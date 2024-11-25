Криптоинвестор предлагает желающим найти сундуки с сокровищами

Предприниматель и один из первых инвесторов в криптовалюту Джон Коллинз-Блэк объявил о публичной охоте за сундуками с сокровищами. Как сообщает Oddity Central, их стоимость составляет два-три миллиона долларов.
Коллинз-Блэк во время пандемии COVID-19 начал собирать коллекцию ценных предметов, чтобы наполнить ими пять разных сундуков с сокровищами, прежде чем закопать их в неизвестных местах по всей территории США. Ни один из них не находится на частных территориях, так что их может найти любой желающий.
Инвестор утверждает, что он единственный знает, где зарыты сундуки. Подсказки для поиска можно найти в его книге «Внутри сокровища», хотя автор постарался сделать их как можно более сложными для расшифровки.
Однако мало будет найти сундуки, так как они являются коробками-головоломками. Коллинз-Блэк призвал людей не открывать их силой, поскольку в его книге есть инструкции о том, как разгадать загадку.
Коллинз-Блэк рассказал, что не стоит отчаиваться читателям, которым может покажется, что подсказки слишком трудно расшифровать или их мало. В случае, если ни один сундук не будет найден, он опубликует еще несколько. Однако это произойдет не раньше, чем через восемь-десять лет.
Среди ценностей, спрятанных в пяти сундуках, есть биткоин Casascius (первый когда-либо созданный физический биткоин), зеленый колумбийский изумруд, карта покемона Сияющий Чаризард 2002 года, антиквариат с затонувшего корабля и бокал для желе Джорджа Вашингтона.
Ранее кладоискатель нашел редчайшую монету стоимостью один миллион рублей.