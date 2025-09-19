Independent: «Евровидение» может не пережить допуск Израиля

«Идея была проста: если мы можем петь вместе и прославлять наши общие ценности, как мы можем стрелять друг в друга? Почти семьдесят лет этот подход работал успешно. “Евровидение” стало самым популярным неспортивным мероприятием в мире — культурным феноменом, который объединяет сотни миллионов людей. Политика редко способна достичь такого результата. Но конкурс, который пройдет в следующем году в Вене, рискует стать самым разобщенным и напряженным за всю свою богатую историю», — рассказал автор статьи.