«Критический процесс»: ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества.
«Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем <…> представляет из себя еще один процесс, <…> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. <…> Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <…> критическому порогу содержания кислорода», — говорится в статье.
Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.