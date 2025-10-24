Крест — не игрушка: в РПЦ раскритиковали игрушечного Иисуса на маркетплейсах

Отмечается, что недавно на маркетплейсах стали доступны игрушки в форме плюшевого Иисуса Христа на кресте. Производители предлагают использовать их на уроках в школе или в качестве подарка.
Зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе указал, что само по себе игрушек, приобщающих к евангельской истории, является хорошим знаком, однако конкретно в этом случае есть нюанс.
«Можно только приветствовать появление игрушек в виде библейских персонажей, с которыми ребенок приобщается к евангельской истории. Особенно это важно сейчас, на фоне доминирования всяких уродов типа Labubu, человеков-пауков и других персонажей, которые, мягко говоря, не способствуют воспитанию детей в правильном русле», — пояснил Кипшидзе.
Эксперт отметил, что в нынешней игрушке неудачно выбран сюжет, поэтому она получилась безвкусной.
«Крест — это все-таки предмет для поклонения, и непонятно, зачем ребенку с ним играть. А уж какая-нибудь подушка в форме креста — я считаю, что это какой-то перебор. Это безвкусно и оскорбительно», — добавил он.
Иерей Павел Островский в разговоре с «Москвой 24» тоже выразил мнение, что к таким игрушкам следует подходить с осторожностью.
«Здесь надо подходить индивидуально. Если речь идет о каком-то кощунстве, это какая-то насмешка, то это категорически запрещено. А если делали меленьких куколок, чтобы дети могли поиграть в библейские сюжеты», — отметил Островский.
