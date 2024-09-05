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Критики выбрали 100 лучших эпизодов из американских сериалов

В топ попали не только современные шоу, но и классика ТВ.

Rolling Stone опубликовал рейтинг эпизодов американских шоу. В список попали не только стриминговые и телевизионные хиты, но и малоизвестные и практически забытые проекты.

На первое место редакция поставила эпизод «Во все тяжкие». На второй строчке оказалась серия из «Симпсонов», а третьей — из «Оставленных».

Помимо хитов последних лет в перечень попало немало эпизодов из американской телеклассики. Включая «Сумеречную зону» и «Я люблю Люси», которые начали выходить в 1950-е годы.

Топ-10 выглядит так:

  1. «Во все тяжкие», Ozymandias (сезон 5, эпизод 14).
  2. «Симпсоны», Last Exit to Springfield (сезон 4, эпизод 17).
  3. «Оставленные», International Assassin (сезон 2, эпизод 8).
  4. «Клан Сопрано», College (сезон 1, эпизод 5).
  5. «Сайнфелд», The Contest (сезон 4, эпизод 10).
  6. «Безумцы», The Suitcase (сезон 4, эпизод 7).
  7. «Чирс», Showdown, Part 2 (сезон 1, эпизод 22).
  8. «Корни», Part II (эпизод 2).
  9. «Щит», Family Meeting (сезон 7, эпизод 13).
  10. «Атланта», Teddy Perkins (сезон 2, эпизод 6).