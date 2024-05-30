Критики разгромили новый фильм с Дженнифер Лопес

Действие картины разворачивается в будущем. По сюжету, первый в мире ИИ-террорист робот по имени Харлан возглавил восстание машин против человечества. Героине Джей Ло, аналитику Атлас Шепард, предстоит его остановить и не дать стереть людей с лица Земли. На сервисе Rotten Tomatoes у картины всего 19% положительных рецензий.
«Атлас» поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий и последствий развития искусственного интеллекта, но, с другой стороны, не заставляет зрителя переживать и размышлять об этом после просмотра.
«Где-то за всеми этими типичными диалогами, запутанным сюжетом, посредственным действием и странно бесполезными постановками в “Атласе” Брэда Пейтона скрывается хорошая идея. Жаль, что создатели фильма так и не нашли ее», — написал Уильям Биббиани из TheWrap.Эксперты называют компьютерную графику сомнительной, а сюжет абсурдным. Претензии у кинокритиков, кроме того, к недостатку оригинальных идей и шаблонности истории. Некоторые и вовсе сравнивают боевик с ромкомом.