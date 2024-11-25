Криптоинвестор предлагает желающим найти сундуки с сокровищами

Коллинз-Блэк рассказал, что не стоит отчаиваться читателям, которым может покажется, что подсказки слишком трудно расшифровать или их мало. В случае, если ни один сундук не будет найден, он опубликует еще несколько. Однако это произойдет не раньше, чем через восемь-десять лет.