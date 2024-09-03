Крокодилы наводнили индийский город Вадодара после разлива реки

Вишвамитри протекает через индийский город на протяжении 17 километров, и люди, живущие вдоль берегов реки, привыкли к тому, что крокодилы выходят на улицы во время сезона муссонов. Однако в этом году из-за продолжительных дождей жилые районы заполонило необычайно большое количество рептилий. Известно, что только в период с 27 по 29 августа местным службам удалось поймать в городе, по меньшей мере, две дюжины крокодилов.