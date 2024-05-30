Критики разгромили новый фильм с Дженнифер Лопес

«Где-то за всеми этими типичными диалогами, запутанным сюжетом, посредственным действием и странно бесполезными постановками в “Атласе” Брэда Пейтона скрывается хорошая идея. Жаль, что создатели фильма так и не нашли ее», — написал Уильям Биббиани из TheWrap.Эксперты называют компьютерную графику сомнительной, а сюжет абсурдным. Претензии у кинокритиков, кроме того, к недостатку оригинальных идей и шаблонности истории. Некоторые и вовсе сравнивают боевик с ромкомом.