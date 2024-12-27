Крещенский сочельник в 2024 году: от колядок до строгого поста

Возможно, не все об этом знают, но в христианской традиции есть два сочельника: Рождественский и Крещенский. Последний отмечается 18 января, и он своими традициями не менее интересен, чем само Крещение Господне. Расскажем о том, почему Крещенский сочельник так называется, каковы его история и традиции в 2024 году. Также разберем запреты и дозволения в этот день.