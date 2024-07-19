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«Критический процесс»: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.

Источник: Freepik

По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества.

«Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. <…> Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <…> критическому порогу содержания кислорода», — говорится в статье.

Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.