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Крис Хемсворт сыграл на барабанах во время концерта Эда Ширана в Румынии

Актер Крис Хемсворт сыграл партию ударных в песне Thinking Out Loud (2014) на концерте Эда Ширана в Бухаресте. Примерно 70 000 тысяч зрителей стали свидетелями неожиданной коллаборации.

Источник: Звук

Актер Крис Хемсворт сыграл партию ударных в песне Thinking Out Loud (2014) на концерте Эда Ширана в Бухаресте. Примерно 70 000 тысяч зрителей стали свидетелями неожиданной коллаборации.

Именно Хемсворт предложил сотрудничество британскому певцу, пишет Variety. Актер сейчас находится в Румынии, потому что там идут съемки второго сезона сериала «Без границ» (2022-…) от National Geographic/Disney+, выход которого планируется в 2025 году.

О появлении Хемсворта на сцене Эд Ширан сразу же сообщил в своих соцсетях.

Заставил [Криса Хемсворта] научиться играть на барабанах для моего шоу.

Эд Ширан
певец

Певец продолжит свой тур концертами в Болгарии, на Кипре и в Бразилии.

Недавно Эд Ширан сам появился в качестве секретного гостя на концерте Найла Хорана. Вместе музыканты исполнили Little Things (2012) и Lego House (2011).