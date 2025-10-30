В Находке после общественного резонанса разрешили крестный ход

Находкинская епархия подала документы властям, чтобы им разрешили провести крестный ход 4 ноября в честь Дня Казанской иконы Божьей Матери. Маршрут, предлагаемый епархией, длился больше пяти километров и закладывался от Казанского собора до храма Максима Исповедника на озере Соленом.
Однако чиновники отказали верующим и предложили пройтись только вокруг своего храма. Причиной отказа называли нехватку правоохранителей, а также вопросы террористической защищенности. Представителям епархии с таким предложением пришлось согласиться. Совещание проходило под руководством первого заместителя мэра Яны Кудиновой.
Правда, верующих такое решение обидело, а СМИ начали критиковать власти. После этого совещание провел уже мэр Находки Тимур Магинский. Градоначальник заявил, что сокращать маршрут не будут, а для безопасности помимо полиции привлекут Росгвардию, членов общественных организаций «Боевое братство» и «Русская община», а также ветеранов и участников СВО.
К тому же Магинский заявил о проведении служебного расследования, где разберутся в причинах преждевременного и необдуманного ранее действия. По его итогам мэр пообещал принять решение о наказании виновных лиц.