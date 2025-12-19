Критиковал политику этноцида: в Латвии арестован историк Виктор Гущин

Виктор Гущин много лет был активистом Всемирного совета российских соотечественников и с 2019 по 2024 год возглавлял Русскую общину Латвии. Он участвовал в выборах в 12-й и 13-й Сейм от Русского союза Латвии, но не был избран. Работал преподавателем, писал книги и статьи по истории. В 2015 году Эстония запретила ему въезд на 5 лет из-за работы с Фондом Горчакова, но в 2016 году Гущин успешно оспорил это решение в суде.