Крещенская святая вода: обряд, традиции и верования

Ее принято набирать в ночь с 18 на 19 января, потому что именно в это время совершается великое водосвятие. Считается, что вода в этот период наиболее чиста и сильна в своих свойствах. Кроме того, в сам день Крещения Господня, 19 января, также можно набрать святую воду в храме. Дата имеет большое значение для всех верующих, ведь именно в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.