Кризис взросления: зачем люди ходят к психотерапевту

В психологии это называется контрафобной реакцией. Она заключается в массовом использовании проекции и отрицания в качестве защитного механизма. В первом случае люди приписывают другим то, что на самом деле относится к ним. Поступают так, чтобы иметь возможность дать этому жизнь, — но только вне них, чтобы наблюдать за этим на расстоянии. Во втором случае усиленно отрицают ценность этого или даже само его существование.