Крестоносцы Трампа: кто они и почему их так назвали

Сам Хегсет имеет крайне радикальные политические позиции. Он выступает против вступления в НАТО Турции из-за желаний Эрдогана восстановить Османскую Империю, а также критикует сам альянс за бесполезность и слабость всех его участников за исключением США. C молодости является ярым сторонником Израиля, а в январе 2025 года заявил, что, как будущий министр обороны США, будет способствовать победе Израиля и строительству Третьего храма в Иерусалиме, и считает необходимым уничтожить террористическую группировку ХАМАС и «ликвидировать всех её членов».



Для ряда протестантских деноминаций, к адептам которых относятся Пит Хегсет и другие ставленники Трампа (например, Майк Хакаби), Третий храм знаменует Второе пришествие Иисуса Христа. Сионизм начался с протестантской идеи о том, что евреи должны собраться в Палестине, чтобы ускорить Второе пришествие Христа. Среди христианских сионистов, в частности, были Артур Бальфур (его имя носит печально известная декларация), Дэвид Ллойдж Джордж и другие британские и американские политики, чья помощь Израилю в определённой мере обусловлена вышеуказанной религиозной идеей.