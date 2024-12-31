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Крисси Хайнд назвала шоу Тейлор Свифт одним из самых ярких событий года

Американская певица Крисси Хайнд, получившая известность как вокалистка рок-группы The Pretenders, рассказала в социальных сетях о своих самых запоминающихся моментах года. Среди них оказалось выступление поп-артистки Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: Звук

Американская певица Крисси Хайнд, получившая известность как вокалистка рок-группы The Pretenders, рассказала в социальных сетях о своих самых запоминающихся моментах года. Среди них оказалось выступление поп-артистки Тейлор Свифт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Крисси Хайнд отметила, что концерт Свифт был «красивым и вдохновляющим». В список рок-исполнительницы также попало трибьют-шоу в честь покойного Марка Ланегана, в котором Хайнд принимала участие.

Ранее стало известно, что гастрольный тур Тейлор Свифт The Eras Tour был признан самым прибыльным в истории. 149 концертов за 21 месяц собрали 2 077 618 725 долларов.