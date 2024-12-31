Крисси Хайнд назвала шоу Тейлор Свифт одним из самых ярких событий года

Американская певица Крисси Хайнд, получившая известность как вокалистка рок-группы The Pretenders, рассказала в социальных сетях о своих самых запоминающихся моментах года. Среди них оказалось выступление поп-артистки Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.