Крещенский сочельник в 2024 году: от колядок до строгого поста

Возможно, не все об этом знают, но в христианской традиции есть два сочельника: Рождественский и Крещенский. Последний отмечается 18 января, и он своими традициями не менее интересен, чем само Крещение Господне. Расскажем о том, почему Крещенский сочельник так называется, каковы его история и традиции в 2024 году. Также разберем запреты и дозволения в этот день.
Какого числа отмечается Крещенский сочельник: дата праздника
У Крещенского сочельника, который отмечается 18 января, есть и другое название ― Навечерие (канун) Богоявления и Крещения Господня. Дни между Рождеством и Крещением считаются Святками. По народным поверьям, это подходящее время для колядования и гаданий. А 18 января ― последний день Святок, а значит, в эту дату народ последний раз выходил колядовать, а девушки собирались, чтобы погадать.
Почему праздник так называется
В церкви в сочельники проходят богослужения, и по традиции верующие в эти дни должны держать пост. А когда после службы христиане приходили домой, ели особое блюдо ― сочиво. Это постная каша: чаще всего рис или пшеница, сваренная на воде. Для вкуса в сочиво обычно добавляли орехи, сахар, мед и сухофрукты. Именно от слова «сочиво» и произошло название праздника ― сочельник.
История и суть Крещенского сочельника
На рубеже
Примерно в V столетии большинство христианских церквей разделило праздник на отдельные события: Рождество Христово и Богоявление. Затем, в зависимости от церкви, смысл Богоявления изменился.
Так, у католиков он не потерял рождественскую символику и остался связанным с событиями после рождения Иисуса, а именно — с подношением даров от волхвов. У православных христиан праздник трансформировался в Крещение Господне. Так и сложилось, что фактически это название одного и того же праздника (1).
Кстати, традиция праздновать Рождество и Богоявление в один день сохранилась в старейшей христианской церкви ― армянской. У них и по сегодняшний день это один праздник, который отмечается 6 января.
Традиции празднования
Несмотря на то, что Крещенский сочельник считается праздником, он проходит без традиционных праздничных атрибутов. Более того, 18 января не принято устраивать пиршества и веселье, верующие наоборот держат строгий пост, иногда даже вовсе отказываясь от еды. Вкусить пищу можно только вечером, и то она весьма скромная ― после службы, как мы писали выше, верующих ждет сочиво.
Традиция соблюдать строгий пост в канун праздника появилась еще в
Но с христианскими традициями плотно соседствуют и народные, пришедшие из язычества. Именно поэтому в Крещенский сочельник девушки гадали на суженого, а семьи проводили различные обряды, чтобы привлечь удачу в дом. Собственно, традиция гадать на Святки сохранилась и сегодня: считается, что это самое благоприятное время для таких ритуалов.
Помимо прочего, сочельник считается последним днем, когда можно колядовать: молодежь ходит по домам, распевая праздничные песни и получая за это угощения. У колядования с древности был и сакральный смысл: считалось, что обряд принесет хозяину дома хороший урожай, благополучие и приплод скотине. Так что колядовщики старались обходить все дома.
Что можно и нельзя делать в Крещенский сочельник
Чтобы глубже почувствовать дух праздника и подготовиться к наступающему Крещению, есть ряд традиций, которые рекомендует соблюдать церковь:
посетить храм и принять участие в праздничной службе;
освятить воду в храме, принести ее домой, чтобы окропить все углы и иконы;
соблюдать пост до появления первой звезды на небе;
приготовить сочиво и поужинать всей семьей;
подготовиться к купанию в проруби, чтобы очистить душу и тело, укрепить здоровье;
поучаствовать в благотворительности и помочь нуждающимся.
А вот и список чего делать в Крещенский сочельник нельзя:
употреблять алкоголь и веселиться;
ругаться и ссориться;
набирать воду для освящения с дурными мыслями.
Также, несмотря на традиции, церковь рекомендует воздержаться от колядок и гаданий, которые активно веками практиковались в народе и проводятся до сих пор.
Интересные факты о Крещенском сочельнике
О Крещении, Навечерии и Святках веками ходило много поверий. Мы отыскали самые интересные факты об этом празднике.
|Целебный снег
|Считалось, что снег, собранный в Крещенский сочельник, обладает целебными свойствами, как и вода: его насыпали в колодец с водой, а также давали животным
|Последний день разугла нечисти
|Сочельник был последним днем, когда нужно было оберегаться нечисти. Чтобы злые духи не попали в дом, при входе в избу и на оконных рамах рисовали кресты
|Двенадцатая ночь
|В Англии канун Крещения называется «Двенадцатая ночь. В честь праздника Уильям Шекспир назвал свою романтическую комедию «Двенадцатая ночь»
|Чудодейственная вода
|В полночь Крещенского сочельника ходили на реку или к пруду, чтобы набрать воду, так как считалось, что она обладает целебной силой
|Злая Перхта, которая может испортить праздник
|В некоторых европейских странах (Германия, Австрия, Нидерланды) существуют легенды о Перхте ― ведьме, которая бродит в канун Крещения и проверяет, достаточно ли дети трудились. Если трудились достаточно, то утром они могли найти у себя в башмаках монетку
Список источников
1. Игумен Дионисий. Празднование Рождества и Крещения согласно древним свидетельствам и памятникам полемической письменности середины XI века. Богословский вестник. 2009.
Автор: Дарья Лукьянова