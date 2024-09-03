Крокодилы наводнили индийский город Вадодара после разлива реки

На прошлой неделе, после продолжительных осадков, река Вишвамитра (штат Гуджарат, Индия) вышла из берегов. С тех пор близлежащий город Вадодара заполонили крокодилы: гигантские рептилии разгуливают по улицам, отдыхают на крышах домов и нападают на прохожих.
Вишвамитри протекает через индийский город на протяжении 17 километров, и люди, живущие вдоль берегов реки, привыкли к тому, что крокодилы выходят на улицы во время сезона муссонов. Однако в этом году из-за продолжительных дождей жилые районы заполонило необычайно большое количество рептилий. Известно, что только в период с 27 по 29 августа местным службам удалось поймать в городе, по меньшей мере, две дюжины крокодилов.
Самый маленький крокодил, которого мы поймали, был два фута [0,6 метра] в длину, а самый крупный — 14 футов [4,2 метра] в длину. Местные жители предупреждали нас об этом огромном крокодиле.
Ранее стало известно, что из-за проблем с вывозом мусора и глобального потепления вечный город Рим заполонили крысы и змеи. Подробности можно узнать по ссылке.