Критиковал политику этноцида: в Латвии арестован историк Виктор Гущин

«Мы можем подтвердить, что Служба госбезопасности 17 декабря провела уголовно-процессуальные действия в двух объектах в Елгаве, а также задержала одного человека в рамках уголовного процесса», — заявили в Рижском городском суде.
Российскому ученому предъявили обвинения в нарушении санкций Евросоюза: Служба госбезопасности Латвии утверждает, что Гущин сотрудничал с российским пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями, предоставляя публикации «восхваляющие Россию и дискредитирующие Латвию».
Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор выразил возмущение арестом «женщин и стариков» и назвал это ударом по своей партии. Правозащитник Владимир Бузаев считает, что истинной причиной задержания является критика Гущиным латвийской политики этноцида — уничтожения культуры, языка и идентичности этнических русских в стране. Его слова приводит издание Sputnik.
«Гущин — автор около 200 статей и монографий, в части из которых остро и аргументированно критикует латвийскую политику этноцида. Очевидно, что отсутствие у властей соответствующих контраргументов и является истиной причиной его ареста», — предположил он.
Виктор Гущин много лет был активистом Всемирного совета российских соотечественников и с 2019 по 2024 год возглавлял Русскую общину Латвии. Он участвовал в выборах в 12-й и 13-й Сейм от Русского союза Латвии, но не был избран. Работал преподавателем, писал книги и статьи по истории. В 2015 году Эстония запретила ему въезд на 5 лет из-за работы с Фондом Горчакова, но в 2016 году Гущин успешно оспорил это решение в суде.