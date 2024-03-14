Кринж и тильт: может ли учитель использовать сленг на уроках

В современном мире есть множество слов, которые молодежь использует в своей речи. Так, «кринж», «тильт» и «рофл» вошли в современный русский язык и закрепились в нем.
Несмотря на распространенность молодежного сленга, остается вопросом, может ли учитель использовать его на своих уроках в школе? Отвечает методист онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Татьяна Козырь.
Как оказалось, учитель имеет право использовать сленг на уроках в школе, но он должен быть уместным. Так, применение современных слов обосновано при изучении социальной лингвистики, жаргонов и диалектов. В таком случае молодежная речь может стать примером в конкретной ситуации.
Вне подобных уроков применение сленга может ввести учеников в заблуждение.
Также специалист напомнила, что как и у обычных, так и у сленговых слов может быть негативное значение. Поэтому учитель, в случае его употребления, должен уметь объяснить детям смысл сказанного и контекст использования, при этом не переходя границы приличий.
Использование сленга может позволить быть учителю «своим среди учеников», однако есть и другие способы. Например, по словам Козырь, педагоги должны уважать детей, уметь признавать свои ошибки и понимать каждого ученика. Это, возможно, сработает гораздо лучше, чем популярные молодежные слова.
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Анна Морозова