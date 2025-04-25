«Крестный отец» гангстерского кино. Биография актера Аль Пачино

Бедное детство в Бронксе
Альфредо Джеймс Пачино родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке в семье итальянских эмигрантов. Родители будущего артиста развелись, когда ему было всего 2 года. После развода мать забрала маленького Альфредо и переехала к своим родителям в Южный Бронкс — один из самых неблагополучных нью-йоркских районов в ту эпоху. Из-за этого ему было строго запрещено выходить из дома без присмотра, и когда ему удавалось вместе с мамой редким вечером сходить в кинотеатр, Пачино был в восторге.
Однако когда Альфредо получил долгожданную свободу, он очень сильно изменился — неуправляемый мальчишка со взрывным характером совершенно не хотел учиться. Курить он начал в 9 лет, а к 13 годам уже потреблял алкоголь и запрещенные вещества. Лишь трагическая гибель двух лучших друзей, умерших от передозировки, отрезвила Альфредо и удержала его от рокового шага к тяжелым наркотикам.
В детстве Пачино мечтал стать бейсболистом, но все изменилось, когда он оказался на постановке «Чайки» по пьесе А. П. Чехова. Альфредо был так поражен увиденным, что даже приобрел сборник произведений знаменитого российского автора. Благодаря Чехову и его бессмертному произведению будущий актер поколения понял, что свяжет свою жизнь именно с этим ремеслом.
Он поступил в известную в Нью-Йорке актерскую школу, получив среди друзей соответствующее прозвище — Актер. При этом уроки в среднеобразовательной школе мало занимали юного артиста. В выпускном классе ситуация с учебой достигла критической отметки: он провалил все тесты, кроме английского, и был исключен. Это привело к тому, что он сильно поссорился с матерью и ушел из дома. Ночевал где придется и брался за любую работу, чтобы выжить.
Путь к актерской карьере
В 1960 году наступил новый этап в жизни молодого актера. Вместе с товарищем он погрузился в богемную атмосферу нью-йоркского театрального андеграунда, экспериментируя с уличными представлениями и надеясь на щедрость зевак. Тогда же он попал в студию HB, в которой встретился со своим будущим наставником Чарли Лайтоном. Тот терпеливо обучал буйного юношу тонкостям актерского ремесла и стал для Пачино самым близким другом, который и помог ему сделать первый шаг к профессиональной сцене.
Но в 1962 году мать актера скончалась от лейкемии в возрасте 43 лет, а спустя год не стало и дедушки Пачино, который заменял ему отца и был одним из важных и почитаемых людей в его жизни. В 1966 году ему удалось после многих попыток пройти прослушивание в Актерскую студию в Манхэттене и учиться системе Станиславского на курсе у Ли Страсберга, который в будущем станет его партнером по картине «Крестный отец — 2».
Через год Пачино стал получать свои первые роли в постановках. Играя в одном из бостонских театров, он придумал себе псевдоним, сократив имя до одного звучного слога — Аль. Тогда же он сыграл на Бродвее в постановке «Носит ли тигр галстук?», завоевав уважение зрителей и престижную театральную награду «Тони».
Первые роли Аль Пачино начал получать еще в самом начале обучения в Актерской студии. Впервые участие в полнометражном фильме («Я, Натали») актер принял в 1969 году: талант артиста заметил знаменитый продюсер Мартин Брегман и предложил ему сотрудничество. В будущем их союз как раз и принес Пачино славу, ведь Брегман спродюсировал такие картины, как «Серпико», «Лицо со шрамом» и «Собачий полдень».
70-е годы и вход Альфредо в высшую лигу
Первую серьезную роль актер получил в 1971 году в фильме «Паника в Нидл-Парке», но большой успех был уже совсем рядом. В том же году режиссер Фрэнсис Форд Коппола увидел эту картину и, впечатлившись талантом Альфредо, пригласил его на пробы в проект «Крестный отец». Студия Paramount, которая даже предположить не могла, что фильм ждет такой успех, была в шоке от этого выбора, ведь на роль Майкла Корлеоне претендовали Роберт Де Ниро и уже успевшие сделать себе имя Уоррен Битти и Роберт Редфорд.
Фильм ждал невероятный успех: картина Копполы открыла зрителям новый взгляд на мафию, обнажив изнанку деятельности итальянских преступных группировок. Именно благодаря образу Майкла Корлеоне артист заслужил свою первую номинацию на «Оскар», и за ним закрепился типаж решительного и жестокого гангстера.
Студия незамедлительно решилась на продолжение «Крестного отца». До начала съемок в 1974 году Пачино сыграл в фильмах «Пугало» вместе с Джином Хэкманом и «Серпико», где в роли нью-йоркского полицейского пытался раскрыть коррупционный скандал внутри системы. За эту роль он и получил свою вторую номинацию на престижную кинонаграду «Оскар».
Хоть по ролям и читалось, что Пачино не желал оставаться в роли гангстера всю свою карьеру, но выход второго «Крестного отца» принес ему еще большую славу. Фильм стал первым сиквелом, взявшим главный «Оскар», а сам актер получил свою третью номинацию на награду. Еще именно в этой ленте Аль Пачино в первый раз поработал с Робертом Де Ниро, с которым ему предстояло встретиться на съемочной площадке еще не раз.
Каждый следующий фильм в 70-х приносил актеру номинацию на «Оскар», но Пачино никак не мог получить желанный трофей. В 1975 году он снялся в картинах «Собачий полдень», роль в которой стала одной из его самых ярких, «Жизнь взаймы» и «Правосудие для всех». Образ честного адвоката принес ему номинацию, но статуэтка досталась Дастину Хоффману, сыгравшему в ленте «Крамер против Крамера», от участия в которой Пачино ранее отказался.
Парадоксальные 80-е годы
В начале 80-х карьера актера пошла на спад, но в 1983 году он был приглашен в одну из самых знаковых картин в своей жизни: режиссер Брайан Де Пальма увидел Аль Пачино в роли наркобарона Тони Монтаны и взял его в ленту «Лицо со шрамом». Фильм был встречен критично, но собрал хорошую кассу, а со временем приобрел статус культового. Сам актер признавался, что это лучшая роль в его жизни.
Но этот образ был единственным светлым пятном в десятилетии: актер снялся в фильме «Революция», потерпевшем крах в прокате. Продюсеры обвинили Пачино в провале картины, и он на несколько лет ушел из кинематографа и стал выступать в театре.
Вернулся актер на экраны только в 1989 году с ролью в киноленте «Море любви», а через год он заслужил еще одну номинацию на «Оскар» за воплощение очередного гангстерского образа в ленте по комиксам «Дик Трейси». Тогда же он вернулся к одному из главных героев в своей жизни — Майклу Корлеоне. Хоть фильм «Крестный отец — 3» и ждал успех, но из-за изменения сценария некоторые из актеров ушли из картины еще до начала съемок.
Долгожданное признание в 90-х годах
Но настоящий триумф Альфредо ждал уже совсем скоро. В 1993 году артист наконец заслужил свой первый «Оскар» за потерявшего зрение и волю к жизни полковника в отставке в фильме «Запах женщины». Это еще не все, ведь актер получил еще одну номинацию в том же году — за лучшую роль второго плана, воплотив образ продажника в картине «Американцы» и став первым актером, отмеченным на самой престижной кинопремии сразу в двух ролях и забравшим одну из статуэток.
В следующие несколько лет Пачино снова возвращается в криминальное кино, сыграв бывшего мафиози в драме «Путь Карлито» и опытного лейтенанта отдела убийств в криминальном боевике «Схватка», где вновь встретился с Робертом Де Ниро. В 1997 году он снова выступил в роли гангстера в фильме «Донни Браско» в тандеме с Джонни Деппом. Прерывает череду криминальных картин лента, которая, по мнению критиков, также является одной из значимых в карьере Пачино, «Адвокат дьявола», где актер выступил в роли Сатаны. В 1999 году он сыграл продюсера телепрограммы, помогающего герою Рассела Кроу раскрыть заговор табачных корпораций, в психологической драме «Свой человек».
Аль Пачино в последние годы
В XXI веке, несмотря на ряд успешных ролей, Пачино долгое время не номинировался на «Оскар», хотя в 2000-х сразу дважды выиграл статуэтку другой престижной премии — «Золотой глобус». В 2001 году ему вручили почетный приз за заслуги перед кинематографом, а в 2004-м — за игру в сериале по известной пьесе «Ангелы в Америке». Заметными ролями актера в эти годы стали образы страдающего детектива в ленте Кристофера Нолана «Бессонница», инструктора ЦРУ в «Рекруте» и злого владельца казино в фильме «Тринадцать друзей Оушена». В 2011 году он выиграл очередной «Золотой глобус» за роль в телефильме «Вы не знаете Джека», где сыграл скандально известного популяризатора эвтаназии Джека Кеворкяна.
В 2010-х Аль Пачино продолжал часто появляться на экране, но больше пожинал лавры от своего статуса великого актера: в 2011 году его отметили на Венецианском кинофестивале за вклад в кинематограф, а в 2012-м наградили Национальной медалью в области искусств за развитие американского театрального и киноискусства.
Вновь стать ближе к вершине получилось у Пачино в 2020 году, когда он получил первую номинацию за «Оскар» за 27 лет — за роль в криминальном фильме «Ирландец», где вновь сыграл с Робертом Де Ниро. В том же наградном сезоне он показал себя в образе знаменитого в 60-х годах продюсера Марвина Шварца в опусе Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Аль Пачино будто не устает и продолжает сниматься в кино, несмотря на свой преклонный возраст. Его путь от бедного мальчишки из Бронкса до одного из величайших актеров в истории кино — это история большого таланта, упорства и безграничной преданности своему делу.