Критики выбрали 100 лучших эпизодов из американских сериалов

Rolling Stone опубликовал рейтинг эпизодов американских шоу. В список попали не только стриминговые и телевизионные хиты, но и малоизвестные и практически забытые проекты.
На первое место редакция поставила эпизод «Во все тяжкие». На второй строчке оказалась серия из «Симпсонов», а третьей — из «Оставленных».
Помимо хитов последних лет в перечень попало немало эпизодов из американской телеклассики. Включая «Сумеречную зону» и «Я люблю Люси», которые начали выходить в 1950-е годы.
Топ-10 выглядит так:
- «Во все тяжкие», Ozymandias (сезон 5, эпизод 14).
- «Симпсоны», Last Exit to Springfield (сезон 4, эпизод 17).
- «Оставленные», International Assassin (сезон 2, эпизод 8).
- «Клан Сопрано», College (сезон 1, эпизод 5).
- «Сайнфелд», The Contest (сезон 4, эпизод 10).
- «Безумцы», The Suitcase (сезон 4, эпизод 7).
- «Чирс», Showdown, Part 2 (сезон 1, эпизод 22).
- «Корни», Part II (эпизод 2).
- «Щит», Family Meeting (сезон 7, эпизод 13).
- «Атланта», Teddy Perkins (сезон 2, эпизод 6).