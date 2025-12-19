Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Критиковал политику этноцида: в Латвии арестован историк Виктор Гущин

17 декабря российский историк Виктор Гущин был задержан в Елгаве латвийскими спецслужбами. На следующий день Рижский городской суд принял решение о его аресте.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

«Мы можем подтвердить, что Служба госбезопасности 17 декабря провела уголовно-процессуальные действия в двух объектах в Елгаве, а также задержала одного человека в рамках уголовного процесса», — заявили в Рижском городском суде.

Российскому ученому предъявили обвинения в нарушении санкций Евросоюза: Служба госбезопасности Латвии утверждает, что Гущин сотрудничал с российским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями, предоставляя публикации «восхваляющие Россию и дискредитирующие Латвию».

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор выразил возмущение арестом «женщин и стариков» и назвал это ударом по своей партии. Правозащитник Владимир Бузаев считает, что истинной причиной задержания является критика Гущиным латвийской политики этноцида — уничтожения культуры, языка и идентичности этнических русских в стране. Его слова приводит издание Sputnik.

«Гущин — автор около 200 статей и монографий, в части из которых остро и аргументированно критикует латвийскую политику этноцида. Очевидно, что отсутствие у властей соответствующих контраргументов и является истиной причиной его ареста», — предположил он.

Виктор Гущин много лет был активистом Всемирного совета российских соотечественников и с 2019 по 2024 год возглавлял Русскую общину Латвии. Он участвовал в выборах в 12-й и 13-й Сейм от Русского союза Латвии, но не был избран. Работал преподавателем, писал книги и статьи по истории. В 2015 году Эстония запретила ему въезд на 5 лет из-за работы с Фондом Горчакова, но в 2016 году Гущин успешно оспорил это решение в суде.

На прошлой неделе стало известно о задержании научного сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше