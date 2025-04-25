«Крестный отец» гангстерского кино. Биография актера Аль Пачино

Первую серьезную роль актер получил в 1971 году в фильме «Паника в Нидл-Парке», но большой успех был уже совсем рядом. В том же году режиссер Фрэнсис Форд Коппола увидел эту картину и, впечатлившись талантом Альфредо, пригласил его на пробы в проект «Крестный отец». Студия Paramount, которая даже предположить не могла, что фильм ждет такой успех, была в шоке от этого выбора, ведь на роль Майкла Корлеоне претендовали Роберт Де Ниро и уже успевшие сделать себе имя Уоррен Битти и Роберт Редфорд.