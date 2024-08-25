Крис Хемсворт сыграл на барабанах во время концерта Эда Ширана в Румынии

Актер Крис Хемсворт сыграл партию ударных в песне Thinking Out Loud (2014) на концерте Эда Ширана в Бухаресте. Примерно 70 000 тысяч зрителей стали свидетелями неожиданной коллаборации.
Именно Хемсворт предложил сотрудничество британскому певцу, пишет Variety. Актер сейчас находится в Румынии, потому что там идут съемки второго сезона сериала «Без границ» (2022-…) от National Geographic/Disney+, выход которого планируется в 2025 году.
О появлении Хемсворта на сцене Эд Ширан сразу же сообщил в своих соцсетях.
Заставил [Криса Хемсворта] научиться играть на барабанах для моего шоу.
Певец продолжит свой тур концертами в Болгарии, на Кипре и в Бразилии.
Недавно Эд Ширан сам появился в качестве секретного гостя на концерте Найла Хорана. Вместе музыканты исполнили Little Things (2012) и Lego House (2011).