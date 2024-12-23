Крокодил, игравший в фильме «Крокодил Данди», умер в Австралии

Посетители и смотрители Crocosaurus Cove любили животное больше всего, так как крокодил «воплощал в себе дикий и необузданный дух морского аллигатора». Временами его характер был сложным, но именно он делал его таким запоминающимся и любимым теми, кто долгие годы находился рядом с животным.