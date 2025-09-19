Independent: «Евровидение» может не пережить допуск Израиля

«Евровидение» как символ объединения после войны
По словам О’Ханы, «Евровидение» всегда являлся чем-то большим, нежели просто песенным состязанием. За невероятными вокальными талантами и впечатляющими пиротехническими шоу скрывалась серьезная миссия, зародившаяся в самый темный период истории Европы. После Второй Мировой войны он был задуман, чтобы примирить расколовшийся континент.
«Идея была проста: если мы можем петь вместе и прославлять наши общие ценности, как мы можем стрелять друг в друга? Почти семьдесят лет этот подход работал успешно. “Евровидение” стало самым популярным неспортивным мероприятием в мире — культурным феноменом, который объединяет сотни миллионов людей. Политика редко способна достичь такого результата. Но конкурс, который пройдет в следующем году в Вене, рискует стать самым разобщенным и напряженным за всю свою богатую историю», — рассказал автор статьи.
Двойные стандарты для России и Израиля
Испания присоединилась к странам, пригрозившим бойкотировать «Евровидение», если Израиль не будет исключен из списка участников из-за военного конфликта в Газе. Ранее Нидерланды, Словения и Ирландия, ставшая рекордсменом по победам на «Евровидении», выступили с аналогичным заявлением. Победитель 2025 года, австрийский музыкант JJ тоже призывал к исключению из конкурса Израиля.
Отмечается, что этому предшествовала лицемерная позиция, когда в 2022 году организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) запретил России участвовать в нем после начала спецоперации. При этом организатор отказался применять аналогичные меры по отношению к Израилю, несмотря на сообщения о гуманитарной катастрофе в секторе Газа и заключения комиссии ООН, подтвердившей наличие фактов геноцида.
О’Хана указал, что Израиль уже оказывался на грани дисквалификации за нарушение правил конкурса.
«Уже на двух конкурсах подряд возникли вопиющие двойные стандарты. Участнице от Израиля пришлось переписать песню October Rain (2024 год), поскольку в первоначальном варианте текста усматривались намеки на нападения ХАМАСа, что противоречило бы правилам “Евровидения” о политической нейтральности песен. Такое нарушение обычно означало бы дисквалификацию», — пояснил он.
Автор уточнил, что пока Бельгия ведёт переговоры о своём участии, а Исландия ждет реакции Европейского вещательного союза, именно решение испанского телеканала выйти из конкурса, если в нем примет участие Израиль, вызвало резонанс.
Испания входит в «Большую пятерку» крупнейших стран-спонсоров наряду с Францией, Италией, Германией и Британией. Уход Испании способен спровоцировать цепную реакцию: ходят слухи, что Франция тоже подумывает об аналогичных мерах. Если они уйдут, конкурс «Евровидение-2026» потеряет шансы состояться до того, как прозвучит первая нота.
Отмечается, что композитор Фил Коултер, написавший песню Puppet on a String, с которой Сэнди Шоу одержала победу в 1967 году, призвал телеканал BBC прекратить участие в конкурсе.
Политичекский подтекст «Евровидения»
Автор статьи указал, что глава BBC Тим Дэйви настаивает, что в «Евровидении» нет политики. По словам О’Ханы, на фоне нарастающей волны недовольства и готовности ряда стран покинуть конкурс его молчание выглядит уже не как проявление осмотрительности, а как паралич.
О’Хана напомнил, что конкурс «Евровидение» открыл миру певицу Селин Дион. По его словам, он следит за конкурсом последние 15 лет и опасается, что в следующем году, когда будет отмечаться 70-летие «Евровидения», праздновать будет нечего «в условиях нынешней неопределенности».
Автор отмечает, что нежелание Европейского вещательного союза следовать собственным принципам привело «Евровидение» к серьезному кризису доверия. Одни страны категорически отказываются участвовать, утверждая, что их принципы идут вразрез с идеологией конкурса, а другие предпочитают прятать голову и надеяться, что музыка затмит политические разногласия.
На грядущих выходных в России состоится похожий музыкальный конкурс — «Интервидение-2025». Его аудитория может достичь 1 млрд зрителей.