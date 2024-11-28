Крещение в православной церкви

Также священник напомнил о том, что взрослому человеку к крещению нужно подходить с особой ответственностью, но и родителям младенцам тоже необходимо кое-что учесть: «‎‎Нужно понимать, что при крещении человек “отрекается” от земного во имя духовного, и, следовательно, когда человек становится христианином, по нему судят другие о том, что такое христианство. Особенно важно это понимать в наши непростые дни. Не менее ответственно нужно подходить и к крещению младенцев — выбирать крестных, не далеких от церкви. И в будущем они должны принимать участие в жизни крестника — не забывать о том, что нужно посещать храм, чтобы указать ребенку прямой путь к спасению, в конце которого нас ждет Иисус Христос».