднения.
Таким образом, «кроме того» необходимо для организации текста, добавляет информацию и позволяет точнее выражать свои идеи и мысли.
Когда вводное слово «кроме того» выделяется запятыми
Если словосочетание «кроме того» — вводный оборот, то оно обособляется запятыми. В таких случаях конструкция служит для добавления дополнительной информации или аргументов в текст.
Например: «Летом мы отдыхали на море, кроме того, я посмотрел несколько исторических памятников».
Чтобы проверить, точно ли «кроме того» — вводный оборот, уберите его из предложения. Если смысл не изменился, значит, запятые нужны.
Когда после или перед «кроме того» запятые ставить не нужно
Хотя выражение «кроме того» чаще всего — вводное словосочетание и обособляется запятыми, есть случаи, когда запятая ставится только перед или после него.
- «Кроме того» не требует выделения запятыми с обеих сторон, если оно часть дополнения и, соответственно, член предложения. Тогда к словосочетанию можно задать вопросы «кроме какого?», «кроме чего?». В таких случаях запятую ставят перед словом «кроме». Например: «В комнате не слышалось никаких звуков, кроме того тихого шороха, доносившегося откуда-то издалека».
- Запятая ставится после словосочетания, а не выделяется целиком, если перед этим словом находится соединительный или противительный союз. Например: «А кроме того, это не ваше дело»!
- Вводные слова, которые стоят в начале обособленных причастных и деепричастных оборотов, не отделяются от этих оборотов запятыми. Например: «Тетя Лида, кроме того обожавшая петь, каждый вечер устраивала небольшие концерты для соседей, даже когда ее не просили».
Чтобы проверить, точно ли «кроме того» — член предложения, просто уберите словосочетание и если это так, то грамматическая структура будет нарушена.
Примеры предложений с «кроме того»
В этом разделе мы разберем примеры использования выражения «кроме того» и покажем, как можно применять словосочетание в разных ситуациях. Это поможет вам лучше понимать, как грамотно использовать это выражение в речи и на письме.
Вводное слово «кроме того» обособляется запятыми с двух сторон:
- На встрече обсуждали планы на будущее, кроме того, были подняты вопросы о финансировании.
- В этом проекте участвуют несколько компаний, кроме того, мы привлекли экспертов из разных областей.
- Она отлично справилась с задачей, кроме того, проявила инициативу в решении дополнительных вопросов.
- Мы посетили множество интересных мест, кроме того, познакомились с местными традициями.
- Этот фильм получил высокие оценки критиков, кроме того, зрители тоже остались довольны.
Примеры предложений, когда после или перед «кроме того» запятые ставить не нужно.
- В библиотеке царила полная тишина, кроме того легкого шепота, который раздавался из-за угла.
- И кроме того, я дал ему сдачи!
- На собрание пришли все, кроме того мужчины, который уехал в командировку.
- Я знал всех, кроме того автора, который пишет для газеты.
Почему постановка запятых перед и после «кроме того» вызывает затруднения
Мы поговорили с нашим экспертом Екатериной Тупицыной, основателем корректорского бюро «Ёлки-палки» и спросили ее, почему постановка запятых перед и после вводного сочетания «кроме того» вызывает затруднения.
— Проблема с использованием запятых при слове «кроме» заключалась в том, что раньше их расстановка зависела от значения конструкции. Если выражение с этим словом подразумевало «в дополнение к чему-либо», запятая не требовалась. Например: «Кроме нее он пригласил на праздник своих одногруппников». Но если «кроме» использовалось в значении «за исключением» или «не считая кого-либо/чего-либо», запятая ставилась: «Он не звонил никому из старых друзей, кроме нее».
В настоящее время, согласно Полному академическому справочнику, такие различия в значениях не влияют на пунктуацию: в обоих случаях оборот следует выделять запятыми.
— Оборот «кроме того» не вызывает таких больших трудностей, если это именно вводное сочетание, а не сочетание предлога «кроме» и местоимения «тот»/ «то» в форме родительного падежа. Лучший способ научиться разграничивать эти случаи — искать существительное, от которого можно задать вопрос к слову «того». Если оно есть, а слово «того» выступает как его характеристика, значит, запятую не ставят.
- Кроме того, он был очень красив (нет существительного, от которого можно задать вопрос к слову «того»).
- Кроме того парня, который стоял неподалеку, никто не отреагировал на крик (кроме парня (какого?) того).
- Мы всегда разделяли его мнение, кроме того случая, когда он вышел из себя из-за какой-то ерунды (кроме случая (какого?) того)".
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Запятые помогают нам понимать текст правильно и четко. Но иногда они вызывают путаницу и ошибки при письме. В этом разделе мы рассмотрим случаи, в которых ошибки с постановкой запятых встречаются особенно часто.
- В выражениях «мало ли» запятая после «ли» не ставится. Например: «Мало ли о чем ты думаешь, твое мнение никого не интересует». «Мало ли куда я иду».
- «Как можно скорее/больше/лучше/дольше» и подобные выражения представляют собой единое наречие, которое не следует выделять запятыми. Например: «Нужно пройти тест как можно скорее». «Я должна как можно лучше стараться».
- В словосочетаниях «ни пуха ни пера», «будь что будет», «ни много ни мало», «не хорошо и не плохо» — запятые не ставятся. Пример: «Он пожелал Марии ни пуха ни пера перед экзаменом».
- В выражениях «эх ты» и «эх вы» запятые не ставятся, так как это неразрывные сочетания. То же касается частиц ой, о, ох и ах. Пример: «Эх вы, а еще интеллигентный человек». «Ой какой симпатичный».
- Слово «однако» тоже часто ошибочно обособляют. Когда оно находится в середине или конце предложения, то это вводное слово, которое выделяется запятыми. Если «однако» стоит в начале предложения и может быть заменено противительным союзом но, оно не требует запятой после себя. Пример: «Однако снег еще не растаял». «Снег, однако, еще не растаял».
- Фразеологизмы всегда цельные и неделимые. Есть довольно много таких выражений, которые внутри себя не требуют запятых. Например: «нашел что сказать», «чудо как хороша», «добиваться во что бы то ни стало», «приходить когда вздумается», «не лезть куда не следует», «ночевать где придется», «бери что нравится», «спасайся кто может», «ешь что дают».
Список источников
1. Зализняк А. Грамматический словарь русского языка. 1980.
2. Валгина Н., Еськова Н., Иванова О., Кузьмина С., Лопатин В., Чельцова Л. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 2009.
Эксперт: Екатерина Тупицына, основатель корректорского бюро «Ёлки-палки», автор и эксперт курса «Первая корректура», магистр филологии (МГУ имени М. В. Ломоносова), сотрудник Справочной службы русского языка ИРЯ РАН (2017—2023)