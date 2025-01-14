Криминальный косплей: японка украла мотоцикл для фотосессии

30 декабря, в канун Нового года в японской семье из города Синсиро произошло несчастье: у них угнали мотоцикл. Вскоре угонщицу нашли и справедливость восторжествовала. Необычных факта в этой истории два: во-первых, воровку смогли выследить с помощью социальных сетей. Во-вторых, при аресте выяснилось, что «девушкой» был переодетый 39-летний мужчина. Но обо всем по порядку.