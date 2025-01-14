Криминальный косплей: японка украла мотоцикл для фотосессии

30 декабря, в канун Нового года в японской семье из города Синсиро произошло несчастье: у них угнали мотоцикл. Вскоре угонщицу нашли и справедливость восторжествовала. Необычных факта в этой истории два: во-первых, воровку смогли выследить с помощью социальных сетей. Во-вторых, при аресте выяснилось, что «девушкой» был переодетый 39-летний мужчина. Но обо всем по порядку.
Подробностями истории поделилась газета South China Morning Post. Похищена была раритетная модель Suzuki TL1000R: гоночный мотоцикл, который уже был снят с производства. На вторичном рынке его можно приобрести за 1,1 миллион йен (719 тысяч рублей). Впрочем, владелец мотоцикла с никнеймом @nyankoya85 пояснил, что найти такую модель в хорошей сохранности сейчас почти невозможно.
Жена владельца рассказала, что вечером ее муж припарковал мотоцикл на стоянке, а утром он пропал. Мужчина выложил в соцсетях пост с просьбой о помощи, в котором подробно рассказал о технических характеристиках мотоцикла и приложил его номер.
Дальше сработала магия социальных сетей: пост собрал 14 миллионов просмотров, им поделились 1400 раз, и уже через сутки мотоцикл был обнаружен: пользователи интернета увидели его на свежих фотографиях косплеерши с никнеймом @SakuraVictoria_.
Девушка с 2000 подписчиков выложила свежие фотографии 31 декабря — на них она позировала на фоне такого же мотоцикла. В подписи к уже удаленному посту она сообщила, что 15 лет мечтала заполучить Suzuki TL1000R, и наконец ее мечта сбылась.
Пользователей насторожило, что мотоцикл почему-то стоит в фургоне, и они переслали пост первоначальному владельцу транспортного средства, который сразу его опознал по необычным шинам с уникальным рисунком.
Мужчина заявил о своем открытии в полицию, но уже 1 января ситуация разрешилась сама: в Хамамацу, соседнем городе в префектуре Айти, в часе езды от Синсиро 39-летний мужчина сдался полиции с повинной, признавшись в краже мотоцикла.
Выяснилось, что он изображал фигуристую девушку-косплеера в соцсетях и хотел дополнить мотоциклом свой образ — но быстро раскаялся и решил вернуть украденное.
Преступник сообщил, что ему стыдно перед жертвой, но потерпевший не простил вора за то, что тот сломал замок, и отказался с ним встречаться, чтобы принять извинения лично.
Пользователи соцсетей отметили, что выставлять краденое на всеобщее обозрение — глупая идея, но сошлись на мысли, что восстановление справедливости в первый день Нового года — настоящее чудо и хороший знак.
Ранее рассказывали про японца, который занимается куда более безобидным обманом: этот одинокий юноша делает романтические фотографии сам с собой, имитируя наличие девушки с помощью фотографического мастерства.