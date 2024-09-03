Кризис взросления: зачем люди ходят к психотерапевту

Делимся с вами основными причинами, по которым люди в возрасте 20−30 лет обращаются к психотерапевту.
Стефания Андреоли рассказала, что обычно такие молодые взрослые обращаются с одним запросом — научиться жить по-настоящему, так как чувствуют, что перестали быть самими собой. Им нужно понять, почему-то, как они себя ощущают, отличается от того, как они себя ведут.
Люди идут к психотерапевту, так как хотят найти безопасное место и увидеть в специалисте человека, с которым можно работать на условиях прозрачности, искренности, аутентичности и верности.
Пациенты пытаются дать себе шанс на душевное здоровье, а тот факт, что они обращаются к специалисту, уже говорит о том, что подходят они к этому серьезно, чувствуя, что другого выхода нет.
Часто людям нужно, чтобы кто-то сказал, что их проблему воспринимают всерьез. Некоторые эксперты утверждают, что что резкое появление социальных сетей и использование цифровых технологий пошло на пользу разговорам о душевном здоровье. Однако Андреоли чувствует «разлитый в воздухе скептицизм».
Бытует мнение, что с этими молодыми людьми что-то не так, они вечно надумывают себе новые диагнозы. Часто от старшего поколения можно услышать, что просто у тех, кто рассказывает о проблемах с ментальным здоровьем, не было строгих родителей, которые могли отлупить выбивалкой для ковров. Поэтому они и не умеют справляться с мелкими трудностями.
В психологии это называется контрафобной реакцией. Она заключается в массовом использовании проекции и отрицания в качестве защитного механизма. В первом случае люди приписывают другим то, что на самом деле относится к ним. Поступают так, чтобы иметь возможность дать этому жизнь, — но только вне них, чтобы наблюдать за этим на расстоянии. Во втором случае усиленно отрицают ценность этого или даже само его существование.
Другими словами, можно считать справедливой гипотезу, согласно которой интерес молодых взрослых к вопросам психического здоровья и заботу о нем другие высмеивают потому, что своим примером они напоминают: «мы-то сами проигнорировали этот вопрос и, возможно, совершили ошибку».
Высмеивая других, люди заявляют, что для них проблемы других не так важны и, конечно, не касаются их. То есть у них все в порядке, а другие страдают из-за всего подряд.
Приходя к психотерапевту, молодые люди как бы заявляют, что окружающие, а в особенности родители, не дали того, что нужно для жизни, которая приносит удовольствие. И в этом нет ничего плохого, так как они пытаются получить то, чего не смогли получить раньше.
Ранее ученые рассказали, что частые переезды в детстве увеличивают риск развития депрессии во взрослом возрасте.