Крестоносцы Трампа: кто они и почему их так назвали

В Интернете набирают популярность обсуждения тела и татуировок нового министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета. Глава Пентагона почти полностью забит татуировками: более 12 наколок на правой руке и по всей груди. Часть из них либерально-демократически настроенное общество Америки восприняло с крайним скепсисом.
«На моём бицепсе написано “Deus Vult” — “Бог желает этого”, — это был девиз крестоносцев… На всей моей груди — иерусалимский крест. Израиль, христианство и моя вера — это то, что мне дорого!» — говорил Пит Хегсет в интервью.
В специальном тексте ВФокусе Mail разбираем всю трамповскую рать по порядку.
Пит Хегсет
Кресло министра обороны Трампа досталось политическому комментатору Fox News и ветерану — майору Питу Хегсету. Он участник боевых действий, воевал в составе пехоты в Афганистане и Ираке, входил в состав американского контингента в Гуантанамо. Две Бронзовых звезды и две похвальных медали. Тем не менее, демократы и некоторые республиканцы задаются вопросом, обладает ли сорокачетырёхлетний майор в отставке необходимой квалификацией для управления Пентагоном.
Сейчас в американских медиа и вовсе идёт разговор об адекватности Хегсета. Среди татуировок Хегсета есть змея с надписью «Присоединяйся или умри», вытатуированная на внутренней стороне предплечья. Этот нательный рисунок посвящен Американской революции, положившей начало войне за независимость от Великобритании.
Сам Хегсет имеет крайне радикальные политические позиции. Он выступает против вступления в НАТО Турции из-за желаний Эрдогана восстановить Османскую Империю, а также критикует сам альянс за бесполезность и слабость всех его участников за исключением США. C молодости является ярым сторонником Израиля, а в январе 2025 года заявил, что, как будущий министр обороны США, будет способствовать победе Израиля и строительству Третьего храма в Иерусалиме, и считает необходимым уничтожить террористическую группировку ХАМАС и «ликвидировать всех её членов».
Для ряда протестантских деноминаций, к адептам которых относятся Пит Хегсет и другие ставленники Трампа (например, Майк Хакаби), Третий храм знаменует Второе пришествие Иисуса Христа. Сионизм начался с протестантской идеи о том, что евреи должны собраться в Палестине, чтобы ускорить Второе пришествие Христа. Среди христианских сионистов, в частности, были Артур Бальфур (его имя носит печально известная декларация), Дэвид Ллойдж Джордж и другие британские и американские политики, чья помощь Израилю в определённой мере обусловлена вышеуказанной религиозной идеей.
Предположительно, именно благодаря его патронажу ЧВК UG Solutions получила контракт на обеспечение безопасности в коридоре Нецарим во время перемирия между Израилем и ХАМАС.
Как утверждает военный эксперт Александр Хоффман, за материально-техническое обеспечение и планирование операций UG в секторе Газа отвечает другая американская ЧВК — Safe Reach Solutions (SRS). Вместе с ними безопасность в коридоре Нецарим обеспечивают подрядчики из Египта, согласованные со спецслужбами арабской республики.
«Говони основал НПО вместе с другим “зеленоберетчиком” — Гленом Девиттом, который возглавил Sentinel. Соучредитель организации был специалистом армейских ССО по агентурно-оперативной разведке и знаком с Говони по командировкам в Ирак и Афганистан. Девитт называет себя “воином Христа”. Как заявляют учредители Sentinel, организация занималась борьбой с торговлей детьми, в том числе в целях секс-рабства, а также проводила операции по поиску владельцев такого “бизнеса” в интересах американских заказчиков. Так, Говони и Девитт говорят, что выполняли такие задачи на Украине, в Афганистане, Гаити и Никарагуа», — утверждает эксперт.
Марко Рубио
Один ключевых членов рати Дональда Трампа — это экс-сенатор от Республиканской партии и нынешний госсекретарь США Марко Рубио, потомок кубинских эмигрантов, бежавших с Острова свободы после прихода к власти Фиделя Кастро.
Марко Рубио — католик и его появление с пепельным крестом в эфире Fox News тому подтверждение. По словам генерального викария католической архиепархии Божией Матери в Москве священника Кирилла Горбунова, пепел для этого обряда делается из ветвей пальмы, которые в прошедшем году освящались в Пальмовое (Вербное) воскресенье и хранились дома у прихожан.
В качестве одной из своих первых заграничных поездок Марко Рубио выбрал именно Израиль. 16 февраля Госдепартамент США сообщил, что государственный секретарь после его встречи с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил с речью.
«В связи с этим президент ясно дал понять: ХАМАС не может продолжать существовать в качестве военной или правительственной силы. И, честно говоря, пока эта группировка остается силой, которая может управлять, или силой, которая может выполнять административные функции, или силой, которая может угрожать применением насилия, мир невозможен. Группировка должна быть устранена. Ее необходимо искоренить», — чётко обозначил позицию Штатов Рубио в ходе своего выступления.
Марко Рубио в отличие от бунтовщика Пита Хегсета убеждённый карьерист и всю свою жизнь посвятил политике. Рубио семь раз был сенатором до того, как занял пост госсекретаря.
Джей Ди Вэнс
50-й вице-президент США, примерный семьянин, католик и такой же крестоносец Трампа, Джей Ди Вэнс часто называется американскими СМИ вторым Трампом, якобы именно он унаследует популярность «американского бульдозера» после его ухода из политики.
При этом, как опасаются либеральные издания, он может стать не только преемником, но и назначенным ставленником, благодаря которому Трамп сможет вновь получить президентское кресло.
Так, американская Конституция запрещает одному человеку избираться на пост президента более двух раз, однако в этом есть одна лазейка. Закон запрещает выдвигать именно свою кандидатуру на выборах.
По мнению британской газеты Daily Mail, следующим на пост президента может баллотироваться действующий вице-президент Вэнс. Трамп сможет занять его пост после того, как тот сам подаст в отставку, тем самым действующий президент вновь придет к власти, не участвуя в выборах и не нарушая Конституцию.
Ситуация такова, что сам Вэнс все равно является активной политической фигурой в США и его участие в борьбе с демократами крайне важно для Республиканской партии, в том числе и на мировой арене.
Так, Вэнс предпочёл отдать Израилю право решать, что делать с боевиками ХАМАС, а также признался, что не в Вашингтоне должны приниматься решения об ударах по Ирану.
«Это зависит от Израиля, от того, что, по его мнению, требуется для обеспечения безопасности своей страны. Мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни находились, когда они сражаются с плохими парнями», — заявил Вэнс в ходе предвыборных дебатов c Тимом Уолзом на телеканале CBS News.
Крестоносцы Трампа, вероятно, это не просто ироническая насмешка над командой действующего американского президента, а четкое обозначение идеалов и взглядов его окружения.