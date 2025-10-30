Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке после общественного резонанса разрешили крестный ход

В Находке власти пытались отменить крестный ход, но после общественного недовольства все же разрешили мероприятие.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

Находкинская епархия подала документы властям, чтобы им разрешили провести крестный ход 4 ноября в честь Дня Казанской иконы Божьей Матери. Маршрут, предлагаемый епархией, длился больше пяти километров и закладывался от Казанского собора до храма Максима Исповедника на озере Соленом.

Однако чиновники отказали верующим и предложили пройтись только вокруг своего храма. Причиной отказа называли нехватку правоохранителей, а также вопросы террористической защищенности. Представителям епархии с таким предложением пришлось согласиться. Совещание проходило под руководством первого заместителя мэра Яны Кудиновой.

Правда, верующих такое решение обидело, а СМИ начали критиковать власти. После этого совещание провел уже мэр Находки Тимур Магинский. Градоначальник заявил, что сокращать маршрут не будут, а для безопасности помимо полиции привлекут Росгвардию, членов общественных организаций «Боевое братство» и «Русская община», а также ветеранов и участников СВО.

К тому же Магинский заявил о проведении служебного расследования, где разберутся в причинах преждевременного и необдуманного ранее действия. По его итогам мэр пообещал принять решение о наказании виновных лиц.

Узнать больше по теме
Росгвардия: история, задачи и путь к службе
Росгвардия — одна из самых молодых силовых структур России, но ее роль уже сравнима с ветеранами системы безопасности. Она одновременно напоминает армию и полицию, но остается особой службой со своими задачами и правилами. В этой статье разберем, чем занимается Росгвардия, как она устроена, кому подчиняется и что нужно, чтобы попасть в ее ряды.
Читать дальше